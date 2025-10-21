Как и все остальное в жизни, успешное воспитание детей начинается с Бога. К кому еще можно обратиться, у кого еще можно узнать правильные принципы воспитания детей, как не у Творца жизни и Создателя брака и семьи? Еще со времен основания Земли Бог заповедал нам плодиться, размножаться и населять свою планету. Рождение и воспитание детей является важной частью изначального повеления, данного человечеству его Творцом:

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Бытие 1:26-28).

Первые записанные слова Бога, произнесенные Им в адрес человека, стали основанием принципа воспитания детей: "Плодитесь и размножайтесь". Человеку было дано повеление - воспроизводить себе подобных. Бог сотворил "человека", то есть мужчину и женщину, чтобы сделать возможным размножение человеческих существ посредством сексуального единения в контексте брака. Другими словами, Бог создал Адама и Еву и приказал им рождать детей. И поскольку Бог сотворил Адама и Еву по Своему образу и подобию, так же и дети Адама и Евы, в свою очередь, должны были быть образом и подобием своих родителей.

В главе 5 Книги Бытие записано, что Адам и Ева верно исполнили данное им повеление, как и люди последующих поколений:

Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет, и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя: Сиф (Бытие 5:1-3).

Майлс Монро - Дэвид Бэрроуз - Детей нужно воспитывать - Библейские принципы воспитания детей

Пер. с англ. Е. Прищенко. — К.: Светлая звезда, 2018. - 208 с.

ISBN 978-966-426-104-0

Майлс Монро - Дэвид Бэрроуз - Детей нужно воспитывать - Содержание