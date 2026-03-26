Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Митрофанов - Князь Евгений Николаевич Трубецкой
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, History of Russian Orthodoxy, Homiletics, Sociology Political Science

Протоиерей Георгий Митрофанов - Князь Евгений Николаевич Трубецкой — философ, богослов, христианин : монография

Санкт-Петербургская духовная академия. - СПб.: Изд-во СПбПДА, 2018. 136 с.

ISBN 978-5-906627-59-9

Протоиерей Георгий Митрофанов - Князь Евгений Николаевич Трубецкой — философ, богослов, христианин : монография - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • Творчество Е. Н. Трубецкого - Философское творчество Е. Н. Трубецкого в научно-исследовательской литературе

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Гносеология как философское введение в религиозное мировоззрение Е. Н. Трубецкого

  • Проявления интуиции Безусловного в человеческом сознании - Безусловное Всеединое сознание как подлинно сущее - Безусловное всеединое сознание как Абсолютное. Абсолютное и другое - Абсолютное в гносеологии как предельное понятие по отношению к религиозному мировоззрению Е. Н. Трубецкого. Гносеологическая неосуществимость доказательств бытия Божия - Религиозно-философская критика гносеологического иррационализма в творчестве Е. Н. Трубецкого

ГЛАВА ВТОРАЯ. Онтология как философское обоснование православной церковной традиции в религиозном мировоззрении Е. Н. Трубецкого

  • Антиномия Абсолютного и другого как основная онтологическая антиномия в человеческом сознании. Религиозно-философское преодоление этой антиномии в метафизическом учении Е. Н. Трубецкого о втором Абсолютном - Божественное откровение, философски осознанное как откровение Абсолютного, в качестве определяющего начала онтологии Е. Н. Трубецкого - Богочеловечество Христа как явленная полнота Божественного откровения в Церкви. Разрешение философской онтологии в православной экклезиологии

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Космологические воззрения Е. Н. Трубецкого

  • Замысел Божий о мире как София-Премудрость Божия и ее отношение к творению - Критика софиологии В. С. Соловьева и протоиерея Сергия Булгакова в творчестве Е. Н. Трубецкого

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Философское обоснование христианской понерологии в творчестве Е. Н. Трубецкого

  • Человеческая свобода и Божественный Промысл в понерологии Е. Н. Трубецкого - Онтологическое обоснование реальности ада в понерологии Е. Н. Трубецкого

ГЛАВА ПЯТАЯ. Христианская сотериология в творчестве Е. Н. Трубецкого

  • Христианское учение об Искуплении и онтологизм религиозной философии Е. Н. Трубецкого

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Views 38
Rating
Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

