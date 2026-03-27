Монтаг - Новые боги

Монтаг - Новые боги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science

Кристиан Монтаг - Новые боги - Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу

Москва: Individuum, 2023. 352 с.: ил.

ISBN 978-5-6048296-7-7

Кристиан Монтаг - Новые боги - Как онлайн-платформы манипулируют нашим выбором и что вернет нам свободу - Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Предисловие

  • Глава 1. Бизнес-модель IТ-корпораций

  • Глава 2. Игра, удовольствие и развлечение? Что толкает нас к использованию новых технологий

  • Глава 3. Как приложения и сайты массово удерживают людей при помощи психологических уловок

  • Глава 4. Покажи мне свой цифровой след, и я скажу, кто ты

  • Глава 5. «Стеклянный» пациент? Цифровое фенотипирование, электронная медицинская карта, машинное обучение и искусственный интеллект

  • Глава 6. IT-компании манипулируют нами при помощи предварительной фильтрации контента?

  • Глава 7. Психологические расстройства, связанные с использованием интернета, и зависимое поведение

  • Глава 8. Стратегии борьбы с фрагментацией повседневной жизни и знакомство с движением Quantified Self

  • Глава 9. «Эффект отеля "Калифорния"» в интернете и как с ним бороться

Послесловие

Благодарности

Примечания

Related Books

All Books