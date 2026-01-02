Моммзен - Римская история - Том 3

Когда в 676 г. (78 г. до н. э.) умер Сулла, восстановленная им олигархия безраздельно господствовала над Римским государством, но так как власть ее была основана на насилии, она и в дальнейшем нуждалась в насилии, для того чтобы дать отпор своим многочисленным тайным и явным врагам. Противником олигархии была не определенная партия с ясными целями и признанными вождями, а масса разнообразнейших элементов,объединявшихся вообще под именем партии популяров, но в действительности находившихся в оппозиции к установленному Суллой режиму по самым разнообразным причинам и с самыми разнообразными намерениями.

Моммзен Теодор - Римская история - Академический проект

Т. III. От смерти Суллы до битвы при Тапсе / Т. Моммзен; Пер. с нем. В. Н. Неведомского. — М.: Академический проект, 2022. — 543 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3869-1

ISBN 978-5-8291-3872-1 (Т. III)

Моммзен Теодор - Римская история - Книга пятая. Основание военной монархии

Глава I. Марк Лепид и Квинт Серторий

Глава II. Господство сулланской реставрации

Глава III. Свержение олигархии и господство Помпея

Глава IV. Помпей на Востоке

Глава V. Борьба партий во время отсутствия Помпея

Глава VI. Отступление Помпея и коалиция претендентов

Глава VII. Покорение Запада

Глава VIII. Совместное господство Помпея и Цезаря

Глава IX. Смерть Красса. Разрыв между соправителями

Глава X. Брундизий, Илерда, Фарсал и Тапс

Глава XI. Старая республика и новая монархия

Глава XII. Религия, образование, литература и искусство

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