Греческий лексикон Стронга - с грамматикой на русском - словарь BibleQuote
Данными файлами заменить стандартные файлы в папке Strongs программы "Цитата из Библии".
Греческий лексикон Стронга с переводом основной части грамматики на русский
- 15.04.2012 обновление - переход текста на Юникод
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22.03.14 10.03.2014 ver. 1.5 - исправлены ошибки + добавлены ссылки на карточки с синонимами.
Файл перекачан в июле 2021 на новый сервер.
Ссылка не работает((
Файл перекачан на новый сервер, правда, столько времени прошло, может это и не тот файл? Но другого в наличии нет...