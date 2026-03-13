Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Модерзон - Жены Нового Завета

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга Эрнста Модерзона «Жизнь веры» посвящена духовному пути христианина и практическому проявлению веры в повседневной жизни. Автор размышляет о том, как вера формируется, укрепляется и проявляется в различных обстоятельствах жизни человека.

Опираясь на библейские тексты и духовный опыт христианской традиции, Модерзон показывает значение доверия Богу, послушания Его воле и постоянного духовного роста. Особое внимание уделяется внутреннему преобразованию человека, молитве и стремлению жить в соответствии с Божьими принципами.

Книга предназначена для всех, кто стремится углубить свою духовную жизнь и научиться жить верой, полагаясь на Божье руководство и благодать.

Эрнст Модерзон – Жизнь веры

Перевод с немецкого П.В. Панасенко. – Без выходных данных. – 244 с.

Эрнст Модерзон – Жизнь веры – Содержание

  • Елисавета

  • Мария

  • Анна

  • Теща Петра

  • Самарянка

  • Страдавшая кровотечением

  • Дочь Иаира

  • Вдова из Наина

  • Великая грешница

  • Мария Магдалина

  • Иродиада

  • Женщина-хананеяка

  • Марфа

  • Мария из Вифании

  • Блудница

  • Скорченная дочь Авраама

  • Бедверница

  • Жена Пилата

  • Сапфира

  • Тавифа

  • Рода

  • Лидиная вдова

  • Саломия

  • Придя

  • Служанка, одержимая духом прорицательным

  • Прискилла

  • Друзилла и Вереника

  • Вереника

  • Фива

  • Еводия и Синтихия

  • Лойда и Евника

Views 43
Rating
Added 13.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

