В модуль BibleQuote вошли материалы с сайта www.vehi.net и модуля Антона Комарова - полные тексты произведений великого русского философа и богослова.

Владимир Сергеевич Соловьев - Богословие и философия - модуль BibleQuote

А.Ф. Лосев. Владимир Сергеевич Соловьев

П.И. Новгородцев. Идея права в философии Вл. С. Соловьева

Три силы

Чтения о богочеловечестве

Оправдание добра

Духовные основы жизни

Об упадке средневекового миросозерцания

Смысл любви

Судьба Пушкина

Особое чествование Пушкина

Национальный вопрос в России

Пасхальное письмо

Различные точки зрения на свободу воли

Свобода Воли

Философские начала цельного знания

Идея сверхчеловека

Русская идея

Россия и вселенская церковь

Великий спор и христианская политика

Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии

Е врейство и христианский вопрос

Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об антихристе

Магомет, его жизнь и религиозное учение

Памяти К.Н. Леонтьева

Жизненная драма Платона

Три речи в память Достоевского

Русские символисты

Первый шаг к положительной эстетике

Буддийское настроение в поэзии

Мицкевич

Значение поэзии в стихотворениях Пушкина

Поэзия гр.А.К.Толстого

Поэзия Я.П.Полонского

Поэзия Ф.И.Тютчева

Письмо к графу Л. Н.Толстому

Общий смысл искусства

Лермонтов





Владимир Соловьев - Философские начала цельного знания Владимир Соловьев - Философские начала цельного знания

I ОБЩЕИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ (О законе исторического развития)

II О ТРЕХ ТИПАХ ФИЛОСОФИИ

III НАЧАЛА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ. ИСХОДНАЯ ТОЧКА И МЕТОД ОРГАНИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

IV НАЧАЛА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ). ПОНЯТИЕ АБСОЛЮТНОГО.

V НАЧАЛА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ): ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИДЕЮ КАК СУЩЕСТВО









Владимир Соловьев - Оправдание добра

Введение. Нравственная философия как самостоятельная наука

Часть первая. ДОБРО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ

Глава первая. Первичные данные нравственности

Глава вторая. Аскетическое начало в нравственности

Глава третья. Жалость и альтруизм

Глава четвертая. Религиозное начало в нравственности

Глава пятая. О добродетелях

Глава шестая. Мнимые начала практической философии (критика отвлеченного эвдемонизма в различных его видоизменениях)

Часть вторая. ДОБРО ОТ БОГА

Глава седьмая. Единство нравственных основ

Глава восьмая. Безусловное начало нравственности

Глава девятая. Действительность нравственного порядка

Часть третья. ДОБРО ЧРЕЗ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава десятая. Личность и общество

Глава одиннадцатая. Историческое развитие лично-общественного сознания в его главных эпохах

Глава двенадцатая. Отвлеченный субъективизм в нравственности

Глава тринадцатая. Нравственная норма общественности

Глава четырнадцатая. Национальный вопрос с нравственной точки зрения

Глава пятнадцатая. Уголовный вопрос с нравственной точки зрения

Глава шестнадцатая. Экономический вопрос с нравственной точки зрения

Глава семнадцатая. Нравственность и право

Глава восьмнадцатая. Смысл войны

Глава девятнадцатая. Нравственная организация человечества в ее целом

Заключение. Нравственный смысл жизни в его окончательном определении и переход к теоретической философии



Владимир Соловьев - Духовные основы жизни

Станет ли Россия когда-нибудь Царством Христовым на земле, как об этом мечтал В.Соловьев? Удастся ли ей творчески соединить в себе Восток и Запад, как это когда-то случилось с христианством при его возникновении? Чтобы это произошло, нужна великая преобразовательная работа над собой, одухотворение как отдельно взятой личности, так и всего общества в целом. Именно этой проблеме и посвящена знаменитая работа В.Соловьева "Духовные основы жизни"

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ. О природе, о смерти, о грехе, о законе и благодати

ГЛАВА 1. О молитве

ГЛАВА 2. О жертве и милостыне

ГЛАВА 3. О посте

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1. О христианстве

ГЛАВА 2. О церкви

ГЛАВА 3. О христианском государстве и обществе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Образ Христа, как проверка совести





Владимир Соловьев - Россия и вселенская церковь

КНИГА ПЕРВАЯ Положение религии в России и на христианском Востоке

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Русское сказание о святом Николае и святом Кассиане и его приложение к двум церквам, состоящим в разделении

ГЛАВА ВТОРАЯ. Вопрос о смысле существования России.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Истинное православие русского народа и лжеправославие богословов антикафоликов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Русские староверы. Относительная правда раскола. Преосвященный Филарет Московский и его идея Вселенской Церкви.

