Мондзен - Образ, икона, экономия
Один весьма знающий византинист, страстно желавший меня смутить, сказал мне как-то, что в Византии не было философии, а были только история, география и религия. В этот момент я поняла, насколько велика необходимость доказать обратное — не только в интересах философии, но и для того, чтобы поставить вопрос об истории, географии и религии в Византии как собственно философскую проблему. С самого начала мне помогал в этом другой византинист — без сомнения, еще более знающий и более свободомыслящий, а потому истинно великодушный. Я говорю о ныне покойном Жане Гуйяре. Это он обратил мое внимание на сочинения патриарха Никифора и поддерживал меня на протяжении всех тех лет, что я посвятила переводу «Антирретиков».
Препятствия, которые мне пришлось преодолеть, объяснялись не только трудностью предмета: прежде всего я столкнулась с неодобрительно-насмешливым отношением теологов, а также со странной привычкой некоторых историков ревниво оберегать свои исключительные права на достояние веков, боясь как чумы любой постановки общетеоретических проблем под знаком современности. Легко представить, сколь высоко я ценила помощь, поддержку, советы и критические замечания других историков и философов — моих друзей, как тот же Жан Гуйяр или Мишель де Серто, и, наряду с ними, Поля Оди, Эм-манюэля Мартино, Мари-Франс Озепи, Франсуазы Арменго, Ицхака Гольдберга, Жака Мерсье. Приношу им благодарность.
Пришлось, как ни парадоксально, избегать и легких путей, к которым с недавних пор подталкивает теоретиков образа увлечение иконичностью. Сегодняшние адепты невидимости, заново осмысляемой в эпоху модерна и постмодерна (?), как будто почувствовали здесь лакомый аромат, ведущий к спасению в мире «идолопоклонников». Я имею в виду всех, кто рассуждает об иконе и Туринской плащанице, о реальном присутствии и эрогенном экстазе, рождаемом нехваткой и отсутствием. На счету у демона сумасбродной аналогии не меньше злодеяний, чем у монопольного ученого знания и церковного протекционизма.
Мари-Жозе Мондзен - Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого
М.: V—А—С Press, 2022. - 328 с.
ISBN 978-5-907183-49-0
Мари-Жозе Мондзен - Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого - Содержание
Предисловие
Введение
I. Экономия
- 1. Предварительные замечания
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2. Семантический анализ
- 2.1. До отцов церкви
- 2.2. Многозначность экономии в патристике
- Теология и экономия
- Тринитарная экономия
- Христологическая экономия
- Экономия как провидение (pronoia)
- Экономия плоти
- Экономия дискурса и хитрость Бога
- Адаптация
- Молчание и приспособление
- Хитрость
- Педагогика
- Эмоции слушателей
- Земное управление
- Заключение. Угрозы и меры осторожности: предварительный взгляд на иконическую экономию
II. Иконическая экономия
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1. Учение об образе и иконе
- 1.1. Природный образ и единосущность
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1.2. Искусственный образ, или икона
- (a) Иконическая экономия и миметическое отношение (mimesis — skhesis)
- (b) Линия, пустота и тело Девы (graphi — perigraphi)
- Линия и цвет
- Икона и девственность
- (c) Голос и одноименность (epigraphe)
- 1.3. Антиикона тела императора-иконоборца
- Заключение
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2. Сакральная территория и профанное пространство
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2.1. Hieron, hagion и Предание
- (a) Предание и идолопоклонство
- (b) Предание и таинства
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2.2. Письменное и неписьменное предание
- (a) Письменное предание
- (b) Неписьменное предание
- (c) Ethos — nomos — thesmos
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2.3. Икона: неписьменное предание
- (a) Граф и евангельское послание
- (b) Икона и ее священное место
- Заключение
- 2.1. Hieron, hagion и Предание
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3. Иконическое пространство и управление территорией
- 3.1. Монеты и печати
- 3.2. Иконы матери и сына
- (a) Богоматерь прикосновения
- (b) Богоматерь Влахернская — не касающаяся (platurera)
- Заключение
III. Идолы и вероники
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1. Идол «delenda est»
- 1.1. Меланхолия, ностальгия и фатальность: знак, символ и идол
- 2. История одного призрака
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3. Еврей: фас и профиль
- 3.1. Профили
- 3.2. Позиционирование еврейского профиля: переворачивание знаков
- 3.3. Фас
- 3.4. Запретное лицо
Заключение
Примечания
Литература
Елена Петровская - Доверяя образу
спасибо