Каждый человек, посланный в мир, имеет безграничные возможности; но используют их полностью, до последней капли, только единицы. Среди пятимиллиардного населения нашей планеты всего лишь небольшой процент будут составлять люди, которые используют значимую часть своего истинного потенциала, и это трагедия. Возможно, сегодня вы также являетесь кандидатом в число людей, которые способствуют росту богатства на кладбище.

Однако потенциал дан вам не для того, чтобы быть закопанным в землю. Вы должны осознать, что владеете огромнейшими способностями и посвятить себя тому, чтобы на протяжении всей своей жизни реализовать их. Так что же такое потенциал? Определение потенциала. Потенциал - это нераскрывшиеся способности, сберегаемая мощь, не высвобожденная сила, недостигнутый успех, скрытые таланты. Все, кем бы вы могли стать, но еще не стали; все, что вы могли бы сделать, но еще не сделали; все, чего вы можете достичь, но еще не достигли; все, что вы можете совершить, но еще не совершили.

Потенциал - это скрытые возможности и не проявленная сила. Итак, потенциалом является не то, что вы уже сделали, а то, что вы сможете сделать. Другими словами, все, чего вы уже достигли, не является вашим потенциалом. Вы не реализовали полностью заложенный в вас потенциал и не "выросли”, если не сделали ничего из того, что не превзошло сделанное вами ранее. Потенциал требует от вас, никогда не останавливаться на достигнутом, так как успех - один из первых его врагов. Никогда не находите удовлетворение в достигнутом, - и вы сможете реализовать себя полностью.

Очень важно, чтобы вы никогда не позволяли своему "не могу" преодолеть своего "могу”. Ведь самой большой потерей в жизни является не смерть, а жизнь, в которой человек не реализовал себя. Сегодня вам необходимо остановиться. Прекратите грабить весь мир, скрывая в себе неистощимые, ценные и могущественные ресурсы. Потенциал никогда не уходит на пенсию. Принципы потенциала. Для того, чтобы вы имели более ясное представление обо всем сказанном, давайте рассмотрим пример с одним из самых мощных элементов в природе - семенем. Если бы я, положив его на свою ладонь, спросил вас: ”Что у меня в руке?".

Вероятнее всего, вы бы ответили: "семя". Однако если вы понимаете суть понятия "семя", то ваш ответ является фактом, но не истиной. Истина же заключается в том, что я держу в своей руке огромный лес. Спросите, как такое может быть? Оказывается, в каждом семени есть дерево, а в каждом дереве множество плодов или цветов с семенами. В семенах также находятся деревья, которые имеют плоды с семенами. Этот процесс может длиться до бесконечности. Таким образом, не ограничивайтесь тем, что вы видите, потому что это далеко не все. Это лишь потенциал того, чем оно может стать. Бог создал Своим потенциалом все, включая и вас. Он вложил семена в каждое из Своих творений (Быт. 1:12). Во всякое живое существо Творец поместил способность становиться больше, чем оно является в данный момент. Следовательно, все имеет свой потенциал.

Майлс Монро - Понимание своего потенциала

К.: “Светлая звезда”, 2000. - 176 с.

ISBN 966-95736-7-Х

Майлс Монро - Понимание своего потенциала - Содержание

Посвящение

Благодарность

Предисловие

Введение

Вступление

Глава 1. Все в жизни имеет свой потенциал

Глава 2. Источник потенциала

Глава 3. Кто вы?

Глава 4. Что с вами произошло

Глава 5. Кому принадлежит мудрость?

Глава 6. Почему вы были рождены?

Глава 7. Что вы можете сделать?

Глава 8. Испытайте свои способности

Глава 9. Ключ к вашему потенциалу

Глава 10. Ограничивая неограниченный потенциал

Глава 11. Ключи к осуществлению вашего потенциала

Глава 12. Рискните поверить вашему потенциалу

Майлс Монро - Понимание своего потенциала - кто вы?

