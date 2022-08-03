Один весьма знающий византинист, страстно желавший меня смутить, сказал мне как-то, что в Византии не было философии, а были только история, география и религия. В этот момент я поняла, насколько велика необходимость доказать обратное — не только в интересах философии, но и для того, чтобы поставить вопрос об истории, географии и религии в Византии как собственно философскую проблему. С самого начала мне помогал в этом другой византинист — без сомнения, еще более знающий и более свободомыслящий, а потому истинно великодушный. Я говорю о ныне покойном Жане Гуйяре. Это он обратил мое внимание на сочинения патриарха Никифора и поддерживал меня на протяжении всех тех лет, что я посвятила переводу «Антирретиков».

Препятствия, которые мне пришлось преодолеть, объяснялись не только трудностью предмета: прежде всего я столкнулась с неодобрительно-насмешливым отношением теологов, а также со странной привычкой некоторых историков ревниво оберегать свои исключительные права на достояние веков, боясь как чумы любой постановки общетеоретических проблем под знаком современности. Легко представить, сколь высоко я ценила помощь, поддержку, советы и критические замечания других историков и философов — моих друзей, как тот же Жан Гуйяр или Мишель де Серто, и, наряду с ними, Поля Оди, Эм-манюэля Мартино, Мари-Франс Озепи, Франсуазы Арменго, Ицхака Гольдберга, Жака Мерсье. Приношу им благодарность.

Пришлось, как ни парадоксально, избегать и легких путей, к которым с недавних пор подталкивает теоретиков образа увлечение иконичностью. Сегодняшние адепты невидимости, заново осмысляемой в эпоху модерна и постмодерна (?), как будто почувствовали здесь лакомый аромат, ведущий к спасению в мире «идолопоклонников». Я имею в виду всех, кто рассуждает об иконе и Туринской плащанице, о реальном присутствии и эрогенном экстазе, рождаемом нехваткой и отсутствием. На счету у демона сумасбродной аналогии не меньше злодеяний, чем у монопольного ученого знания и церковного протекционизма.

Мари-Жозе Мондзен - Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого

М.: V—А—С Press, 2022. - 328 с.

ISBN 978-5-907183-49-0

Мари-Жозе Мондзен - Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого - Содержание

Предисловие

Введение

I. Экономия

1. Предварительные замечания

2. Семантический анализ 2.1. До отцов церкви 2.2. Многозначность экономии в патристике Теология и экономия Тринитарная экономия Христологическая экономия Экономия как провидение (pronoia) Экономия плоти Экономия дискурса и хитрость Бога Адаптация Молчание и приспособление Хитрость Педагогика Эмоции слушателей Земное управление

Заключение. Угрозы и меры осторожности: предварительный взгляд на иконическую экономию

II. Иконическая экономия

1. Учение об образе и иконе 1.1. Природный образ и единосущность 1.2. Искусственный образ, или икона (a) Иконическая экономия и миметическое отношение (mimesis — skhesis) (b) Линия, пустота и тело Девы (graphi — perigraphi) Линия и цвет Икона и девственность (c) Голос и одноименность (epigraphe) 1.3. Антиикона тела императора-иконоборца Заключение

2. Сакральная территория и профанное пространство 2.1. Hieron, hagion и Предание (a) Предание и идолопоклонство (b) Предание и таинства 2.2. Письменное и неписьменное предание (a) Письменное предание (b) Неписьменное предание (c) Ethos — nomos — thesmos 2.3. Икона: неписьменное предание (a) Граф и евангельское послание (b) Икона и ее священное место Заключение

3. Иконическое пространство и управление территорией 3.1. Монеты и печати 3.2. Иконы матери и сына (a) Богоматерь прикосновения (b) Богоматерь Влахернская — не касающаяся (platurera) Заключение



III. Идолы и вероники

1. Идол «delenda est» 1.1. Меланхолия, ностальгия и фатальность: знак, символ и идол

2. История одного призрака

3. Еврей: фас и профиль 3.1. Профили 3.2. Позиционирование еврейского профиля: переворачивание знаков 3.3. Фас 3.4. Запретное лицо



Заключение

Примечания

Литература

Елена Петровская - Доверяя образу