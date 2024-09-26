Моммзен - История Рима
«Римская история» Моммзена - книга вечного значения. За пятьдесят лет, протекших с выхода ее в свет, много новых материалов сделалось достоянием науки, немало разъяснялось подробностей, которые были неясны или неизвестны Моммзену, но никакие новые открытия и исследования не лишат эту книгу ее главного значения: всегда и для всех будет поучительно и полезно познакомиться с тем, как смотрел человек такого могучего ума, как Моммзен, на жизнь народа, на задачи государства, на способы устраивать человеческое благополучие, на причины общественных бедствий, на тот огромный и непрерывный труд вообще, какого требует от людей государство и общество.
Из серьезной книги всякий читатель извлекает то, что наиболее подходит к кругу его понятий, что, отвечая иногда неясным для него самого запросам жизни, волнует его до глубины души. Сочинение Моммзена затрагивает ум и сердце читателя так, как немногие произведения всемирной литературы. К сожалению, сравнительно мало обращаются к этой замечательной книге, но это до известной степени понятно, - преодолеть нелегкие по глубине и важности содержания первые главы и прочитать две тысячи страниц - задача, за которую многие не находят возможным и приниматься.
Предлагаемая книга передает в сжатом виде то, что у Моммзена изложено с несравненно большими подробностями в первых трех томах его сочинения: четвертый том не был издан, а пятый, содержащий очерк состояния провинций при империи, с первыми тремя не связан непосредственно; составлена эта книга по моей просьбе лицом, вполне сведущим в исторических вопросах; все старания были приложены к тому, чтобы сохранить и связность рассказа, и равномерность изложения, и - главное - общий дух сочинения великого историка.
Теодор Моммзен - История Рима
переводчик В. Н. Неведомский, А. Н. Веселовский ; под редакцией Н. Д. Чечулина
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 291 с.
Серия Антология мысли
ISBN 978-5-534-06632-6
Теодор Моммзен - История Рима - Оглавление
Предисловие к изданию 1909 года
Книга первая ДО УПРАЗДНЕНИЯ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ
- Глава I. ВВЕДЕНИЕ
- Глава II. ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕМЕНИ ИТАЛИЙЦЕВ, ИХ РОДСТВО С ЭЛЛИНАМИ
- Глава III. ПОСЕЛЕНИЯ ЛАТИНОВ. ЗАЧАТКИ РИМА
- Глава IV ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РИМА И ДРЕВНЕЙШИЕ РЕФОРМЫ В НЕМ. ГЕГЕМОНИЯ РИМА В ЛАЦИУМЕ
- Глава V УМБРО-САБЕЛЬСКИЕ ПЛЕМЕНА. ЭЛЛИНЫ В ИТАЛИИ. МОРСКИЕ ДЕРЖАВЫ
- Глава VI ЗАКОНЫ. РЕЛИГИЯ. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РЕМЕСЛА. НАЧАТКИ НАУК И ИСКУССТВ
Книга вторая ОТ УПРАЗДНЕНИЯ В РИМЕ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ ДО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ
- Глава I. ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
- Глава II. ПАДЕНИЕ МОГУЩЕСТВА ЭТРУСКОВ. КЕЛЬТЫ
- Глава III. ПОКОРЕНИЕ РИМЛЯНАМИ ЛАТИНОВ И КАМПАНЦЕВ. БОРЬБА С САМНИТАМИ
- Глава IV. БОРЬБА С ЦАРЕМ ПИРРОМ
- Глава V. ЗАКОНЫ. РЕЛИГИЯ. ВОЕННОЕ ДЕЛО. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО. НРАВЫ. ИСКУССТВА И НАУКА
Книга третья ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ ДО ПОКОРЕНИЯ КАРФАГЕНА И ГРЕЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ
- Глава I. КАРФАГЕН
- Глава II. ВОЙНА РИМА И КАРФАГЕНА И3-3А ОБЛАДАНИЯ СИЦИЛИЕЙ (264-241)
- Глава III. РАСШИРЕНИЕ РИМСКИХ ВЛАДЕНИЙ ДО ЕСТЕСТВЕННЫХ ГРАНИЦ ИТАЛИИ
- Глава IV. ГАМИЛЬКАР И ГАННИБАЛ
- Глава V. ГАННИБАЛОВСКАЯ ВОЙНА (218-202)
- Глава VI. ЗАПАД ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА ДО КОНЦА ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
- Глава VII. ВОСТОЧНЫЕ ГОСУДАРСТВА И МАКЕДОНСКАЯ ВОЙНА
- Глава VIII. ВОЙНА С АНТИОХОМ
- Глава IX. ПОСЛЕДНЯЯ МАКЕДОНСКАЯ ВОЙНА
- Глава X. АДМИНИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНЕ
- Глава XI. СЕЛЬСКОЕ И ДЕНЕЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- Глава XII. РЕЛИГИЯ И НРАВЫ. ЛИТЕРАТУРА, НАУКИ, ИСКУССТВО
Книга четвертая РЕВОЛЮЦИЯ
- Глава I. ПОДВЛАСТНЫЕ ЗЕМЛИ ДО ВРЕМЕНИ ГРАКХОВ
- Глава II. ПОПЫТКА РЕФОРМЫ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ТИБЕРИЕМ ГРАКХОМ. РЕВОЛЮЦИЯ, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ГАЕМ ГРАКХОМ
- Глава III. ПЕРВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ. НАЧАЛО БОРЬБЫ РИМЛЯН С СЕВЕРНЫМИ НАРОДАМИ
- Глава IV. НОВАЯ ПОПЫТКА ПРОИЗВЕСТИ РЕВОЛЮЦИЮ. ПОПЫТКА ПРОИЗВЕСТИ РЕФОРМУ
- Глава V. СОЮЗНИЧЕСКАЯ ВОЙНА. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОПЫТКА СУЛЬПИЦИЯ
- Глава VI. ДЕЛА НА ВОСТОКЕ. МИТРИДАТ
- Глава VII. ВЛАДЫЧЕСТВО ДЕМОКРАТИИ. ЦИННА
- Глава VIII. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, ВВЕДЕННОЕ СУЛЛОЙ
- Глава IX. ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВА И ЧАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ. РЕЛИГИЯ. ВОСПИТАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
Книга пятая ОСНОВАНИЕ ВОЕННОЙ МОНАРХИИ
- Глава I. ВЛАДЫЧЕСТВО ОЛИГАРХИИ. ДЕЛА В ИСПАНИИ И НА ВОСТОКЕ
- Глава II. ВОЗВЫШЕНИЕ ПОМПЕЯ И ПОБЕДЫ ЕГО НА ВОСТОКЕ
- Глава III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕМОКРАТИИ ВО ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ПОМПЕЯ. СОГЛАШЕНИЕ ПОМПЕЯ, КРАССА И ЦЕЗАРЯ
- Глава IV. ЗАВОЕВАНИЕ ГАЛЛИИ
- Глава V. РИМ В ОТСУТСТВИЕ ЦЕЗАРЯ. РАЗРЫВ ЦЕЗАРЯ С ПОМПЕЕМ
- Глава VI. БОРЬБА ЦЕЗАРЯ ПРОТИВ СЕНАТА И ПОМПЕЯ
- Глава VII. РИМСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВО, ОСНОВАННОЕ ЦЕЗАРЕМ
- Глава VIII. РЕЛИГИЯ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Новые издания по дисциплине «История древнеrо мира» и смежным дисциплинам
- Приложение 1-2
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