То, кем вы являетесь сегодня, имеет непосредственное отношение к тому, откуда вы пришли. Многие смотрят, однако видят лишь единицы. Работа скульптора очень интересна. Я, можно сказать, человек искусства, и поэтому могу немного объяснить вам процесс работы художника по камню. Одну вещь я понял очень хорошо: с творческими людьми нельзя спорить до тех пор, пока они не завершат свою работу. Ничего не обсуждайте с художником или скульптором, пока он творит. Так как он видит все не так, как видят обычные люди. Нередко он может показаться грубым, но это потому что он увлечен, поглощен процессом достижения того, что задумал.

Человек искусства, проходя мимо глыбы, лежащей у вас во дворе, увидит в ней что-то необычное. Он может постучаться в ваш дом и попросить, чтобы вы дали ему камень, мимо которого вы сотни раз проходили, не обращая на него внимания. Возможно, вы планировали избавиться от него, потому что этот камень был "бельмом" на вашем глазу. Однако глыба внимание скульптора привлекла, потому что в ней он увидел нечто прекрасное, какой-то особенный образ. Через два месяца скульптор пригласит вас в свою мастерскую и скажет: "Посмотри, что у меня есть. Знаешь ли ты, откуда это у меня?"

Тщетно пытаясь отгадать, откуда же превезён шедевр, вы начнете перечислять: "Англия, Франция?" Однако его ответ вас очень удивит, потому что из него вы узнаете, что прекрасное произведение сотворено из глыбы, найденной в вашем дворе. Оказывается, под вашими ногами лежало 500 долларов, но вы даже не подозревали об этом.

Вы не мусор. Нередко общество игнорирует, не принимает какого- либо человека только из-за того, что не видит его внутренней ценности. Однако мне Бог показал то, что Он вложил в меня, следовательно, внутри вас находится не меньше. Позвольте задать вам вопрос: "Что вы видите в себе?

Известно ли вам, какой именно потенциал вложил в вас Господь?" Создатель на самом деле поместил в вас богатые залежи потенциала. К примеру, люди искусства смотрят на окружающий мир особыми глазами. Так, Микеланджело мог целыми днями бродить вокруг глыбы мрамора, разговаривая сам с собой. Сначала он замечал нечто в камне, а затем прилагал усилия для того, чтобы извлечь это нечто из него. Такого рода проницательность свойственна Господу. В тот момент, когда мир отвергает вас, и вы оказываетесь на дне общества; Бог не проходит мимо вас. Никогда и никому не позволяйте выбросить вас.

Вы - не мусор. Когда Бог смотрит на вас, то видит драгоценность, которой остальные пренебрегают. Вы так важны для Бога, что Иисус ради вашего спасения пошел на Голгофу. Божий Дух связан с вашим, и только Он может оценить вас по достоинству. Не принимайте близко к сердцу мнение людей, которые не видят того, что видит Бог. Когда Бог смотрит на вас, Он видит то, на что окружающие вас люди не обращают внимания. Бог смотрел и видел... Бог смотрел на Адама и в нем видел весь мир. Он смотрел на Авраама и видел нации. В Иакове, обманщике, видел Мессию. В Моисее, убийце - освободителя.

Могли бы вы увидеть в молодом, заикающемся человеке величайшего лидера всей истории? А Бог увидел. Он так же смог увидеть в мальчике-пастухе - царя. В то время, когда Израильтяне решили выбрать себе правителя, Бог уже нашел человека, которому надлежало быть царем. Для того, чтобы помазать будущего царя, Он послал пророка Самуила в дом к Иессею. Когда же Иессей узнал о причине визита пророка, он постарался представить ему сыновей наилучшим образом. Он привел самого красивого и самого высокого, привел сына с красивыми, вьющимися волосами, и привел самого сильного, самого мускулистого.

