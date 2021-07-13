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RigelZion

Греческий лексикон Стронга - с грамматикой на русском - словарь BibleQuote

Греческий лексикон Стронга - с грамматикой на русском
Категория BIBLEQUTE MODULES, Reference mod
Данными файлами заменить стандартные файлы в папке Strongs программы "Цитата из Библии".

Греческий лексикон Стронга с переводом основной части грамматики на русский

  • 15.04.2012 обновление - переход текста на Юникод
  • 22.03.14 10.03.2014 ver. 1.5 - исправлены ошибки + добавлены ссылки на карточки с синонимами.

Файл перекачан в июле 2021 на новый сервер.


Просмотров 4 304
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 13.07.2021
Rate this publication:
4.8/5 (13)

Comments (3 comments)

M
maxand 5 years ago

Ссылка не работает((
E
esxatos 5 years ago

Файл перекачан на новый сервер, правда, столько времени прошло, может это и не тот файл? Но другого в наличии нет...
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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