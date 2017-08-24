Райл - Евангелия - Комментарии - модуль BibleQuote

Написанные эмоционально, доходчиво, кратко, эти комментарии можно использовать как при индивидуальном изучении Библии, так и для чтения вслух в семейном кругу. В них содержится и здравое библейское учение, и практические советы мудрого пастыря, которые призваны помочь всем, кто стремится к духовному росту.

Размышления над евангелиями англиканского епископа Джона Чарльза Райла (1814-1900) помогут каждому ближе познакомиться с Христом и христианством. Благодаря своему мастерству просто и доступно объяснять библейский текст, Дж. Райл был очень популярен в свое время; не утратил он своей популярности и на сегодняшний день. Одним из современников Дж. Райла был Чарльз Сперджен, который очень ценил его книги.

Джон Райл - Евангелия - Комментарии - BibleQuote

От автора. Предлагая вашему вниманию свои "Размышления над Евангелиями", во избежание недоразумений я счел необходимым объяснить, что это за работа и как она построена. При написании книг я действовал по следующему плану: я разделил библейский текст на отрывки, примерно по двенадцать стихов в каждом. Затем я сформулировал несколько коротких мыслей по каждому отрывку. Обычно я начинал с того, что определял главную тему рассматриваемого отрывка. После этого я выделял два, три или четыре пункта и сосредотачивал свое внимание на них, пытаясь четко и ясно объяснить их читателю. Иногда в выделенных пунктах я рассматривал доктринальные вопросы, а иногда - вопросы, связанные с практической христианской жизнью. При этом я всегда руководствовался одним правилом: я выбирал главные мысли в отрывке. Я старался излагать свои мысли как можно проще и понятнее, тщательно подбирая слова. Я пытался представить себя на месте человека, который читает вслух другим и должен изо всех сил удерживать внимание своих слушателей. Каждый раз я говорил себе: "Я пишу для разных людей, я должен писать кратко". Конечно же, стремясь к этой цели, я многое оставил недосказанным, затрагивая только те вопросы, которые жизненно важны для спасения. Я оставил в стороне многие второстепенные темы, чтобы успеть сказать о самом важном. Мне кажется, что лучше запомнить меньше, но запомнить хорошо, чем пытаться объять необъятное и в конечном итоге не достигнуть ничего. Свои "Размышления" я дополнил несколькими ссылками, где попытался объяснить наиболее трудные вопросы, потому что, мне кажется, что они будут полезны для тех читателей, которые глубже хотят разобраться в Священном Писании, но не имеют доступа к комментариям.

Джон Райл - Евангелия - Комментарии - BibleQuote - Содержание модуля

Вступление

От Матфея

От Марка

От Луки

Ев. Иоанна

Джон Райл - Евангелия - Комментарии - BibleQuote - Евангелие от Иоанна 1

1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

2 Оно было в начале у Бога.

3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

4 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.

Евангелие от Иоанна, которое начинается этими словами, не похоже на остальные три евангелия. Многое, что в нем есть, отсутствует в других евангелиях, и наоборот. Этому можно найти объяснения. Только давайте помнить, что и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, записывая свои евангелия, были водимы Богом. И в общих чертах, и в деталях — во всем, что евангелисты записали и что не записали.

Апостол Иоанн был вдохновлен особенным образом. То, что мы находим только в его евангелии стало драгоценным сокровищем Церкви Христовой. Никто из четырех евангелистов не рассказал о божественности Христа, об оправдании по вере, о миссии Христа, о работе Святого Духа и о духовной жизни так полно и понятно, как Иоанн. Конечно, Матфей, Марк и Лука тоже не обошли эти важные вопросы стороной. Однако в Евангелии от Иоанна эти истины лежат на поверхности и поэтому бросаются в глаза любому читателю.

Пять стихов, которые сейчас перед нами, — это величественные слова о божественной природе нашего Господа Иисуса Христа. Несомненно, именно Его апостол Иоанн называет “Словом”. Вся глубина значения этого слова не может быть постигнута человеческим разумом. Тем не менее из него мы можем извлечь полезные уроки.

