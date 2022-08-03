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Мондзен - Образ, икона, экономия

Мари-Жозе Мондзен - Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, History, Cultural Studies Art
Один весьма знающий византинист, страстно желавший меня смутить, сказал мне как-то, что в Византии не было философии, а были только история, география и религия. В этот момент я поняла, насколько велика необходимость доказать обратное — не только в интересах философии, но и для того, чтобы поставить вопрос об истории, географии и религии в Византии как собственно философскую проблему. С самого начала мне помогал в этом другой византинист — без сомнения, еще более знающий и более свободомыслящий, а потому истинно великодушный. Я говорю о ныне покойном Жане Гуйяре. Это он обратил мое внимание на сочинения патриарха Никифора и поддерживал меня на протяжении всех тех лет, что я посвятила переводу «Антирретиков».
Препятствия, которые мне пришлось преодолеть, объяснялись не только трудностью предмета: прежде всего я столкнулась с неодобрительно-насмешливым отношением теологов, а также со странной привычкой некоторых историков ревниво оберегать свои исключительные права на достояние веков, боясь как чумы любой постановки общетеоретических проблем под знаком современности. Легко представить, сколь высоко я ценила помощь, поддержку, советы и критические замечания других историков и философов — моих друзей, как тот же Жан Гуйяр или Мишель де Серто, и, наряду с ними, Поля Оди, Эм-манюэля Мартино, Мари-Франс Озепи, Франсуазы Арменго, Ицхака Гольдберга, Жака Мерсье. Приношу им благодарность.
Пришлось, как ни парадоксально, избегать и легких путей, к которым с недавних пор подталкивает теоретиков образа увлечение иконичностью. Сегодняшние адепты невидимости, заново осмысляемой в эпоху модерна и постмодерна (?), как будто почувствовали здесь лакомый аромат, ведущий к спасению в мире «идолопоклонников». Я имею в виду всех, кто рассуждает об иконе и Туринской плащанице, о реальном присутствии и эрогенном экстазе, рождаемом нехваткой и отсутствием. На счету у демона сумасбродной аналогии не меньше злодеяний, чем у монопольного ученого знания и церковного протекционизма.

Мари-Жозе Мондзен - Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого

М.: V—А—С Press, 2022. - 328 с.
ISBN 978-5-907183-49-0

Мари-Жозе Мондзен - Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого - Содержание

Предисловие
Введение
I. Экономия
  • 1. Предварительные замечания
  • 2. Семантический анализ
    • 2.1. До отцов церкви
    • 2.2. Многозначность экономии в патристике
    • Теология и экономия
    • Тринитарная экономия
    • Христологическая экономия
    • Экономия как провидение (pronoia)
    • Экономия плоти
    • Экономия дискурса и хитрость Бога
    • Адаптация
    • Молчание и приспособление
    • Хитрость
    • Педагогика
    • Эмоции слушателей
    • Земное управление
  • Заключение. Угрозы и меры осторожности: предварительный взгляд на иконическую экономию
II. Иконическая экономия
  • 1. Учение об образе и иконе
    • 1.1. Природный образ и единосущность
    • 1.2. Искусственный образ, или икона
      • (a) Иконическая экономия и миметическое отношение (mimesis — skhesis)
      • (b) Линия, пустота и тело Девы (graphi — perigraphi)
      • Линия и цвет
      • Икона и девственность
      • (c) Голос и одноименность (epigraphe)
    • 1.3. Антиикона тела императора-иконоборца
    • Заключение
  • 2. Сакральная территория и профанное пространство
    • 2.1. Hieron, hagion и Предание
      • (a) Предание и идолопоклонство
      • (b) Предание и таинства
    • 2.2. Письменное и неписьменное предание
      • (a) Письменное предание
      • (b) Неписьменное предание
      • (c) Ethos — nomos — thesmos
    • 2.3. Икона: неписьменное предание
      • (a) Граф и евангельское послание
      • (b) Икона и ее священное место
    • Заключение
  • 3. Иконическое пространство и управление территорией
    • 3.1. Монеты и печати
    • 3.2. Иконы матери и сына
    • (a) Богоматерь прикосновения
    • (b) Богоматерь Влахернская — не касающаяся (platurera)
    • Заключение
III. Идолы и вероники
  • 1. Идол «delenda est»
    • 1.1. Меланхолия, ностальгия и фатальность: знак, символ и идол
  • 2. История одного призрака
  • 3. Еврей: фас и профиль
    • 3.1. Профили
    • 3.2. Позиционирование еврейского профиля: переворачивание знаков
    • 3.3. Фас
    • 3.4. Запретное лицо
Заключение
Примечания
Литература
Елена Петровская - Доверяя образу
Views 646
Rating 5.0 / 5
Added 03.08.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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