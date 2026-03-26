Георгий Митрофанов - История Русской Православной Церкви 1900-1927
Православное издательство "Сатисъ", 1995-1996, 2002
ISBN 5-7373-0262-8
Георгий Митрофанов - История Русской Православной Церкви 1900-1927- Содержание
Предисловие
Часть I
Вопрос Высшего Церковного Управления - Записка митрополита Антония - Особое Совещание при комитете министров - Предложения епархиальных архиереев - Жизнеописание митрополита Антония (Вадковского) - Предсоборное Присутствие - Обзор политических партий - Деятельность духовенства в политических партиях и Думе - Царская Семья - Вопросы историографии Русской Церкви XX века - Отречение Императора Николая II и правовое положение Церкви - Синод и Временное правительство - Предсоборный Совет
Часть II
Начало работы Собора - Собор в период Октябрьского переворота - Избрание Патриарха - Определения и постановления Собора - Ситуация в стране. Первые декреты - Декрет о свободе совести - Первые послания Патриарха Тихона - Жизнеописание Патриарха Тихона - Начало Белого движения - Приходской устав - Послание по поводу Брестского мира - Завершение работы второй сессии Собора - «Красный террор» - Третья сессия Собора - Послание Патриарха к Совету Народных Комиссаров - Кампания большевиков по вскрытию мощей - Послание Патриарха Тихона 8 (21) июля 1919 года - Послание Патриарха Тихона к архипастырям - Законодательные акты большевиков в 1920 году - Послание Патриарха Тихона от 28 августа (10 сентября) - Голод 1921 года 127 Послания Патриарха Тихона о помощи голодающим - Декрет об изъятии церковных ценностей - Послание Патриарха Тихона от 15 (28) февраля 1922 - Позиция власти по изъятию ценностей у Церкви
Часть III
Арест Патриарха - Предыстория обновленческого раскола - Жизнеописание Введенского - Жизнеописание Красницкого - Жизнеописание Грановского - Обновленческое движение в 1922–1924 гг - Лжесобор обновленцев - Чаша скорбей Церкви и Патриарха - Международный аспект давления на Патриарха Тихона - Программы обновленческих организаций - Обновленческое движение после 1924 года - Последние дни жизни Грановского, Красницкого и Введенского - Положение и состояние Русской Православной Церкви в 1923– 1925 гг - Кончина Патриарха Тихона - Жизнеописание митрополита Петра (Полянского)
Часть IV
Митрополит Сергий и григориане - Последние дни жизни митрополита Петра - Сведения о жизни и трудах Патриарха Сергия до 1926 года - Проект декларации митрополита Сергия - Декларация митрополита Сергия - Русская Зарубежная Церковь - Собор 1921 года в Сремски Карловцы - Зарубежная Церковь в 1922–1925 гг - Зарубежная Церковь в 1925–1927 гг
No comments yet. Be the first!