ГЛАВА ПЯТАЯ. Русские славянофилы и их взгляды на Церковь.Критические замечания

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Свобода религиозная и свобода церковная.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. И. С. Аксаков об официальной русской Церкви.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Отношения русской Церкви к Церкви греческой, к Болгарии и к Сербии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Исполнившееся пророчество. Критика цезаропапизма.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Проект чего-то вроде папства в Константинополе или в Иерусалиме.

КНИГА ВТОРАЯ Церковная монархия, основанная Иисусом Христом

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Камень церкви

ГЛАВА ВТОРАЯ. Примат Святого Петра, как постоянное установление. Три камня христианства

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Петр и Сатана

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Церковь как вселенское общество. Начало любви

ГЛАВА ПЯТАЯ. Ключи царства

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Управление Вселенской Церковью. Центр единства.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Царства Данила. «Roma» и «Amor»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. «Сын Человеческий» и «Камень»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Преосвященный Филарет Московский, святой Иоанн Златоуст, Давид Штраус и Прессансе о первенстве Петра

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Апостол Петр и Папство

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Папа святой Лев Великий о первенстве

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Святой Лев Великий о папской власти

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Признание взглядов папы святого Льва греческими отцами. Ефесское «разбойничество»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Халкидонский собор. Вывод второй книги

КНИГА ТРЕТЬЯ. Троичное начало и его общественное приложение

ГЛАВА ПЕРВАЯ Троичное начало, умозрительно выведенное из идеи существа

ГЛАВА ВТОРАЯ Три Божественных ипостаси; собственный смысл их имен

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Божественная Сущность и Ее троякое проявление

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Душа мира - основа творения, пространства, времени и механической причинности

ГЛАВА ПЯТАЯ Высший мир. Свобода чистых духов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ Три главных ступени космогонического процесса

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Тройное Воплощение Божественной Премудрости

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Человек - Мессия. Хаос человеческий. Первоначальные элементы троичного общества

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Мессианское приготовление у индусов, у греков и у евреев

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Безусловное главенство Христа. Социальная Троица. Священство и отчество

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Царская власть и сыновностъ. Пророческое служение. Три таинства прав человека

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ Четыре таинства обязанностей человека





Владимир Соловьев - Византизм и славянство Великий спор и христианская политика

I. ВСТУПЛЕНИЕ. – ПОЛЬША И ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС

II. ВОСТОК И ЗАПАД В ДРЕВНЕМ МИРЕ. – ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО ХРИСТИАНСТВА

III. ХРИСТИАНСТВО И РЕАКЦИЯ ВОСТОЧНОГО НАЧАЛА В ЕРЕСЯХ. – СМЫСЛ МУСУЛЬМАНСТВА

IV. РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ

V. ВИЗАНТИЗМ И РУССКОЕ СТАРОВЕРИЕ. НАРОДНОСТЬ В ЦЕРКВИ

VI. ПАПСТВО И ПАПИЗМ. СМЫСЛ ПРОТЕСТАНТСТВА

VII. ОБЩЕЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ











Владимир Соловьев - Три разговора Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об антихристе

"Три разговора" - это литературно-философское произведение, уникальное в истории русской литературы.



Глубина затронутых Соловьёвым тем, сочетание философии, истории, литературы - все это определяет жанровое своеобразие книги.

Владимир Соловьев - Магомет, его жизнь и религиозное учение Вступление. Слоновый год.

Г л а в а I. Историческая рамка.

Г л а в а II. Ранние годы Мухаммеда, его религиозное призвание

Г л а в а III. Религиозные влияния. Ханифы.

Г л а в а IV. Поручение проповедывать

Г л а в а V. Сущность Ислама. Вера Авраамова. Отношение к другим монотеистическим религиям.

Г л а в а VI. Взгляд Мухаммеда на самого себя.

Г л а в а VII. Первые возражения, встреченные Мухаммедом.

Г л а в а VIII. Учение Корана о предопределении и свободе. Вера и добрые дела.

Г л а в a IX. Учение о будущей жизни.

Г л а в а Х. Первая проповедь, первые преследования и обращения.

Г л а в а XI. Новые преследования и личные несчастья Мухаммеда. Расширение горизонта.

Г л а в а XII. Первые ансары. Хиджра. Договоры.

Г л а в а XIII. Недовольство Мухаммеда против евреев. Перемена киблы. Повышенное самосознание.

Г л а в а XIV. Идея священной войны. Первые применения ее: битвы при Бедре и Оходе

Г л а в а XV. Окопная война и ее следствия.

Г л а в а XVI. Мирный поход к Мекке и договор с корейшитами.Первые шаги за пределы Аравии.

Г л а в а XVII. Окончательное торжество Мухаммеда

Г л а в а XVIII. Смерть Мухаммеда. Оценка его нравственного характера.