Все сыновья Иессея предстали пред Самуилом, от мала до велика. Пророк держал в руках сосуд с маслом для помазания и наблюдал за зрелищем, которое устраивал Иессей, представляя своих сыновей: "Вот мой старший сын. Он недавно окончил университет". После того, как он закончил свою речь, Самуил сказал: "Нет". Вышел второй сын, одетый как Ален Делон, однако Бог сказал: "Нет". Третий сын произнес речь по философии, и на этот раз от Бога последовал отрицательный ответ. И, наконец, после того, как Иессей показал, словно на выставке всех своих сыновей Самуилу, то пророк сказал: "Мне очень жаль, но ни один из них не был избран Богом для того,

чтобы стать царем. Есть ли у тебя еще сыновья?" Иессей ответил: "Нет, ...однако, я только что вспомнил. У меня, действительно, есть еще один, самый младший сын. Но он всего лишь мальчишка, который, может только пасти овец. Он не одет так, как мои старшие сыновья, у него нет маникюра, и он не пахнет благовониями, привезенными с Востока. Этот парнишка, наверняка, пованивает, потому что уже давно повел овец на пастбище". На это Самуил сказал: "Приведи его сюда и позволь мне посмотреть на него". Итак, Иессей послал за своим младшим сыном. И как только Самуил увидел его, входящим в дом, а он, по сути, был всего лишь маленьким мальчиком,

то начал открывать сосуд с маслом для помазания. " Я думаю, что нашел того человека, которого искал", сказал Самуил. (Заметьте, что Бог выбрал из всех сыновей того, который работал где-то далеко от дома. Он был занят делом, а Бог выбирает занятых людей). Многие из нас очень похожи на Иессея: смотрим, но, к сожалению, не видим. Вы были белой вороной в своей семье? (Знайте, Бог любит ворон). Вам когда-нибудь говорили, что вы никто? Вас отталкивали и выгоняли, приговаривая, что ваша ценность равна нулю. Может быть, вам говорили это так много раз, что вы уже начинаете верить этому.

Возможно, как раз вы являетесь тем сыном, которого Бог ожидает в доме. Господь видит глубину вашего сердца, знает то, чего другие не знают. Бог смотрит на вас и видит кого-то достойного. Вы можете потратить всю свою жизнь на соперничество с другими людьми, пытаясь доказать им, что вы чего-то стоите, но все равно будете чувствовать себя ничтожным. Освободитесь от этого, вам больше не нужно жить с этим. Вам не нужно пытаться стать кем-то, потому что вы уже им являетесь. Вы произошли от Бога. Бог, создавая небо и землю, делал это поочередно, после чего повелевал сотворенному, как источникам.

Когда Он творил растения, то говорил к земле. Прежде чем Господь смог заполнить воды рыбой, Ему необходимо было обратиться к воде. Животные были созданы только тогда, когда Творец обращался к земле. Чему бы Бог ни повелевал, то становилось источником, из которого производилось то, что нужно было Богу. Растения и животные сотворены из праха, рыбы - из воды. Более того, растения возвращаются в прах, а рыбы возвращаются в воду, когда умирают. Каждое растение в равной мере состоит из того, чем является его источник. Все сотворенное Богом, в сущности, представляет собой то же, что и источник, из которого оно произошло.

Из этого следует, что растения на 100 процентов состоят из праха, так как они произошли из него. Животные так же на 100 процентов состоят из праха, потому что они сотворены из земли. В этом можно убедиться, рассматривая растения под микроскопом. Тогда мы непременно обнаружим в нем все элементы, из которых состоит земля, потому что растения были сотворены из нее. Предметы не только состоят из компонентов, входящих в состав их источников, но остаются "привязаны" к ним, для того, чтобы существовать. В то мгновение, когда растение решит, что оно больше не нуждается в земле, оно погибнет.

В тот момент, когда рыба решит, что вода ей уже ни к чему, - она умрет. В ту минуту, когда животное решит, что ему не нужно поедать прах, - его ждет истощение, смерть. Итак, все, сотворенное Богом, произошло из того, чему Он повелевал. Все было создано по слову Господа, обращенного к источнику творения. Таким образом, источник становится сущностью каждого Божьего создания. Каждое творение состоит из тех же компонентов, что и его источник. Следовательно, оно имеет соответственный источнику потенциал. Создавая рыб, животных, Господь повелевал воде, праху. Когда же Он творил человека, то обратился к Себе.

"И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1:26, 27).