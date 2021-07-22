Бачинин - Религиозная философия. Энциклопедия - словарь BibleQuote

В руках у читателя первый том четырехтомной «Малой христианской энциклопедии», посвященный религиозной философии. Масштабность замысла требует, чтобы автор сформулировал свою задачу. Если попытаться сделать это предельно кратко, то суть дела предстанет в следующем виде: концепция «Малой христианской энциклопедии» теоцентрична.

Теоцентризм можно рассматривать в двух основных значениях — объективном и субъективно-личностном. В первом случае он обозначает мироздание, в центре которого пребывает Бог, а во втором — внутренний мир человека, где Бог занимает тоже центральное, главенствующее место. Автор не будет изыскивать большого числа аргументов и тратить много слов, доказывая мысль о чрезвычайной продуктивности теоцентрического подхода к сущему и должному. Доказательствами такого рода изобилуют многие прекрасные религиозно-философские труды прошлого. Примечательно, что абсолютное большинство философов-классиков признавали существование Бога, верили в Его благую волю и привносили этот настрой в свои труды, поэтому их учения с полным основанием могут быть отнесены к религиозной философии.

Даже те немногие мыслители прошлого, которые намеренно отстранялись от религиозной и, в частности, христианской проблематики, как правило, не могли вырваться за пределы христианской парадигмы. Так, Макиавелли, де Сад, Ницше, Маркс, Ульянов (Ленин), Делёз и др., полемизировавшие с христианством, были, тем не менее, прочно привязаны к его основным положениям, и о каждом из них может быть написан труд, подобный работе С. Н. Булгакова «К. Маркс как религиозный тип». Этих мыслителей сближает то, что жизненный и философский опыт каждого из них сумрачен и горек. Преисполненные мизантропии и, по большому счету, глубоко несчастные (де Сад, Ницше и Ленин сошли с ума, Делёз покончил с собой), они представили своей жизнью и своим творчеством недвусмысленные свидетельства бесплодности антихристианской позиции внутри христианской культуры.

История философии свидетельствует о том, что не материалистическая, а именно религиозная философия явилась средоточием богатейших духовных традиций и источником важнейших открытий на пути проникновения в тайны мира и человека. Именно в ней представлены знания и опыт многих поколений, касающиеся важнейших ценностей и смыслов бытия. Духовные результаты наиболее глубоких трудов по религиозной философии сродни высшей мудрости, которая состоит не в том, чтобы знать все, а в том, чтобы понимать главное, т. е. то, что касается фундаментальных принципов Божьего миропорядка. Без их постижения и принятия невозможно осмысленное и полноценное существование человека.

Бачинин - Религиозная философия. Энциклопедия - словарь BibleQuote

СПб.: Шандал, 2003.

ISBN 5-94861-026-8

Данный модуль необходимо поместить в папку Dictionaries программы BibleQuote.