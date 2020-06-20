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Монусова - Полная история рыцарских орденов

Полная история рыцарских орденов - Екатерина Монусова
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Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature
Рыцарские ордена – это абсолютное воплощение средневекового духа, достигнутое соединением двух основных составляющих – монашеских постулатов и идеалов рыцарства. В своей книге Екатерина Монусова раскрывает перед нами впечатляющую панораму становления и развития всех рыцарских орденов, увлекательно рассказывая о каждом из них и давая портреты наиболее знаменитых рыцарей.

Екатерина Монусова. Полная история рыцарских орденов. Историческая библиотека

М., Аст, 2010 г.
ISBN 978-5 17-065089-7, 978-5-9725-1443-4

Екатерина Монусова - Полная история рыцарских орденов - Содержание

  • Предисловие
  • «…Отныне и впредь носят на своей груди крест…» (Мальтийский орден)
    • Львы Родоса
    • «Нет, нам просто не повезло»
    • От Валетта к Валетте
    • «Губерния Российской империи»
    • Острожское наследство лучше, чем острог…
    • «Кавалеры с презрением отвергли бы бесчестный сей договор…»
    • «Мне кажется, что у меня шея свернута…»
    • «Теперь мы сами нуждаемся в бесплатной похлебке…»
  • Тайна Ренн-ле-Шато (Орден тамплиеров и орден христа)
    • Два всадника на одном коне
    • «Извергающий»
    • «…Они в одиночку способны были выступить против тысячи…»
    • Пятница, 13-е
    • Проклятие Великого магистра
    • Мертвая голова
    • «Тамплиеры среди нас»
    • «Он уйдет и не вернется…»
    • Список Шинона
    • Португальские милиционеры
  • «Из крестоносной псарни прибыл тать…» (Тевтонский и ливонский ордена)
    • «…За ним следует ухаживать прилежно…»
    • «Мщение и смерть магистру…»
    • «И бысть ту сеча зла…»
    • «Верните мне сына моего…»
    • Санта Барбара
    • «…А братья со своими людьми ушли в мире…»
    • Легенды Мальброка
    • «Не дай бог, чтобы я оставил это поле!..»
    • После Грюнвальда
  • Под музыку мечей и кастаньет (Ордена испании)
  • «Никто не тронет меня безнаказанно» (Светские ордена европы)
  • «Позор тому, кто дурно об этом подумает» (Орден Подвязки)
  • «Я обладаю и иного не желаю» (Орден Золотого Руна)
  • «Орден Мыльни»

Екатерина Монусова - Полная история рыцарских орденов - Предисловие

Мало кто помнит, что смысл рыцарства изначально заключался в том, что, получая от короля кусок земли, воин должен был за счет доходов с него экипировать себя и своих вассалов для защиты государства. Важнее другое – с самого начала рыцари осознали себя, как особое сословие. В условиях средневековой раздробленности (читали сказки о том, как, увидев своего короля, люди не узнавали его в лицо?) можно было выжить, только примкнув к какой‑либо корпорации. Такой корпорацией стало и рыцарство. Посвящение было знаковым моментом в жизни каждого юноши, заслужившего право на белый или черный плащ, а рыцарские правила – не игрой, а «нормой жизни». И хотя этика братьев кое в чем противоречила христианским догмам – ища славы, недолго впасть в грех гордыни – они считали себя верными сынами Церкви. Как ее форпост в сражении со злом, на заре Крестовых походов возникли военно‑монашеские ордена. Их члены, принимая обеты монахов, в бою вели себя, как настоящие мирские воины.
«…Рыцарю принадлежит меч, имеющий крестообразную форму; это свидетельство того, что он призван побеждать и уничтожать своим мечом противников креста, подобно тому, как Иисус Христос победил на кресте смерть, которой мы были наказаны по вине прародителя нашего Адама. И как меч заострен с обеих сторон, а рыцарство призвано утверждать справедливость, – справедливость заключается в том, чтобы каждому воздавать по заслугам…
Views 982
Rating 4.1 / 5
Added 20.06.2020
Author esxatos
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4.1/5 (5)

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