Наша цивилизация является христианской не потому, что каждый из нас поступает по учению Христа, а потому, что главные принципы этого учения вошли в нашу жизнь через законодательство, мораль, искусство, философию. Нет более гуманного учения, чем учение Христа. Но мало кто в наше время задумывается о том, благодаря кому учение Христа вошло в нашу жизнь. Принято считать, что это сделали апостолы. Но это глубокое заблуждение.

Это сделал Павел, который апостолом не был и Христа даже не видел. Он только слышал голос Христа, который призвал его лично благовествовать Его учение. Но эта задача оказалась очень непростой. Против Павла выступили не только те, кто ранее распяли Христа, но и свои, христиане, а точнее, иудеи-христиане, ядром которых были апостолы и родственники Христа. «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много», — писал Павел в то время, как иудеи-христиане ни на йоту не отступали от иудейского закона с его пресловутой верой в избранность иудейского народа. Павел проповедовал полное равенство всех без исключения. Он писал: «Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его».

И еще: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного: ибо все мы одно во Христе Иисусе». Для апостолов и родственников Христа это было неприемлемо. Неудивительно, что многие тексты в Новом завете Библии направлены лично против Павла. Правда, там его называют другими именами. Только благодаря Павлу иудаизм не задушил христианство и оно стало достоянием всех людей.

Самому же Павлу пришлось испытать очень многое. О своей жизни он рассказывал так: «

А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. Они (апостолы) евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамово? И я. Христовы служители? В безумии говорю: я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах».

Юлия Владиславовна Мизун - Юрий Гаврилович Мизун - Апостол Павел и тайны первых христиан

Москва, Вече, 1999 ISBN 5-7838-0536-Х

Юлия Владиславовна Мизун - Юрий Гаврилович Мизун - Апостол Павел и тайны первых христиан - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

• ДЕТСТВО ИИСУСА

• НАЧАЛО

• ПРОТИВОСТОЯНИЕ

• ПОСЛЕДНЯЯ (СТРАСТНАЯ) НЕДЕЛЯ

• УЧЕНИЕ ХРИСТА

• УЧЕНИКИ БЕЗ ХРИСТА

• ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ

• АПОСТОЛ ПАВЕЛ

• ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

• ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

• АПОСТОЛЬСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

• ТРЕТЬЕ БЛАГОВЕСТНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

• ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ ПАВЛА

• ИЕРУСАЛИМСКАЯ ТРАГЕДИЯ

• УЗЫ ПАВЛА В РИМЕ

• ПАВЕЛ ИЗЛАГАЕТ УЧЕНИЕ ХРИСТА

• ТРАГЕДИЯ ИАКОВА

• ИУДЕЯ: РЕВОЛЮЦИЯ И РАЗГРОМ

• ГОНЕНИЯ НА ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

• ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА

• ЕВАНГЕЛИЯ

• ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

• РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

• РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ

• ПРОТЕСТАНТИЗМ

• РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