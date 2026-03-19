Млодик - Долго, дорого, без иллюзий

Я не собиралась писать подобную книгу. Казалось, давно прошли времена, когда мне трудно было находить ответы на вопросы недоверчивых клиентов — тех, кто с большим подозрением относится к психологии, хотя и интересуется ею. Даже запал, с которым я столько лет усиленно пропагандировала психотерапию, как-то поутих. Не то чтобы я перестала верить в нужность этого процесса, скорее, стала уставать от своей просветительской роли, когда-то добровольно и невротично взятой.

Двадцать лет я активно занимаюсь психотерапией: поначалу моими клиентами были в основном дети, но вот уже лет пятнадцать в практике у меня преимущественно взрослые. Помимо этого, я регулярно выступаю то с лекциями, то с семинарами, пишу то книги, то статьи. И все это, конечно, вынуждает меня задаваться профессиональными вопросами и отвечать на них. В какой-то момент мне стало казаться, что всего этого уже хватит, — коллеги и клиенты знают о психологии достаточно. И тем не менее я взялась за эту книгу. Спрашивается — зачем? Думаю, я сделала это в ответ на стенания моих клиентов: «Ну как мне ему (ей) объяснить, что нужно идти на терапию? Какими словами рассказать, как убедить?» Да если бы я знала ответы на эти вопросы! Нет, конечно, я не знаю. Но я так хорошо понимаю эти мольбы и чаяния — трудно, когда из всей семьи в терапии находишься ты один...

Ни самой себе, ни вам я до конца не могу ответить на вопрос, почему у меня в голове родился этот персонаж — Скептик, сомневающийся и задающий неудобные вопросы о том, чем я столько лет занимаюсь: о психологической практике, о психотерапии. Наверное, он был нужен мне, чтобы легализовать свои и чужие сомнения, поразмышлять о психологической помощи и психотерапии и попробовать «упаковать» свои размышления в ответы для моего скептически настроенного к психологии партнера по диалогу. Есть слабая надежда на то, что разговор о сути психотерапии, ее смысле, нужности, эффективности окажется важным и для вас. Может быть, вы и есть тот самый скептик, который не верит в осмысленность работы с психологом. А может, вы практикующий специалист, которому тоже приходится выслушивать сомнения, искать и находить ответы на неприятные вопросы...

Эл. изд.

Москва : Генезис, 2020. — 178 с.

ISBN 978-5-98563-625-3

Ирина Юрьевна Млодик - Долго, дорого, без иллюзий. Разговоры о психотерапии со скептиком - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТРЕВОГИ И СОМНЕНИЯ

Зачем нужны психологи?

Зачем мне знать, как я устроен?

Психологи — то же самое, что секта?

Психологи научат счастью?

От чего и как мы защищаемся?

Будет ли результат?

Может, обойдемся без психотерапии?

Не лучше ли зарыть поглубже?

Симптом нам враг или друг?

А если не к психологу, а к друзьям?

Надо ли открывать в себе что-то новое?

Стать еще больше собой — как это?

Как можно доверить другому свою психику?

Но я же себя знаю?

Может, психологам просто нужны наши деньги?

От чего становится легче?

За что же все-таки платят психологам?

Регресс вместо прогресса?

Что делать с родителями?

Все субъективно?

И все-таки к психологу?

ГЛАВА ВТОРАЯ. РИСК И ПРОБЫ

Будут ставить диагнозы?

Кому нужны эти дурацкие правила?

Доверяй, но проверяй?

Может стать еще хуже?

Что там, за надежной плитой?

Платить за пропуски?!

Я же не сумасшедший?!

Почему это длится так долго?

Стать психологом — это просто?!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