Во-первых, мы узнаем, что наш Господь Иисус Христос вечен. Апостол Иоанн говорит нам, что “в начале было Слово”. Это Слово не появилось в момент сотворения неба и земли, и тем более не в то время, когда Евангелие пришло в этот мир. Оно имело славу у Отца “прежде бытия мира” (Ин. 17:5). Слово существовало еще до того, как появилась материя и время начало свой бег. Оно существовало “прежде всего” (Кол. 1:17). Слово существовало от вечности.

Во-вторых, мы узнаем, что наш Господь Иисус Христос — Личность, отдельная от Бога Отца и в то же время единая с Ним. Апостол Иоанн говорит нам, что “Слово было у Бога”. Отец и Слово — две отдельные личности, но они соединены в одно. Бог Отец существовал от вечности, и с Ним от вечности существовало Слово, Бог Сын. Каждый из Них по отдельности велик и вечен. И тем не менее они являются одним Богом. Это великая тайна! Блажен тот, кто может принять ее на веру, не пытаясь объяснить.

В-третьих, мы узнаем, что наш Господь Иисус Христос — Бог. Апостол Иоанн говорит нам, что “Слово было Бог”. Оно не сотворенный ангел и не существо, которое стоит ниже Бога и наделено властью спасать грешников. Слово — совершенный Бог. Оно обладает такой же божественностью, какой обладает и Бог Отец. Сын, рожденный до сотворения мира, имеет такую же природу, как и Отец.

В-четвертых, из этого отрывка мы узнаем, что наш Господь Иисус Христос — Творец всего. Иоанн пишет: “Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть”. Слово вовсе не является творением Отца, как утверждают некоторые еретики, напротив, Оно является Существом, сотворившим Вселенную и все, что в ней есть. “Он повелел, — и явилось” (Пс. 32:9; см. Пс. 148:5).

И наконец, мы узнаем, что наш Господь Иисус Христос — источник духовной жизни и света. Иоанн говорит, что “в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков”. Христос — вечный и единственный источник, из которого сыны человеческие получают жизнь. Духовная жизнь и свет, которыми обладали Адам и Ева до грехопадения, были даны им Христом. Избавление от греха и духовной смерти, которое получали дети Адама после грехопадения, свет совести и духовного знания, которые они приобретали, — все было от Христа. На протяжении всей истории люди отвергали Его, не желая раскаиваться в грехах и признавать свою нужду в Спасителе. Свет же продолжал светить во тьме. Но большинство людей не хотели воспринимать свет. А если кто-то из них и обладал духовной жизнью и светом, то обязан был этим только Христу.

Это краткий обзор главных уроков, содержащихся в этих прекрасных стихах. Многое в них выходит за пределы понимания человеческого разума, но ничто не противоречит ему. Многое мы не в силах объяснить, поэтому должны принимать это верой в смирении. Однако из этого отрывка можно извлечь и очень важные практические уроки.

Во-первых, можете ли вы в полной мере ощутить весь ужас греха? Если вы хотите увидеть, каким должен был быть Спаситель, дающий вечное искупление грешникам, тогда чаще читайте первые пять стихов из Евангелия от Иоанна. Только вечный Бог, Творец и Владыка вселенной мог избавить человека от грехов. Очевидно, что грех является чем-то более страшным, чем это представляется многим людям. Истинная мера греха — степень величия Того, кто пришел на землю, чтобы спасти грешников. Если Христос так велик, значит, грех невероятно ужасен!

Во-вторых, знаете ли вы, насколько непоколебимо основание, на котором держится надежда христиан? Если вы хотите убедиться, что Спаситель, которому доверяет свое спасение грешник, является не кем иным, как вечным Богом, тогда чаще обращайтесь к первым пяти стихам Евангелия от Иоанна. Христос силен спасти всех, приходящих к Отцу через Него. Тот, который “был у Бога” и “был Бог”, еще и “Эммануил” — “Бог с нами”. Возблагодарим Бога за то, что Он поручил всемогущему Христу помочь нам. Сами по себе мы великие грешники. Но Иисус Христос — великий Спаситель. Он — прочный краеугольный камень, способный выдержать всю тяжесть грехов человечества. “Верующий в Него не постыдится” (1 Пет. 2:6).