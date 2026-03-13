Бар-Зохар - Моссад

Книга израильских авторов Михаэль Бар‑Зохар и Нисим Мишаль представляет собой документальный рассказ о наиболее известных операциях израильской разведывательной службы Моссад.

Авторы на основе архивных материалов, интервью и свидетельств участников описывают ряд секретных операций, проведённых разведкой Израиля в разные годы. Среди них — поиски и захват нацистских преступников, спасение евреев из стран, где им угрожала опасность, операции против террористических организаций и сложные разведывательные миссии по всему миру.

Книга раскрывает методы работы разведки, показывает подготовку агентов, планирование операций и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются участники секретных служб. Особое внимание уделяется человеческим историям — мужеству, риску и личной ответственности людей, вовлечённых в эти миссии.

Это динамичное историко-документальное повествование, позволяющее читателю заглянуть в мир тайных операций и понять, какую роль разведка сыграла в обеспечении безопасности Израиля и защите его граждан.

Михаэль Бар-Зохар, Нисим Мишаль - Моссад: Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы

Пер. с англ. И.А. Бессонова. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 464 с. ; ил.

ISBN 978-5-389-20206-1

Михаэль Бар-Зохар, Нисим Мишаль – Моссад - Содержание

Пролог. Один во рву со львами

1. Король теней - 2. Похороны в Тегеране - 3. Багдадский повешенный - 4. Советский крот и тело в море - 5. «Ах, это? Это доклад Хрущева…» - 6. «Привезите Эйхмана живым или мертвым!» - 7. Где Йоселе? - 8. Нацистский герой на службе у Моссада - 9. Наш человек в Дамаске - 10. Мне нужен МиГ-21! - 11. Те, кто никогда не забудет - 12. Поиски Красного принца - 13. Сирийские девы - 14. «Сегодня будет война!» - 15. Медовая ловушка для атомного шпиона - 16. Сверхдальнобойная пушка Саддама - 17. Фиаско в Аммане - 18. Из Северной Кореи с любовью - 19. Любовь и смерть в полдень - 20. Камеры вращались - 21. Из земли царицы Савской

Эпилог. Война с Ираном?

Благодарности

Библиография и источники