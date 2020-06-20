Рыцарские ордена – это абсолютное воплощение средневекового духа, достигнутое соединением двух основных составляющих – монашеских постулатов и идеалов рыцарства. В своей книге Екатерина Монусова раскрывает перед нами впечатляющую панораму становления и развития всех рыцарских орденов, увлекательно рассказывая о каждом из них и давая портреты наиболее знаменитых рыцарей. Екатерина Монусова. Полная история рыцарских орденов. Историческая библиотека М., Аст, 2010 г. ISBN 978-5 17-065089-7, 978-5-9725-1443-4

Екатерина Монусова - Полная история рыцарских орденов - Содержание

Предисловие

«…Отныне и впредь носят на своей груди крест…» (Мальтийский орден) Львы Родоса «Нет, нам просто не повезло» От Валетта к Валетте «Губерния Российской империи» Острожское наследство лучше, чем острог… «Кавалеры с презрением отвергли бы бесчестный сей договор…» «Мне кажется, что у меня шея свернута…» «Теперь мы сами нуждаемся в бесплатной похлебке…»

Тайна Ренн-ле-Шато (Орден тамплиеров и орден христа) Два всадника на одном коне «Извергающий» «…Они в одиночку способны были выступить против тысячи…» Пятница, 13-е Проклятие Великого магистра Мертвая голова «Тамплиеры среди нас» «Он уйдет и не вернется…» Список Шинона Португальские милиционеры

«Из крестоносной псарни прибыл тать…» (Тевтонский и ливонский ордена) «…За ним следует ухаживать прилежно…» «Мщение и смерть магистру…» «И бысть ту сеча зла…» «Верните мне сына моего…» Санта Барбара «…А братья со своими людьми ушли в мире…» Легенды Мальброка «Не дай бог, чтобы я оставил это поле!..» После Грюнвальда

Под музыку мечей и кастаньет (Ордена испании)

«Никто не тронет меня безнаказанно» (Светские ордена европы)

«Позор тому, кто дурно об этом подумает» (Орден Подвязки)

«Я обладаю и иного не желаю» (Орден Золотого Руна)

«Орден Мыльни»

Екатерина Монусова - Полная история рыцарских орденов - Предисловие

Мало кто помнит, что смысл рыцарства изначально заключался в том, что, получая от короля кусок земли, воин должен был за счет доходов с него экипировать себя и своих вассалов для защиты государства. Важнее другое – с самого начала рыцари осознали себя, как особое сословие. В условиях средневековой раздробленности (читали сказки о том, как, увидев своего короля, люди не узнавали его в лицо?) можно было выжить, только примкнув к какой‑либо корпорации. Такой корпорацией стало и рыцарство. Посвящение было знаковым моментом в жизни каждого юноши, заслужившего право на белый или черный плащ, а рыцарские правила – не игрой, а «нормой жизни». И хотя этика братьев кое в чем противоречила христианским догмам – ища славы, недолго впасть в грех гордыни – они считали себя верными сынами Церкви. Как ее форпост в сражении со злом, на заре Крестовых походов возникли военно‑монашеские ордена. Их члены, принимая обеты монахов, в бою вели себя, как настоящие мирские воины.

«…Рыцарю принадлежит меч, имеющий крестообразную форму; это свидетельство того, что он призван побеждать и уничтожать своим мечом противников креста, подобно тому, как Иисус Христос победил на кресте смерть, которой мы были наказаны по вине прародителя нашего Адама. И как меч заострен с обеих сторон, а рыцарство призвано утверждать справедливость, – справедливость заключается в том, чтобы каждому воздавать по заслугам…