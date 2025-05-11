О появлении, значении и применении рунических символов написано немало книг, сказано множество слов. В наше время все большее количество людей обращаются к древнему оракулу и северной традиции, сохраняя ее и привнося в нее современные наработки. Не утихают споры по тому или иному поводу, будто бы спорили сами Гвидо фон Лист и Ральф Блюм. Однако факт остается фактом – древние руны снова входят в моду.

Сегодня большое количество ученых всего мира полагают, что руны могли служить самыми древними и едиными для многих народов письменами, своеобразным «праязыком». И не случайно, ведь на многих древних языках само слово «руна» имеет довольно схожие по смыслу значения: тайна, шепот, шептать. Наблюдается и определенная схожесть с символами древних славян и тюрков, китайскими иероглифами, многочисленными свастическими символами. Обнаружены различные архитектурные памятники и археологические находки с изображением рун и огамического письма.

Однако современная рунология официально так и не признана наукой. Несмотря на это, многие продолжают изучать руны как самостоятельно, так и обращаясь за советом к более просвещенным людям.

Прибегать к помощи оракула можно практически в любой сфере своей жизни, будь то профессиональная деятельность, любовные отношения, вопросы здоровья или саморазвития. Диагностика, которую некоторые люди по ошибке называют «гаданием», является сложным, но очень важным процессом, помогающим найти выход из той или иной ситуации.

Слово «гадание» имеет следующее значение – это традиционно сложившиеся в народе приемы узнавания будущего, попытки получить ответ о том, что будет, или о том, что было ранее. Однокоренное слово – «угадывать» или, иными словами, «тыкать пальцем в небо». Такая формулировка не может относиться к процессу, во время которого оператор выявляет причину, просматривает развитие ситуации и прослеживает наиболее вероятное развитие событий.

Молохов Виталий - Большая книга рун

В. В. Молохов — «АСТ», 2016 — (Магия может всё!)

ISBN 978-5-17-096823-7

Молохов Виталий - Большая книга рун - Содержание

От автора

Ваши руны

Несколько советов новичкам

Сколько использовать рун

Перевернутые руны

Некоторые значения рун сложно однозначно определить

Не тревожьте руны по любому пустяку

Опережающий совет рун

О темных и светлых силах

Из чего же сделаны «правильные» руны

Комплект рун в виде колоды карт неудобен

Не жалейте времени и сил, выбирая руны

Очищаем руны от чужой энергетики

Лучшие руны – заточенные «под вас»

Обзор Рун

Рунические символы можно разделить и по особым характеристикам

Принадлежность рун к небесным телам

Значение рун по Ральфу Блюму

Классические значения рун в раскладах

Значения рунических символов

В каких случаях все-таки можно использовать рунические расклады

Словарь рунических терминов

Приложения