Алисон Джеймс Богословие - модуль BibleQuote

Нам надо постараться отойти от таких подходов, в особенности от тех, что возникли в последние годы второго тысячелетия, когда апокалиптические настроения и термины буквально носились в воздухе. Жизнь в последние времена. Иной взгляд на эсхатологию Рене Жирар, философ, член Французской Академии: «Жизнь в последние времена» – исключительная книга, она возвышае душу. Она – особенная и по реальности взгляда на физическую ущербность мира, и по сосредоточенности на центральных таинсвах Евангелий – страстях и воскресении. И именно этот напряжённо пудльсирующий христоцентризм в мире, где даже многие люди доброй воли внось и вновь не находят место Господу, делает книгу уникальной. Вместо взывания к нашей вере «Жизнь в последние времена» помогаем нашему неверию. Роуэн Уильямс, Архиепископ Кантерберийский: Джеймс Алисон обладает редким даром делать Новый Завет по-настоящему новым для читателя. Эта книга развивает идеи его замечательной работы «Постижение Иисуса» и разрабатывает богословие нашего преображения, когда мы освобождаемся от культуры террора и насилия и приближаемся к Иисусу. Книга поистине величайшей силы. Стенли Хауэрвас, профессор богословия и этики, США: Эта книга может послужить превосходным введением в христианское богословие для начинающих, поскольку здесь богословие предстаёт не как учебная дисциплина, которую следует выучить, а как жизненная активность, помогающая преодолевать насилие окружающего мира. Николас Лэш, профессор богословия, Кембридж: Страстностью и ясностью стиля, глубоким пониманием Писания и любовью к нему Джеймс Алисон сближается с замыслом Рене Жирара поведать историюпреображения всего сущего в славу через «долгое медленное открытие невиновности жертвы».

Постижение Иисуса

Работа Джеймса Алисона раскрывает некоторые традиционно потаенные глубины христианства с бескомпромиссной интеллектуальной жесткостью и тем освобождает нас от клише современных богословских споров. Эта книга — одно из самых ярких представлений теории искупления за последние годы. Автор настаивает, что истинное богословие невозможно без перехода к новому взгляду на себя и мир. Бога нельзя постигнуть до тех пор, пока мы не осознаем глубину нашей свободы и нашей несвободы, до тех пор, пока не откажемся от иллюзии нашей чистоты и нашей невиновности и не начнем искать тех, кого мы исключаем и подавляем, чтобы создать вместе с ними обещанное общество взаимного дарения.

«Самое яркое и художественное представление богословской теории искупления, которое я прочел за многие годы.»

из предисловия Роуэна Уильямса, Архиепископа Кентерберийского

«Джеймса Алисона охватило сильное душевное волнение по поводу воскресения Иисуса, и он нашел в себе смелость осмыслить их значение таким образом, что по сравнению с ним большинство пасхальных проповедей покажутся слабыми и скучными»

Н. Т. Райт

28.09.11 Новый модуль для BibleQuote6 в формате .bqb

В модуль вошли 2 книги Джеймса Алисона:

