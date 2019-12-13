Монах Симеон Афонский - Искусство борьбы с помыслами

"Когда один человек побеждает в духовной брани, тогда и вся вселенная побеждает, или когда один человек проигрывает злу — тогда и вселенная проигрывает тоже. Так обстоитдело в духовном мире. Победа или поражение в мысленной схватке с врагом решается в пределах ума одного человека, но отражается на всей вселенной. Мысленная брань с врагом есть искусство войны в сердце с помыслами. Если в нем не останется ничего лишнего, все становится легко совершить. Вы постигаете путь очищения сердца, чтобы отмести в сто­рону все, что у вас на уме. Только после того, как вы начали учиться, в вашу голову стали приходить мысли, которые мешают вам де­ лать что-либо с легкостью и сбивают вас. Ко­гда помыслы, которыми вы были пленены, полностью покидают ваш ум, благодаря дей­ствию молитвы, вы непроизвольно начинаете делать все правильным образом."

lib.pravmir.ru 2010

Перед Вами настоящий православный бестселлер последних лет, помогающий многим верующим в нелегкой борьбе со страстями и их корнем - греховными помыслами.

«Искусство борьбы с помыслами» Симео­на Афонского, можно отнести к жанру «духов­ного завещания» и хотя автор озаглавил ее словами: «для монахов», она служит верным духовным компасом и мирянам. В ней раскрыт опыт целой жизни, сжатый в краткие наставления, упраж­нения, примеры. Уникальность новой книги монаха Симео­на в том, что она не просто раскрывает секреты духовной борьбы с помыслами, но и обнаруживает практическое знание, дает ору­жие, применимое в реальных ситуациях.

На первый взгляд, может показаться, что перед нами исчерпывающее руководство в духов­ной жизни. Но на самом деле это далеко не так. Напротив, эта книга призвана лишь рас­ставить ориентиры в духовном подвиге, под­ готовить к встрече с старцем. Она не заменит старца, но укажет правильный путь, по кото­рому каждый должен суметь пройти до встре­чи со Христом, продираясь через дебри своих собственных умственных нагромождений.

Первая часть — это выход из душевно-пси­хической сферы. Мы должны изучить приемыи суметь их усвоить.

Вторая часть — это конкретные примеры из жизни, показывающие как применять опи­санные приемы. Эта часть книги подводит нас к открытию: аскетика имеет пределы — это не самоцель, а всего лишь средство.

Третья часть — выход в сферу Духа, откро­вение совершенно иной Жизни. Основная идея — теперь нужно научиться вхождению в Божественную Жизнь.

Ключевым понятием этой книги является — живость души. Для победы нужно только одно — ee стойкость. Ведь борьба идет с тем­ной силой.

Таким образом, духовная практика автора книги возвращает нас к Живой Традиции еги­петских Отцов и Добротолюбия. Предельно краткие и точные наставления чужды какой бы то ни было витиеватости в словах и слож­ности выражения. Это произведение более похоже на устные наставления старца учени­ку или разговор с отцом.

Среди православных христиан нашего времени трудно найти человека, который бы не слышал имени Симеона Афонского. Его книги в большом количестве издают, читают, цитируют. Более того, некоторые из тех, кто сегодня в Церкви, утверждают, что пришли к Богу после того, как познакомились с трудами этого монаха.

Действительно, такие замечательные тексты, как «Птицы небесные» или «Дневник инока» являют собой прекрасный образчик монашеской литературы. Автор этих книг не просто пишет о себе и своей жизни, но делится духовным опытом и рассказывает о событиях и людях, художественно описывает свои наблюдения и переживания, знакомит с бытом и настоящей жизнью и опытом монаха.