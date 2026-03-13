Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Модерзон - Агнец Божий

Модерзон - Агнец Божий
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга Эрнста Модерзона «Агнец Божий» посвящена личности и искупительной жертве Иисуса Христа. Автор размышляет над библейским образом Агнца Божьего, раскрывая его значение в Священном Писании — от ветхозаветных жертвоприношений до новозаветного откровения о спасении через Христа.

Модерзон показывает, как жертва Христа стала исполнением Божьего плана искупления и источником прощения грехов и новой жизни для человека. В книге раскрываются духовные аспекты веры, благодарности и посвящения Богу.

Издание предназначено для широкого круга читателей и будет полезно всем, кто стремится глубже понять смысл жертвы Христа и значение библейского учения о спасении.

Эрнст Модерзон - Агнец Божий

Издательство Свет на востоке 1989 г. - 82 с.

Эрнст Модерзон - Агнец Божий - Содержание

  • Размышления

  • Скорбная жалоба

  • Плененный Господом

  • Открытое исповедание

  • Препятствия

  • Он понес

  • Кто виноват

  • Дивная замена

  • Величайший вред

  • Святое молчание

  • Место убежища

  • Пшеничное зерно

  • Не бойся!

  • Чего хочет Иисус

  • Как Иисус

  • Закланный Агнец

Views 48
Rating
Added 13.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

