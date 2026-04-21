Монтелеоне - Мистическое Таро

Книга Джо Монтелеоне предлагает радикально новый взгляд на Таро, определяя его как «психодуховную технологию» для работы с сознанием. Автор отходит от классического событийного гадания, представляя 78 карт как архетипические «мемы сознания» или единицы опыта, которые служат зеркалом для нашего внутреннего «Я». Основной упор сделан на колоду Таро Тота Алистера Кроули, которая рассматривается не просто как набор картинок, а как сложный программный код, объединяющий алхимию, герметизм, астрологию и каббалу. Монтелеоне утверждает, что истинная цель работы с картами — не предсказание будущего, а достижение состояния «тотального присутствия», в котором искатель может выйти за пределы своего эго и осознать свою истинную природу.

Теоретический фундамент труда строится на глубоком синтезе западного оккультизма и восточного мистицизма, в частности идей недвойственности (адвайты). Автор детально разбирает структуру Древа Жизни, соотнося Пути и Сфирот с Арканами, и вводит понятие «Неаполитанского порядка» чисел для объяснения процесса развертывания Вселенной из пустоты в проявленную реальность. Особое внимание уделяется мистической философии, где Таро выступает мостом между видимым физическим миром и тонкими планами бытия. Монтелеоне мастерски связывает западную магическую традицию с практиками осознанности, показывая, как символизм Кроули перекликается с озарениями Упанишад и мастеров дзен, превращая изучение колоды в полноценный путь инициации.

Практическая часть книги направлена на трансформацию восприятия через три уровня погружения: от механического заучивания значений до прямого мистического опыта единства. Читателю предлагаются уникальные методы работы, такие как расклад «Тетраграмматон» и медитации на «тетрактис», которые помогают превратить чтение карт в акт самопознания и сонастройки с божественным потоком. Монтелеоне учит наблюдателя отслеживать «петли» разума и игры идентификаций, мешающие видеть реальность такой, какая она есть. В конечном итоге книга служит путеводителем по «вечной философии», доказывая, что Таро — это живой портал, позволяющий не просто изучать мистику в теории, а буквально вспомнить свою изначальную целостность и единство с Абсолютом.

Джо Монтелеоне — Мистическое Таро: Психодуховная технология Таро

Издательство: Касталия. — 430 с.

ISBN: 978-5-908110-23-5

