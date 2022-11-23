Глубоковский - Библейский словарь - словарь BibleQuote

Аварим, Аваримские горы

(проходы, переправы), высокое плоскогорье в стране древних моавитян, начинающееся на воет. Мертвого моря с сев. его оконечности до Арнона и отделяющееся от сев. части Аравийской пустыни рядом холмов, на зап. спускающихся к Мертвому морю и к долине Иордана почти отвесными, скалистыми обрывами, которые достигают до 430 саж. над поверхностью этого моря.

Фасга и Фегор принадлежали к А. г., окрестности которых доныне дики, пустынны и неудобны для путешествия. Сыны Израилевы по переходе через поток Арнон расположились станом на А. г. перед пустыней Нево (Чис 33:47). С одной из вершин, а именно с вершины Фасги, Моисей обозрел Землю обетованную (Втор 3:27) и на одной из них скончался (Чис 27:12; Втор 32:49–52; 34:1–5). – См. Фасга.

Авациния

(светильник Иеговы), слав. Хавасия (Иер 35:3), рехавит, из предков Иазании, бывшего, как кажется, главой рехавитов во времена прор. Иеремии.

Авва

арамейск. слово, как и евр ав, означает отец, однажды оно употреблено Самим Господом (Мк 14:36) и дважды в посланиях ап. Павла (Рим 8:15; Гал 4:6). Рабам и невольникам не было дозволено обращаться со словом А. к главе семейства – обстоятельство, придающее особенную силу Рим 8:15. Это слово выражает собой высшую степень искренней любви, доверенности, покорности, равно как дружеского общения.

Авва

(разрушение, опустошение), слав. Аий (4Цар 17:24), название ассирийского города, жителей которого Салманассар перевел в опустевшие города Самарии по общему ассирийскому обычаю данного периода. Полагают, что А. находился недалеко от Вавилона. Некоторые принимают его за одно с городом Ивва (4Цар 18:34; 19 13).

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Библейский словарь

Профессор Николай Никанорович Глубоковский

Глубоковский Н. Н. профессор. Библейский словарь / Московская духовная академия, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад ‒ Свято-Троицкая духовная семинария, Джорданвилль, Центр изучения церковной истории русского зарубежья. 2007.

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