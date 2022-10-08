Когда мы читаем Библию, нас в равной степени впечатляет как темная сторона Бога, так и Его светлая сторона. В книге пророка Исайи 45:7 Господь описывает Себя как «образующего свет и творящего тьму, делающего мир и производящего бедствия». В пятой из десяти заповедей Бог объявляет себя «ревнителем» и угрожает наказать «детей за вину отцов до третьего и четвертого колена», тех, кто нарушает Его закон (Исход, 20:5). Снова и снова, как пульсация сильной боли, нам говорят, что Господь «мстит» и обращает Свой «гнев» на тех, кто противится Его воле. Когда Моисей не обрезал своего сына, Бог разгневался и попытался убить его (Исход, 4:24). Когда Иона уклонился от призыва вопить о грехах города Ниневии, Бог бросил его в чрево кита, и держал его там, пока тот в ужасе не подчинился (Иона 1:7).

Даже в отношении тех, кто был верен Ему, библейские записи изображают поведение Бога как садистское. Хотя Бог характеризует своего раба Иова как человека, который, как никто другой, был «человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Книга Иова, 1:8), он принимает вызов сатаны: «Разве даром богобоязнен Иов?» (Книга Иова 1:9). Чтобы убедиться, что верность Иова- это не просто лояльность, Бог и сатана сговариваются испытать его несчастьями. Посылается смерч, который убивает сыновей и дочерей Иова (Книга Иова, 1:9), а сам он покрывается нарывами и язвами (Книга Иова, 2:7). Будучи невинной жертвой этих посланных небесами несчастий, Иов сетует, но не вопиет против своего Создателя (Иов 16:12-17):

Я был спокоен, но Он потряс меня; взял меня за шею и избил меня и поставил меня целью для Себя. Окружили меня стрельцы Его; Он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ратоборец. Вретище сшил я на кожу мою и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти, при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста.

Когда Бог, в виде вихря и бури, наконец, говорит с травмированным Иовом, Он справедливо заявляет ему, что было бы смешно и кощунственно оспаривать или протестовать против его страданий. «Где был ты, - спрашивает Бог, - когда Я полагал основания земли?» (Книга Иова, 38:4). В двух длинных речах Бог напоминает Иову о Своем всемогуществе и упрекает его в том, что он дерзнул даже слабо усомниться в том, как с ним обращаются. Он показывает Иову чудовищ Бегемота (Книга Иова, 40:15) и Левиафана (Книга Иова, 41:1) и спрашивает его, как он может осмеливаться задавать вопросы своему Творцу, когда он не может даже поспорить со своими собратьями.

По всему Ветхому Завету можно найти множество упоминаний о могуществе и ярости Господа. В Иеремии 45:4-5 Господь говорит:

Так скажи ему: так говорит Господь: вот, что Я построил, разрушу, и что насадил, искореню, - всю эту землю. А ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ни пойдешь.

В Псалме 44 псалмопевец обращается к Богу с плачем:

...все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною. Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к богу чужому, то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань, что спишь, Господи! пробудись, не отринь навсегда. Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.

Грег Могенсон - Бог есть травма. Заместительная религия и создание души

«Касталия», 2021. — 230 с.

ISBN 978-5-521-16334-2

Грег Могенсон - Бог есть травма. Заместительная религия и создание души - Содержание

Введение.

1. Бог есть травма

Гнев Божий

Страдающий Бог

Монотеизм, травма и неудача в создании Тельца

Теодицея боли К. С. Льюиса

Мазохизм и мистицизм

Не произноси Моего имени всуе

О Sacrificium Intellectus и единственный истинный Бог

Метафизические предположения

Шизоидные защиты

Не трогай!

Воплощение и бомба

Мученичество Тахири

2. Исцеление посредством ереси

Заразительный Спаситель

Гностицизм

Гностический анализ

Травма в переносе

Джеффри Муссайефф Массон

Отказ от соблазнения

Евхаристия и Globus Hystericus

Сделай сам

Романтизм

Удовольствие от развоплощения

Крещение

Нормальное несчастье

Сны

Ядерная эскалация

Смысл

Избавь нас от спасения

3. Повторение, воображение и создание корки

Корка вокруг принципа удовольствия

Тело Ницше

Воскресная греза

Создание корки

Язык, корка и деконструкция

Влечение к смерти и перенос

Вверх тормашками

Трансвалюация всех ценностей

Долой линзы с глаз

4. Гомогенность, гомоэротизм и гомеопатия

Когда двое или больше собираются вместе

Евхаристия сексуального насилия

Травма судьи Шребера

Отцеубийство или создание воды

Архетипическая психология

Лесбийское обоснование

Гомоэротическое воображение

Анонимная травма

Чтение и письмо

5. Травма воплощения и суррогатная душа

Почему и потому что

Произвольные частности

Хроничность

Отказ от воплощения

Ошибка восприимчивости

Фантазии соблазнения

Ребенка бьют

Травматология

Гностический перенос

Позвони домой!

Тело Вуди

Фатальность

Конец?

Примечания