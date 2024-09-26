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Моммзен - История Рима

Теодор Моммзен - История Рима
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History
«Римская история» Моммзена - книга вечного значения. За пятьдесят лет, протекших с выхода ее в свет, много новых материалов сделалось достоянием науки, немало разъяснялось подробностей, которые были неясны или неизвестны Моммзену, но никакие новые открытия и исследования не лишат эту книгу ее главного значения: всегда и для всех будет поучительно и полезно познакомиться с тем, как смотрел человек такого могучего ума, как Моммзен, на жизнь народа, на задачи государства, на способы устраивать человеческое благополучие, на причины общественных бедствий, на тот огромный и непрерывный труд вообще, какого требует от людей государство и общество.
Из серьезной книги всякий читатель извлекает то, что наиболее подходит к кругу его понятий, что, отвечая иногда неясным для него самого запросам жизни, волнует его до глубины души. Сочинение Моммзена затрагивает ум и сердце читателя так, как немногие произведения всемирной литературы. К сожалению, сравнительно мало обращаются к этой замечательной книге, но это до известной степени понятно, - преодолеть нелегкие по глубине и важности содержания первые главы и прочитать две тысячи страниц - задача, за которую многие не находят возможным и приниматься.
Предлагаемая книга передает в сжатом виде то, что у Моммзена изложено с несравненно большими подробностями в первых трех томах его сочинения: четвертый том не был издан, а пятый, содержащий очерк состояния провинций при империи, с первыми тремя не связан непосредственно; составлена эта книга по моей просьбе лицом, вполне сведущим в исторических вопросах; все старания были приложены к тому, чтобы сохранить и связность рассказа, и равномерность изложения, и - главное - общий дух сочинения великого историка.

Теодор Моммзен - История Рима

переводчик В. Н. Неведомский, А. Н. Веселовский ; под редакцией Н. Д. Чечулина
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 291 с.
Серия Антология мысли
ISBN 978-5-534-06632-6

Теодор Моммзен - История Рима - Оглавление

Предисловие к изданию 1909 года
Книга первая ДО УПРАЗДНЕНИЯ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ
  • Глава I. ВВЕДЕНИЕ
  • Глава II. ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕМЕНИ ИТАЛИЙЦЕВ, ИХ РОДСТВО С ЭЛЛИНАМИ
  • Глава III. ПОСЕЛЕНИЯ ЛАТИНОВ. ЗАЧАТКИ РИМА
  • Глава IV ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РИМА И ДРЕВНЕЙШИЕ РЕФОРМЫ В НЕМ. ГЕГЕМОНИЯ РИМА В ЛАЦИУМЕ
  • Глава V УМБРО-САБЕЛЬСКИЕ ПЛЕМЕНА. ЭЛЛИНЫ В ИТАЛИИ. МОРСКИЕ ДЕРЖАВЫ
  • Глава VI ЗАКОНЫ. РЕЛИГИЯ. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РЕМЕСЛА. НАЧАТКИ НАУК И ИСКУССТВ
Книга вторая ОТ УПРАЗДНЕНИЯ В РИМЕ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ ДО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ
  • Глава I. ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
  • Глава II. ПАДЕНИЕ МОГУЩЕСТВА ЭТРУСКОВ. КЕЛЬТЫ
  • Глава III. ПОКОРЕНИЕ РИМЛЯНАМИ ЛАТИНОВ И КАМПАНЦЕВ. БОРЬБА С САМНИТАМИ
  • Глава IV. БОРЬБА С ЦАРЕМ ПИРРОМ
  • Глава V. ЗАКОНЫ. РЕЛИГИЯ. ВОЕННОЕ ДЕЛО. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. НРАВЫ. ИСКУССТВА И НАУКА
Книга третья ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ ДО ПОКОРЕНИЯ КАРФАГЕНА И ГРЕЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ
  • Глава I. КАРФАГЕН
  • Глава II. ВОЙНА РИМА И КАРФАГЕНА И3-3А ОБЛАДАНИЯ СИЦИЛИЕЙ (264-241)
  • Глава III. РАСШИРЕНИЕ РИМСКИХ ВЛАДЕНИЙ ДО ЕСТЕСТВЕННЫХ ГРАНИЦ ИТАЛИИ
  • Глава IV. ГАМИЛЬКАР И ГАННИБАЛ
  • Глава V. ГАННИБАЛОВСКАЯ ВОЙНА (218-202)
  • Глава VI. ЗАПАД ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА ДО КОНЦА ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
  • Глава VII. ВОСТОЧНЫЕ ГОСУДАРСТВА И МАКЕДОНСКАЯ ВОЙНА
  • Глава VIII. ВОЙНА С АНТИОХОМ
  • Глава IX. ПОСЛЕДНЯЯ МАКЕДОНСКАЯ ВОЙНА
  • Глава X. АДМИНИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНЕ
  • Глава XI. СЕЛЬСКОЕ И ДЕНЕЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
  • Глава XII. РЕЛИГИЯ И НРАВЫ. ЛИТЕРАТУРА, НАУКИ, ИСКУССТВО
Книга четвертая РЕВОЛЮЦИЯ
  • Глава I. ПОДВЛАСТНЫЕ ЗЕМЛИ ДО ВРЕМЕНИ ГРАКХОВ
  • Глава II. ПОПЫТКА РЕФОРМЫ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ТИБЕРИЕМ ГРАКХОМ. РЕВОЛЮЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ГАЕМ ГРАКХОМ
  • Глава III. ПЕРВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ. НАЧАЛО БОРЬБЫ РИМЛЯН С СЕВЕРНЫМИ НАРОДАМИ
  • Глава IV. НОВАЯ ПОПЫТКА ПРОИЗВЕСТИ РЕВОЛЮЦИЮ. ПОПЫТКА ПРОИЗВЕСТИ РЕФОРМУ
  • Глава V. СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОПЫТКА СУЛЬПИЦИЯ
  • Глава VI. ДЕЛА НА ВОСТОКЕ. МИТРИДАТ
  • Глава VII. ВЛАДЫЧЕСТВО ДЕМОКРАТИИ. ЦИННА
  • Глава VIII. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, ВВЕДЕННОЕ СУЛЛОЙ
  • Глава IX. ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. РЕЛИГИЯ. ВОСПИТАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Книга пятая ОСНОВАНИЕ ВОЕННОЙ МОНАРХИИ
  • Глава I. ВЛАДЫЧЕСТВО ОЛИГАРХИИ. ДЕЛА В ИСПАНИИ И НА ВОСТОКЕ
  • Глава II. ВОЗВЫШЕНИЕ ПОМПЕЯ И ПОБЕДЫ ЕГО НА ВОСТОКЕ
  • Глава III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕМОКРАТИИ ВО ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ПОМПЕЯ. СОГЛАШЕНИЕ ПОМПЕЯ, КРАССА И ЦЕЗАРЯ
  • Глава IV. ЗАВОЕВАНИЕ ГАЛЛИИ
  • Глава V. РИМ В ОТСУТСТВИЕ ЦЕЗАРЯ. РАЗРЫВ ЦЕЗАРЯ С ПОМПЕЕМ
  • Глава VI. БОРЬБА ЦЕЗАРЯ ПРОТИВ СЕНАТА И ПОМПЕЯ
  • Глава VII. РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВО, ОСНОВАННОЕ ЦЕЗАРЕМ
  • Глава VIII. РЕЛИГИЯ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Новые издания по дисциплине «История древнеrо мира» и смежным дисциплинам
  • Приложение 1-2
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Rating 5.0 / 5
Added 26.09.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

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