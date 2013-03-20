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Алисон Джеймс Богословие - модуль BibleQuote

Алисон Джеймс Богословие Цитата из Библии
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod
Нам надо постараться отойти от таких подходов, в особенности от тех, что возникли в последние годы второго тысячелетия, когда апокалиптические настроения и термины буквально носились в воздухе.

Жизнь в последние времена. Иной взгляд на эсхатологию

Рене Жирар, философ, член Французской Академии: «Жизнь в последние времена» – исключительная книга, она возвышае душу. Она – особенная и по реальности взгляда на физическую ущербность мира, и по сосредоточенности на центральных таинсвах Евангелий – страстях и воскресении. И именно этот напряжённо пудльсирующий христоцентризм в мире, где даже многие люди доброй воли внось и вновь не находят место Господу, делает книгу уникальной. Вместо взывания к нашей вере «Жизнь в последние времена» помогаем нашему неверию.

Роуэн Уильямс, Архиепископ Кантерберийский: Джеймс Алисон обладает редким даром делать Новый Завет по-настоящему новым для читателя. Эта книга развивает идеи его замечательной работы «Постижение Иисуса» и разрабатывает богословие нашего преображения, когда мы освобождаемся от культуры террора и насилия и приближаемся к Иисусу. Книга поистине величайшей силы.

Стенли Хауэрвас, профессор богословия и этики, США: Эта книга может послужить превосходным введением в христианское богословие для начинающих, поскольку здесь богословие предстаёт не как учебная дисциплина, которую следует выучить, а как жизненная активность, помогающая преодолевать насилие окружающего мира.

Николас Лэш, профессор богословия, Кембридж: Страстностью и ясностью стиля, глубоким пониманием Писания и любовью к нему Джеймс Алисон сближается с замыслом Рене Жирара поведать историюпреображения всего сущего в славу через «долгое медленное открытие невиновности жертвы».

Постижение Иисуса

Работа Джеймса Алисона раскрывает некоторые традиционно потаенные глубины христианства с бескомпромиссной интеллектуальной жесткостью и тем освобождает нас от клише современных богословских споров. Эта книга — одно из самых ярких представлений теории искупления за последние годы. Автор настаивает, что истинное богословие невозможно без перехода к новому взгляду на себя и мир. Бога нельзя постигнуть до тех пор, пока мы не осознаем глубину нашей свободы и нашей несвободы, до тех пор, пока не откажемся от иллюзии нашей чистоты и нашей невиновности и не начнем искать тех, кого мы исключаем и подавляем, чтобы создать вместе с ними обещанное общество взаимного дарения.
«Самое яркое и художественное представление богословской теории искупления, которое я прочел за многие годы.»
из предисловия Роуэна Уильямса, Архиепископа Кентерберийского
«Джеймса Алисона охватило сильное душевное волнение по поводу воскресения Иисуса, и он нашел в себе смелость осмыслить их значение таким образом, что по сравнению с ним большинство пасхальных проповедей покажутся слабыми и скучными»
Н. Т. Райт

28.09.11 Новый модуль для BibleQuote6 в формате .bqb
В модуль вошли 2 книги Джеймса Алисона:
Постижение Иисуса
Жизнь в последние времена

04.06.12 Модуль в UTF-8 для Цитаты 6 и Андроид

Просмотров 1 293
Рейтинг 4.1 / 5
Добавлено 20.03.2013
Rate this publication:
4.1/5 (5)

Comments (3 comments)

V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
V
Vahram 14 years ago
Спасибо !!!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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