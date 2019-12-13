Монах Симеон Афонский - Искусство борьбы с помыслами
"Когда один человек побеждает в духовной брани, тогда и вся вселенная побеждает, или когда один человек проигрывает злу — тогда и вселенная проигрывает тоже. Так обстоитдело в духовном мире. Победа или поражение в мысленной схватке с врагом решается в пределах ума одного человека, но отражается на всей вселенной. Мысленная брань с врагом есть искусство войны в сердце с помыслами. Если в нем не останется ничего лишнего, все становится легко совершить. Вы постигаете путь очищения сердца, чтобы отмести в сторону все, что у вас на уме. Только после того, как вы начали учиться, в вашу голову стали приходить мысли, которые мешают вам де лать что-либо с легкостью и сбивают вас. Когда помыслы, которыми вы были пленены, полностью покидают ваш ум, благодаря действию молитвы, вы непроизвольно начинаете делать все правильным образом."
Монах Симеон Афонский. Искусство борьбы с помыслами (для монахов)
lib.pravmir.ru 2010
ISBN: 978-5-91674-148-3
Монах Симеон Афонский. Искусство борьбы с помыслами (для монахов) - Содержание
- Предисловие
- Часть 1. Низвержение зла
- Часть 2. Пределы аскетики
- Часть 3. Дарование жизни
Монах Симеон Афонский. Искусство борьбы с помыслами (для монахов) - Предисловие
Перед Вами настоящий православный бестселлер последних лет, помогающий многим верующим в нелегкой борьбе со страстями и их корнем - греховными помыслами.
«Искусство борьбы с помыслами» Симеона Афонского, можно отнести к жанру «духовного завещания» и хотя автор озаглавил ее словами: «для монахов», она служит верным духовным компасом и мирянам. В ней раскрыт опыт целой жизни, сжатый в краткие наставления, упражнения, примеры. Уникальность новой книги монаха Симеона в том, что она не просто раскрывает секреты духовной борьбы с помыслами, но и обнаруживает практическое знание, дает оружие, применимое в реальных ситуациях.
На первый взгляд, может показаться, что перед нами исчерпывающее руководство в духовной жизни. Но на самом деле это далеко не так. Напротив, эта книга призвана лишь расставить ориентиры в духовном подвиге, под готовить к встрече с старцем. Она не заменит старца, но укажет правильный путь, по которому каждый должен суметь пройти до встречи со Христом, продираясь через дебри своих собственных умственных нагромождений.
Первая часть — это выход из душевно-психической сферы. Мы должны изучить приемыи суметь их усвоить.
Вторая часть — это конкретные примеры из жизни, показывающие как применять описанные приемы. Эта часть книги подводит нас к открытию: аскетика имеет пределы — это не самоцель, а всего лишь средство.
Третья часть — выход в сферу Духа, откровение совершенно иной Жизни. Основная идея — теперь нужно научиться вхождению в Божественную Жизнь.
Ключевым понятием этой книги является — живость души. Для победы нужно только одно — ee стойкость. Ведь борьба идет с темной силой.
Таким образом, духовная практика автора книги возвращает нас к Живой Традиции египетских Отцов и Добротолюбия. Предельно краткие и точные наставления чужды какой бы то ни было витиеватости в словах и сложности выражения. Это произведение более похоже на устные наставления старца ученику или разговор с отцом.
Среди православных христиан нашего времени трудно найти человека, который бы не слышал имени Симеона Афонского. Его книги в большом количестве издают, читают, цитируют. Более того, некоторые из тех, кто сегодня в Церкви, утверждают, что пришли к Богу после того, как познакомились с трудами этого монаха.
Действительно, такие замечательные тексты, как «Птицы небесные» или «Дневник инока» являют собой прекрасный образчик монашеской литературы. Автор этих книг не просто пишет о себе и своей жизни, но делится духовным опытом и рассказывает о событиях и людях, художественно описывает свои наблюдения и переживания, знакомит с бытом и настоящей жизнью и опытом монаха.
спасибо