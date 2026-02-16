«Рассвет 2000» Джима Монтгомери — это стратегический манифест миссионерского движения «DAWN» (Discipling A Whole Nation), который ставит амбициозную задачу: покрытие всего мира сетью поместных церквей. Основная концепция автора заключается в том, что самым эффективным инструментом евангелизации является именно насаждение новых общин. Монтгомери утверждает, что для полноценного духовного преображения любой страны необходимо иметь хотя бы одну живую церковь на каждые 500–1000 человек населения, что и привело его к расчету глобальной цели в 7 миллионов новых церквей к началу третьего тысячелетия.

В книге подробно описывается методология «насыщения» стран церквями, основанная на тщательном статистическом анализе и межконфессиональном сотрудничестве. Автор призывает лидеров церквей оставить местнические интересы и объединиться вокруг видения «завоевания» своих стран для Христа через системное умножение общин. «Рассвет 2000» — это не просто теоретический труд, а практическое руководство по мобилизации целых народов, где акцент делается на измеримых целях и вере в то, что Великое Поручение может быть выполнено в обозримом будущем при условии стратегического планирования и единства верующих.

Джим Монтгомери – Рассвет 2000 – Навстречу 7 миллионам новых церквей

Биография стратегии всемирной евангелизации. - Предисловие Питера Вагнера. – Пасадена, Калифорния: Библиотека Вильяма Кэрея. – Москва, 1993. – 226 с.

Джим Монтгомери – Рассвет 2000 – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЧТО ТАКОЕ "РАССВЕТ"?

1. Голубь не слетел ко мне - 2. Стратегия "Рассвет" - 3. Оборотная сторона успеха - 4. Лучший метод под солнцем" - 5. 7 миллионов новых церквей - 6. Достижима ли наша цель? - 7. Некоторые основные понятия

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЧЕМУ "РАССВЕТ" ЖИЗНЕСПОСОБЕН?

8. Всесторонний и последовательный план - 9. Сила информации - 10. Знамение свыше - 11. Ясная цель придает нам силу - 12. Как единое Тело - 13. Стратегия создания 7 миллионов церквей

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КАК "РАССВЕТ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

14. Как начинать работу - 15. Как организовать конгресс - 16. Безответная молитва

Приложение 1. 13 советов, как составить хорошую программу развития

Приложение 2. Издания и материалы "Рассвета"

Библиографический указатель