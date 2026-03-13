Модерзон - Агнец Божий
Книга Эрнста Модерзона «Агнец Божий» посвящена личности и искупительной жертве Иисуса Христа. Автор размышляет над библейским образом Агнца Божьего, раскрывая его значение в Священном Писании — от ветхозаветных жертвоприношений до новозаветного откровения о спасении через Христа.
Модерзон показывает, как жертва Христа стала исполнением Божьего плана искупления и источником прощения грехов и новой жизни для человека. В книге раскрываются духовные аспекты веры, благодарности и посвящения Богу.
Издание предназначено для широкого круга читателей и будет полезно всем, кто стремится глубже понять смысл жертвы Христа и значение библейского учения о спасении.
Издательство Свет на востоке 1989 г. - 82 с.
Эрнст Модерзон - Агнец Божий - Содержание
Размышления
Скорбная жалоба
Плененный Господом
Открытое исповедание
Препятствия
Он понес
Кто виноват
Дивная замена
Величайший вред
Святое молчание
Место убежища
Пшеничное зерно
Не бойся!
Чего хочет Иисус
Как Иисус
Закланный Агнец
Comments (1 comment)