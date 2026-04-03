В этом разделе собраны модули по христианской апологетике для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены материалы, посвящённые защите христианской веры, анализу различных религий, культов, сект и мировоззрений. Эти модули помогают лучше понимать различия между учениями, аргументированно отстаивать библейскую позицию и ориентироваться в современных духовных течениях.

Апологетика — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Общая апологетика

Энциклопедия христианской апологетики (Н. Л. Гайслер)

Апологетика. Культы и религии. Освобождение

Апологетика. Обзор ЦАИ

Апологетика. Обзор культов ЦАИ

Религии и мировоззрения

Паскаль Б. Мысли о религии

Эко У., Мартини, кард. Диалог о вере и неверии

Библия и ислам (Мадани)

Апологетика. Ислам

Апологетика. Иудаизм и христианство

Иудейские книги. Галаха

Иудейские книги. Мишна

Секты и религиозные движения

Апологетика. Культы и секты России

Апологетика. Адвентисты седьмого дня

Апологетика. Свидетели Иеговы

Апологетика. Модализм. Бранхам. Поместная церковь

Философия, идеологии и оккультизм

Апологетика. Коммунизм

Апологетика. Масонство (UTF-8)

Апологетика. Ариософия и неонацистское язычество

Апологетика. Оккультизм и псевдомедицина

Наука, происхождение мира и человека

Апологетика. Эволюция или творение?

Апологетика. Происхождение и развитие жизни

Юнкер Р., Шерер З. История происхождения и развития жизни

Церковные различия и конфессии

Апологетика. Православие и католицизм

Практическая апологетика и духовные вопросы

Василий Юнак. Откровение из бури: Зарождение, природа и участь зла в Книге Иова

Апологетика. Целительство и демонология в харизматии

Отдельные труды по апологетике