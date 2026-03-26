[…] этот самый возносящийся фарисей ложным образом ощущает себя перед Богом и перед ближними, а этот самый смиренный мытарь оказывается примером подлинного человеческого покаяния, не претендуя даже на возможность прощения. Все это кажется таким ясным, таким очевидным. И тем не менее почему-то я думаю, что у большинства из нас эта евангельская притча, как и понимание того, что мы приближаемся к Великому посту, не вызывает каких-то особых чувств. Ни чувств, подобных чувствам мытаря, ни даже чувств, подобных чувствам фарисея.

Мы понимаем, что мы даже на уровне фарисея не осуществляем свою церковную жизнь, не исполняем того, что должно исполнять нам, христианам. Готовы при этом, естественно, даже не возноситься над нашими ближними, благо, говорим мы себе, они ведь тоже не исполняют положенное заповедями так, как должно. Ну а раз мы столь с ними одинаковы, то есть похожи друг на друга в своей немощи, что, собственно, изображать из себя мытаря? Мы все, таким образом, оказываемся фарисеями, не утруждающими себя даже тем, чтобы исполнять то, что ожидает от нас Господь.

Протоиерей Георгий Митрофанов – Проповеди (2010-2017)

М.: Общество любителей церковной истории, 2017 – 575 с.

Протоиерей Георгий Митрофанов – Проповеди (2010-2017) – Содержание

Предисловие профессора Π. Е. Бухаркина