Религиозные организации современного мира - словарь BibleQuote

В настоящее время в мире существует большое число различных религий, их направлений и течений, деноминаций, сект, племенных культов, которые отличаются друг от друга по времени, месту и условиям возникновения, по догматике, обрядности, организационному устройству, численности последователей и географическому распространению. Достаточно сложный конфессиональный состав населения характерен не только для мира в целом, но и для большинства отдельных стран.

В последние десятилетия в мире заметно возросла роль религии, увеличилось значение религиозного фактора в различных сферах жизни общества, не учитывая который, многое трудно постичь в современном мире. Несмотря на интенсивную секуляризацию, имевшую место в ХХ в., религия по-прежнему важна для большинства людей. Более того, некоторые исследователи определяют современный мир как постсекулярный.

Актуальность изучения религиозной ситуации заключается и в том, что в настоящее время больше, чем прежде, религиозные лозунги используются для этнической и политической мобилизации, поэтому очень важно знать, какие религиозные представления распространены среди населения.

В данном учебном пособии представлена систематизированная характеристика существующих религий и их внутренних подразделений. Раскрывается догматическая и культовая специфика этих религиозных общностей, показывается их организационное устройство, численность последователей и географическое распространение. Хотя основное внимание обращено на современное состояние религиозных организаций, также даются краткие сведения по их истории. Учебно-методическая ценность данного пособия заключается и в том, что оно не только сообщает студентам обширную информацию, но и способствует их дальнейшей самостоятельной работе с использованием приведенных в книге статистических материалов, классификации религиозных организаций и библиографии.

Учебное пособие адресовано прежде всего студентам исторического факультета (в частности кафедры этнологии) МГУ имени М.В. Ломоносова. Однако оно может быть полезным и студентам, обучающимся по другим специальностям, а также аспирантам гуманитарного профиля. Содержащаяся в нем информация может быть применена в практической деятельности выпускниками университета, которые будут участвовать в разработке государственной политики по этноконфессиональным вопросам. Материал, изложенный в данном пособии, может внести определенный вклад в развитие религиозной культуры населения.

Религиозные организации современного мира - словарь BibleQuote

О. Е. Казьмина, П. И. Пучков

Религиозные организации современного мира: Учебное пособие. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – 368 с.

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