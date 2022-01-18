Словари и справочники - словарь BibleQuote

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Даули Т.Э. Библейский атлас

Библейский словарь Нюстрема

Большой энциклопедический словарь

Толковый словарь русского языка Ожегова и Шведовой

Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка

Тематическая симфония (Zondervan)

Даули - Библейский атлас Российское Библейское Общество, 1995 Библия полна повествований о странствиях. Мы следуем за Авраамом в его великом путешествии из отцовского дома в Уре в Ханаанскую землю; мы идем по следам евреев, спасающихся из египетского рабства… Читая Новый Завет, мы вместе с Иисусом странствуем по Палестине… Куда и откуда направлялись путешественники? Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид

Библейский словарь Нюстрема

Для проповедников, учителей воскресных школ, студентов богословских семинарий, а также для всех, кто желает получить точные сведения на возникнувшие вопросы во время чтения Библии.



Содержит большое количество информации исторического, культурологического и географического содержания.

Павел

Избранный Богом апостол Иисуса Христа, «чтобы возвещать имя Его пред народами и сынами израилевыми». В первый раз встречаем мы апостола язычников под именем Савла, присутствующим при убиении Стефана (Деян. 7:58; 8:1). Павел родился в Тарсе Киликийском (Деян. 22:3), от еврейских родителей (Фил. 3:5), и имел, вероятно, с самого рождения, оба имени: еврейское Савл (испрошенный), и римское Павел (маленький), так как евреи в течение римского владычества, обыкновенно, носили одно еврейское и одно римское имя, например, Иоанн Марк, Иисус Иуст (Деян. 12:12; Кол. 4:11) и пр.

Отец его был фарисей (Деян. 23: 1) и имел права римского гражданина (Деян. 22:28). Павел в раннем детстве был послан в Иерусалим, где воспитывался у ног мудрого Гамалиила (22:3) и где сделался ревностным сторонником фарисейской секты (Фил. 3:5). Кроме того, он в молодости был обучен ремеслу — деланию палаток (Деян. 18:3; 20:34; 2 Фес. 3: 8) по еврейскому принципу: «кто не учит сына своего ремеслу, тот учит его воровать».

Толковый словарь русского языка Ожегова и Шведовой

САРАНЧА, -и, ж; также собир.

Стадное насекомое, вредитель сельского хозяйства, перелетающее большими массами. Наброситься (налететь) как с. (с жадностью, опустошая всё; разг.). II прил. саранчовый, -ая, -ое. Семейство саранчовых (сущ).

Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка

Москва, 2003 г. Словарь для Цитаты - вставить в папку Dictionaries.

Большой энциклопедический словарь

ХРИСТИАНСТВО

Одна из трех т. н. мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Имеет три основных направления: православие, католицизм, протестантизм. В основе - вера в Иисуса Христа как Богочеловека, Спасителя, воплощение 2-го лица триединого Божества (см. Троица).

Приобщение верующих к Божественной благодати происходит через участие в таинствах. Источник вероучения христианства - Священное предание, главным в нем является Священное писание (Библия); а также "Символ веры", решения вселенских и некоторых поместных соборов, отдельные творения отцов церкви.

Христианство возникло в 1 в. н. э. среди евреев Палестины, сразу же распространилось у других народов Средиземноморья. В 4 в. стало государственной религией Римской империи. К 13 в. вся Европа была христианизирована.

На Руси христианство распространилось под влиянием Византии с 10 в. В результате схизмы (разделение церквей) христианство в 1054 раскололось на православие и католицизм. Из католицизма в ходе Реформации в 16 в. выделился протестантизм. Общее число христиан превышает 1 млрд. человек.

Тематическая симфония (Zondervan)

ДАН

А. Сын Иакова от Валлы: Быт 35:25

- имя значит "отмщение": Быт 30:4-6

- пришел в Египет вместе с семьей: Быт 46:8,23

- отец одного сына: Быт 46:23

- благословлен Иаковом: Быт 49:16,17

Б. Племя, произошедшее от Дана: Чис 26:42

- благословлено Моисеем: Втор 33:22

- исчислено: Чис 1:38,39 ; Чис 26:43

- дана земля в удел: Нав 19:40-48 ; Иез 48:1

- не справились с владением землей: Суд 1:34,35

- не поддержали Девору: Суд 5:17

- Самсон был от племени Данова: Суд 13:2,24,25

- увели священника Михи: Суд 18:1-26

В. Город в Израиле: Быт 14:14

- сначала назывался Ласем: Нав 19:47

- также назывался Лаис: Суд 18:27-31

- самый северный город в Израиле: Суд 20:1

- Иеровоам поставил золотого тельца там: 3Цар 12:25-30

- завоеван Венададом: 3Цар 15:20

