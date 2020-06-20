Монусова - Полная история рыцарских орденов
Рыцарские ордена – это абсолютное воплощение средневекового духа, достигнутое соединением двух основных составляющих – монашеских постулатов и идеалов рыцарства. В своей книге Екатерина Монусова раскрывает перед нами впечатляющую панораму становления и развития всех рыцарских орденов, увлекательно рассказывая о каждом из них и давая портреты наиболее знаменитых рыцарей.
Екатерина Монусова. Полная история рыцарских орденов. Историческая библиотека
М., Аст, 2010 г.
ISBN 978-5 17-065089-7, 978-5-9725-1443-4
Екатерина Монусова - Полная история рыцарских орденов - Содержание
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Предисловие
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«…Отныне и впредь носят на своей груди крест…» (Мальтийский орден)
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Львы Родоса
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«Нет, нам просто не повезло»
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От Валетта к Валетте
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«Губерния Российской империи»
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Острожское наследство лучше, чем острог…
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«Кавалеры с презрением отвергли бы бесчестный сей договор…»
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«Мне кажется, что у меня шея свернута…»
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«Теперь мы сами нуждаемся в бесплатной похлебке…»
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Тайна Ренн-ле-Шато (Орден тамплиеров и орден христа)
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Два всадника на одном коне
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«Извергающий»
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«…Они в одиночку способны были выступить против тысячи…»
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Пятница, 13-е
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Проклятие Великого магистра
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Мертвая голова
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«Тамплиеры среди нас»
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«Он уйдет и не вернется…»
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Список Шинона
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Португальские милиционеры
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«Из крестоносной псарни прибыл тать…» (Тевтонский и ливонский ордена)
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«…За ним следует ухаживать прилежно…»
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«Мщение и смерть магистру…»
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«И бысть ту сеча зла…»
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«Верните мне сына моего…»
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Санта Барбара
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«…А братья со своими людьми ушли в мире…»
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Легенды Мальброка
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«Не дай бог, чтобы я оставил это поле!..»
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После Грюнвальда
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Под музыку мечей и кастаньет (Ордена испании)
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«Никто не тронет меня безнаказанно» (Светские ордена европы)
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«Позор тому, кто дурно об этом подумает» (Орден Подвязки)
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«Я обладаю и иного не желаю» (Орден Золотого Руна)
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«Орден Мыльни»
Екатерина Монусова - Полная история рыцарских орденов - Предисловие
Мало кто помнит, что смысл рыцарства изначально заключался в том, что, получая от короля кусок земли, воин должен был за счет доходов с него экипировать себя и своих вассалов для защиты государства. Важнее другое – с самого начала рыцари осознали себя, как особое сословие. В условиях средневековой раздробленности (читали сказки о том, как, увидев своего короля, люди не узнавали его в лицо?) можно было выжить, только примкнув к какой‑либо корпорации. Такой корпорацией стало и рыцарство. Посвящение было знаковым моментом в жизни каждого юноши, заслужившего право на белый или черный плащ, а рыцарские правила – не игрой, а «нормой жизни». И хотя этика братьев кое в чем противоречила христианским догмам – ища славы, недолго впасть в грех гордыни – они считали себя верными сынами Церкви. Как ее форпост в сражении со злом, на заре Крестовых походов возникли военно‑монашеские ордена. Их члены, принимая обеты монахов, в бою вели себя, как настоящие мирские воины.
«…Рыцарю принадлежит меч, имеющий крестообразную форму; это свидетельство того, что он призван побеждать и уничтожать своим мечом противников креста, подобно тому, как Иисус Христос победил на кресте смерть, которой мы были наказаны по вине прародителя нашего Адама. И как меч заострен с обеих сторон, а рыцарство призвано утверждать справедливость, – справедливость заключается в том, чтобы каждому воздавать по заслугам…
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