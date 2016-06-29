Мизун - Апостол Павел и тайны первых христиан
Наша цивилизация является христианской не потому, что каждый из нас поступает по учению Христа, а потому, что главные принципы этого учения вошли в нашу жизнь через законодательство, мораль, искусство, философию. Нет более гуманного учения, чем учение Христа. Но мало кто в наше время задумывается о том, благодаря кому учение Христа вошло в нашу жизнь. Принято считать, что это сделали апостолы. Но это глубокое заблуждение.
Это сделал Павел, который апостолом не был и Христа даже не видел. Он только слышал голос Христа, который призвал его лично благовествовать Его учение. Но эта задача оказалась очень непростой. Против Павла выступили не только те, кто ранее распяли Христа, но и свои, христиане, а точнее, иудеи-христиане, ядром которых были апостолы и родственники Христа. «Ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много», — писал Павел в то время, как иудеи-христиане ни на йоту не отступали от иудейского закона с его пресловутой верой в избранность иудейского народа. Павел проповедовал полное равенство всех без исключения. Он писал: «Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его».
И еще: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного: ибо все мы одно во Христе Иисусе». Для апостолов и родственников Христа это было неприемлемо. Неудивительно, что многие тексты в Новом завете Библии направлены лично против Павла. Правда, там его называют другими именами. Только благодаря Павлу иудаизм не задушил христианство и оно стало достоянием всех людей.
Самому же Павлу пришлось испытать очень многое. О своей жизни он рассказывал так: «
А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. Они (апостолы) евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамово? И я. Христовы служители? В безумии говорю: я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах».
Юлия Владиславовна Мизун - Юрий Гаврилович Мизун - Апостол Павел и тайны первых христиан
Москва, Вече, 1999
ISBN 5-7838-0536-Х
Юлия Владиславовна Мизун - Юрий Гаврилович Мизун - Апостол Павел и тайны первых христиан - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
• ДЕТСТВО ИИСУСА
• НАЧАЛО
• ПРОТИВОСТОЯНИЕ
• ПОСЛЕДНЯЯ (СТРАСТНАЯ) НЕДЕЛЯ
• УЧЕНИЕ ХРИСТА
• УЧЕНИКИ БЕЗ ХРИСТА
• ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ
• АПОСТОЛ ПАВЕЛ
• ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
• ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
• АПОСТОЛЬСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
• ТРЕТЬЕ БЛАГОВЕСТНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
• ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ ПАВЛА
• ИЕРУСАЛИМСКАЯ ТРАГЕДИЯ
• УЗЫ ПАВЛА В РИМЕ
• ПАВЕЛ ИЗЛАГАЕТ УЧЕНИЕ ХРИСТА
• ТРАГЕДИЯ ИАКОВА
• ИУДЕЯ: РЕВОЛЮЦИЯ И РАЗГРОМ
• ГОНЕНИЯ НА ПЕРВЫХ ХРИСТИАН
• ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА
• ЕВАНГЕЛИЯ
• ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
• РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
• РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ
• ПРОТЕСТАНТИЗМ
• РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• ДЕТСТВО ИИСУСА
• НАЧАЛО
• ПРОТИВОСТОЯНИЕ
• ПОСЛЕДНЯЯ (СТРАСТНАЯ) НЕДЕЛЯ
• УЧЕНИЕ ХРИСТА
• УЧЕНИКИ БЕЗ ХРИСТА
• ИЕРУСАЛИМСКАЯ ЦЕРКОВЬ
• АПОСТОЛ ПАВЕЛ
• ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
• ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
• АПОСТОЛЬСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
• ТРЕТЬЕ БЛАГОВЕСТНИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА
• ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ ПАВЛА
• ИЕРУСАЛИМСКАЯ ТРАГЕДИЯ
• УЗЫ ПАВЛА В РИМЕ
• ПАВЕЛ ИЗЛАГАЕТ УЧЕНИЕ ХРИСТА
• ТРАГЕДИЯ ИАКОВА
• ИУДЕЯ: РЕВОЛЮЦИЯ И РАЗГРОМ
• ГОНЕНИЯ НА ПЕРВЫХ ХРИСТИАН
• ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА
• ЕВАНГЕЛИЯ
• ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
• РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
• РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ
• ПРОТЕСТАНТИЗМ
• РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Юлия Владиславовна Мизун - Юрий Гаврилович Мизун - Апостол Павел и тайны первых христиан - Введение
Иисус провел детство в Назарете. Но родился Он в Вифлееме. Мать Иисуса, Мария, и ее муж плотник Иосиф вынуждены были оставить свой родной Назарет и отправиться в Вифлеем, на свою малую родину. Оба они происходили из дома и рода царя Давида и должны были явиться в свой родной городок для участия в переписи населения. Перепись населения проводилась по всей Римской империи. Приказ об этом был издан Сенцием Сатурнином, а начата перепись была при Публии Сультиции Квирине. Перепись длилась несколько лет и была окончена во время второго срока службы легата Кирина в Сирии.
