Млодик - Долго, дорого, без иллюзий
Я не собиралась писать подобную книгу. Казалось, давно прошли времена, когда мне трудно было находить ответы на вопросы недоверчивых клиентов — тех, кто с большим подозрением относится к психологии, хотя и интересуется ею. Даже запал, с которым я столько лет усиленно пропагандировала психотерапию, как-то поутих. Не то чтобы я перестала верить в нужность этого процесса, скорее, стала уставать от своей просветительской роли, когда-то добровольно и невротично взятой.
Двадцать лет я активно занимаюсь психотерапией: поначалу моими клиентами были в основном дети, но вот уже лет пятнадцать в практике у меня преимущественно взрослые. Помимо этого, я регулярно выступаю то с лекциями, то с семинарами, пишу то книги, то статьи. И все это, конечно, вынуждает меня задаваться профессиональными вопросами и отвечать на них. В какой-то момент мне стало казаться, что всего этого уже хватит, — коллеги и клиенты знают о психологии достаточно. И тем не менее я взялась за эту книгу. Спрашивается — зачем? Думаю, я сделала это в ответ на стенания моих клиентов: «Ну как мне ему (ей) объяснить, что нужно идти на терапию? Какими словами рассказать, как убедить?» Да если бы я знала ответы на эти вопросы! Нет, конечно, я не знаю. Но я так хорошо понимаю эти мольбы и чаяния — трудно, когда из всей семьи в терапии находишься ты один...
Ни самой себе, ни вам я до конца не могу ответить на вопрос, почему у меня в голове родился этот персонаж — Скептик, сомневающийся и задающий неудобные вопросы о том, чем я столько лет занимаюсь: о психологической практике, о психотерапии. Наверное, он был нужен мне, чтобы легализовать свои и чужие сомнения, поразмышлять о психологической помощи и психотерапии и попробовать «упаковать» свои размышления в ответы для моего скептически настроенного к психологии партнера по диалогу. Есть слабая надежда на то, что разговор о сути психотерапии, ее смысле, нужности, эффективности окажется важным и для вас. Может быть, вы и есть тот самый скептик, который не верит в осмысленность работы с психологом. А может, вы практикующий специалист, которому тоже приходится выслушивать сомнения, искать и находить ответы на неприятные вопросы...
Ирина Юрьевна Млодик - Долго, дорого, без иллюзий. Разговоры о психотерапии со скептиком
Эл. изд.
Москва : Генезис, 2020. — 178 с.
ISBN 978-5-98563-625-3
Ирина Юрьевна Млодик - Долго, дорого, без иллюзий. Разговоры о психотерапии со скептиком - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТРЕВОГИ И СОМНЕНИЯ
Зачем нужны психологи?
Зачем мне знать, как я устроен?
Психологи — то же самое, что секта?
Психологи научат счастью?
От чего и как мы защищаемся?
Будет ли результат?
Может, обойдемся без психотерапии?
Не лучше ли зарыть поглубже?
Симптом нам враг или друг?
А если не к психологу, а к друзьям?
Надо ли открывать в себе что-то новое?
Стать еще больше собой — как это?
Как можно доверить другому свою психику?
Но я же себя знаю?
Может, психологам просто нужны наши деньги?
От чего становится легче?
За что же все-таки платят психологам?
Регресс вместо прогресса?
Что делать с родителями?
Все субъективно?
И все-таки к психологу?
ГЛАВА ВТОРАЯ. РИСК И ПРОБЫ
Будут ставить диагнозы?
Кому нужны эти дурацкие правила?
Доверяй, но проверяй?
Может стать еще хуже?
Что там, за надежной плитой?
Платить за пропуски?!
Я же не сумасшедший?!
Почему это длится так долго?
Стать психологом — это просто?!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
