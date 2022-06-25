По сложившейся традиции Сартра принято представлять философом абсолютной свободы. Это действительно так, но с одной оговоркой: эта самая свобода и представляет собой ту причину, по которой все мы изначально отчуждены. В глазах Сартра свобода является обратной стороной отчуждения.

Таким образом, Сартра можно с полным основанием считать единственным философом XX века, отвергавшим идею первородной пассивности человека, которая якобы определяет все его действия и поступки. Опровергая теории Гуссерля, Хайдеггера, Мерло-Понти и особенно Анри, противореча психоанализу Фрейда и структурализму, Сартр берется показать, как человек, предпринимая активные действия, всегда выбирает свой собственный тип взаимосвязи с окружающим миром в рамках некоего свободного проекта.

В самый разгар века, взорванного психоанализом с его теорией бессознательного, Сартр отстаивает идею совершенно свободного человека, реализуя свой сумасшедший проект, красной нитью проходящий через все его философское наследие: выяснить, что такое тотальность. Сначала это была тотальность человеческой жизни (в его работе «Бытие и ничто», 1943 год), потом тотальность общества, являющаяся совокупной целостностью, пронизанной многочисленными тотальностями, каждая из которых порождена отдельно взятой субъективностью (в «Критике диалектического разума», 1960 год) и, наконец, тотальность жизни отдельно взятого человека, Гюстава Флобера («Идиот в семье», 1971 год), к биографии которого он обратился, чтобы проверить, насколько заявленные ранее теории могут найти конкретное подтверждение в «содержательном» повествовании о жизни этого писателя.

Натали Монин - Сартр

(Persona Grata)

М. : РИПОЛ классик, 2019. — 416 с.

ISBN 978-5-386-10728-4

Натали Монин - Сартр - Содержание

Хронологические вехи

Введение

I. ОТ АПОЛИТИЗМА К АКТИВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ

1. Между Первой и Второй мировыми войнами

2. Открытие исторического измерения

3. Марксист и антикоммунист

4. Антиантикоммунист

5. Анти колониалист и антиимпериалист

6. Противник буржуазных ценностей

II. САРТР И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

А

1. Философ конкретного

2. Трансцендентность эго и воображаемое

3. К трансфеноменальности

В

1. Две сферы бытия, бытие-в-себе и бытие-для-себя

2. Самообман

3. Первый итог

С

1. Свобода и темпоральность

2. Отчуждения

3. Второй итог

III. МЫСЛИТЬ ВСЕОБЩУЮ ИСТОРИЮ

1. Уточнение конкретного, чтобы мыслить историю

2. От «для-себя» к праксису

3. Отправной точкой всегда должно быть сознание

4. Смысл критики диалектического разума

5. Диалектика разума

6. Серия, группа, институция

7. Итог

IV. МЫСЛИТЬ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТУЮ ИСТОРИЮ

1. Почему Флобер?

2. Психоанализ Фрейда и психоанализ экзистенциальный

3. Первичный выбор

4. Идиот в семье

5. Заключение

V. ПРИМЕР ФЕНОМЕНОЛОГИИ МОРАЛИ

1. Понятие ценности

2. Опыт познания этики

3. Итог

VI. ЛИТЕРАТУРА И ЭСТЕТИКА

1. Литература

2. Театр

3. Эстетика

4. Итог

Заключение

Библиографическая справка

— Работы Сартра (в порядке написания)

Работы о Сартре

Биографии

Монографии, посвященные Сартру

Статьи и сборники статей