По всей Римской империи перепись населения проводилась по месту жительства граждан. Только в Иудее она проводилась по особым правилам с соблюдением традиций, а возможно, и предрассудков иудеев. Римляне всячески старались считаться с этими традициями, чтобы лишний раз не дразнить иудеев, которые на все притеснения угрожали восстанием. По традиции иудеев перепись должна проводиться не по месту жительства, а по месту рождения, по месту проживания всего рода, всего колена. Именно поэтому Мария, находившаяся на последних днях беременности, и Иосиф должны были преодолеть около трехсот километров и явиться в Вифлеем.
В таком состоянии путешествие было нелегким. И завершилось оно не совсем благополучно. Дело в том, что в местной гостинице не оказалось мест. Городок Вифлеем находился (и находится) на вершине горного хребта. Гостиница, а точнее, караван-сарай, находилась на самой верхней точке хребта. Номера гостиницы, если можно так сказать, были без лицевой стены. Остановившиеся на ночлег, таким образом, имели возможность наблюдать за своим скотом, который они загоняли в загороди, примыкающие к гостинице.
Удобства в такой гостинице были минимальные. Путешественник должен был иметь свою подстилку, на которой он мог бы сидеть и спать. Сам он должен был позаботиться и о своем пропитании. За его скотом, находившимся на привязи в загоне, никто, кроме него самого, не наблюдал. Воду из колодца гость также доставал сам. Можно сказать, что гостиница функционировала на принципах самообслуживания. Зато она была недорогой: платили только за пол, кров и три стены, да за загон для скота. Если места на полу не было, то надо было искать пристанище на ночлег в другом месте.
Именно это пришлось испытать Марии и Иосифу. Мест в гостинице не оказалось, и им пришлось устраиваться во дворе, где были привязаны животные. А точнее, не во дворе, а в пещере. В Вифлееме в караван-сарае скот содержался не в загоне, а в пещере. Такими известняковыми пещерами изобилуют центральные холмы. Так Мария и Иосиф оказались в пещере со скотом. Тут, в пещере, и родился Иисус Христос. Свидетельства того, что Иисус родился именно в пещере, в евангелиях нет, но об этом пишет Пустин Философ, который жил спустя столетие после Христа. Никто до сих пор в истинности этого факта не сомневался. В этом месте Блаженный Иероним, который перевел Библию на латинский язык, провел в посте и молитве последние тридцать лет.
В Евангелии от Луки рождество Иисуса описано так:
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Сия перепись была первая в правление Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила Сына своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому, что не было места в гостинице» (Лук 2:1–7).
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Сия перепись была первая в правление Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила Сына своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому, что не было места в гостинице» (Лук 2:1–7).
Далее евангелист сообщает следующее:
«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.
И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в высших Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию, лежащею в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было» (Лук. 2:8—20).
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