Современный человек осознает неполноту своей жизни. В отчаянных поисках истинных ценностей он обращается к источникам, не дающим ему ни душевного мира, ни чувства радости. Даже достигая власти и богатства, он не может найти смысла и цели своего существования.

Удивительно то, что перед ним — многочисленные свидетельства христиан, уже обретших покой, уверенность и радость в Иисусе Христе, и подтверждающих, что поиски истинной жизни завершаются с обретением веры. Тем не менее он ничего не предпринимает.

Почему же столь немногие приходят к тому, что Библия называет «спасением»? Орд Л. Мороу приводит десять причин подобного положения, коренящихся в неверных представлениях тех, кто тщетно продолжает свои поиски. Истинные, неискаженные понятия о некоторых сторонах веры и человеческой сущности дадут читателю надежду, а его жизни — реальность и цель.

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Если мой слух не обманывает меня, значит что-то не так в нашем мире. Много лет я выслушиваю свидетельства тех, кто верует в единого Бога — Отца Господа Иисуса Христа.

За эти годы тысячи верующих поведали мне о своих отношениях с Богом и Его Сыном. И все без исключения они говорили, что быть христианином — самое изумительное, самое замечательное, что только возможно для человека. Я знаю, конечно, что мы не всегда живем по своим словам. Всегда остается опасность полуправды. Но, слушая их, я вижу, что они правдиво и искренне пытаются передать любому, готовому слушать, какая это ценность, какое богатство — узнать Бога через Его Сына Иисуса Христа. Они подбирают самые выразительные слова, какие только могут найти, чтобы поведать о своей радости.

Перенесясь на несколько лет назад, вы могли бы услышать от них такие слова: «Познать Бога, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя это так прекрасно. Это великолепно! Это сокровище и награда. Невообразимое благословение! Это утоляет и укрепляет» Они готовы безгранично превозносить свое новое, дарованное им, пребывание во Христе.

«Новое поколение», выражая то же удовлетворение, использует иные слова: «Это самое главное и стоящее в моей жизни. Это отлично: как раз то, что мне надо, — моя дорога.»

Даже, если предположить, что среди многих может оказаться один неискренний, нельзя отрицать, что единодушное свидетельство пришедших ко Христу указывает на их уверенность, радость, покой и удовлетворение. Я слушаю их и я счастлив! Но меня не оставляет один вопрос: Если все эти свидетельства правдивы, а я в этом уверен, почему же все не стремятся к тому же: довериться тому же Господу и обрести такую же радость?

Орд Л. Мороу - Ясное представление о Боге

М.: «Протестант», 1992. — 64 с.

ISBN 5-85770-020-5

Орд Л. Мороу - Ясное представление о Боге – Содержание