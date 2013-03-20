Алисон Джеймс Богословие - модуль BibleQuote
Жизнь в последние времена. Иной взгляд на эсхатологиюРене Жирар, философ, член Французской Академии: «Жизнь в последние времена» – исключительная книга, она возвышае душу. Она – особенная и по реальности взгляда на физическую ущербность мира, и по сосредоточенности на центральных таинсвах Евангелий – страстях и воскресении. И именно этот напряжённо пудльсирующий христоцентризм в мире, где даже многие люди доброй воли внось и вновь не находят место Господу, делает книгу уникальной. Вместо взывания к нашей вере «Жизнь в последние времена» помогаем нашему неверию.
Роуэн Уильямс, Архиепископ Кантерберийский: Джеймс Алисон обладает редким даром делать Новый Завет по-настоящему новым для читателя. Эта книга развивает идеи его замечательной работы «Постижение Иисуса» и разрабатывает богословие нашего преображения, когда мы освобождаемся от культуры террора и насилия и приближаемся к Иисусу. Книга поистине величайшей силы.
Стенли Хауэрвас, профессор богословия и этики, США: Эта книга может послужить превосходным введением в христианское богословие для начинающих, поскольку здесь богословие предстаёт не как учебная дисциплина, которую следует выучить, а как жизненная активность, помогающая преодолевать насилие окружающего мира.
Николас Лэш, профессор богословия, Кембридж: Страстностью и ясностью стиля, глубоким пониманием Писания и любовью к нему Джеймс Алисон сближается с замыслом Рене Жирара поведать историюпреображения всего сущего в славу через «долгое медленное открытие невиновности жертвы».
Постижение Иисуса
из предисловия Роуэна Уильямса, Архиепископа Кентерберийского
«Джеймса Алисона охватило сильное душевное волнение по поводу воскресения Иисуса, и он нашел в себе смелость осмыслить их значение таким образом, что по сравнению с ним большинство пасхальных проповедей покажутся слабыми и скучными»
Н. Т. Райт
В модуль вошли 2 книги Джеймса Алисона:
Жизнь в последние времена
04.06.12 Модуль в UTF-8 для Цитаты 6 и Андроид
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