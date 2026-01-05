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Моррис - Всё о малых группах

Карен Моррис и Род Моррис — О малых группах: Как лучше вести изучение Библии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Многие лидеры малых групп знакомы с чувством выгорания: когда начальный энтузиазм угасает, подготовка к занятиям становится бременем, а духовный рост участников кажется незаметным. Карен и Род Моррис написали эту книгу как практическое руководство для тех, кто хочет превратить формальные встречи в живое пространство трансформации. Авторы исходят из идеи, что лидер — это не «начальник», а фасилитатор, который помогает людям самостоятельно открывать истины Писания.

Книга предлагает комплексный подход к ведению группы, объединяя духовные основы лидерства с современными методиками андрагогики (обучения взрослых). Читатель узнает, как преодолеть пассивность участников, как использовать «цикл обучения» для глубокого усвоения материала и как развивать динамику группы, проходя через неизбежные стадии её формирования. Особое внимание уделено развитию навыков наблюдения, толкования и применения библейского текста, чтобы изучение Слова приводило к реальным переменам в жизни.

Это пособие станет незаменимым инструментом для тех, кто стремится не просто передавать информацию, но и осуществлять душепопечение внутри группы. Авторы делятся проверенными техниками разрешения конфликтов, методами обучения молитве и способами самооценки лидера. «О малых группах» — это путеводитель, который поможет вам не опускать руки и вести за собой других силой Святого Духа и грамотно выстроенного процесса общения.

Карен Моррис и Род Моррис — Всё о малых группах: Как лучше вести изучение Библии

Пер. с англ. О. Лукмановой — Н. Новгород: Изд-во «Агапе», 2006. — 272 с.
ISBN 5-88930-039-3

Карен и Род Моррис — Всё о малых группах — Содержание

Раздел 1. Основы христианского лидерства

  • Призвание, познание Христа и сила Святого Духа.

  • Личный пример лидера и молитвенная зависимость от Бога.

Раздел 2. Как помогать людям учиться

  • Принципы и отличительные черты обучения взрослых.

  • Цикл обучения: от опыта к применению.

  • Лидер как фасилитатор и индивидуальные стили усвоения информации.

Раздел 3. Сущность и процесс изучения Библии

  • Методы наблюдения («О чём говорится?»), навыки толкования («Что значит?») и навыки применения («Что делать?»).

  • Подготовка занятия и помощь тем, кто испытывает трудности с чтением.

Раздел 4. Жизнь и динамика группы

  • Стадии развития группы и установление групповых норм.

  • Целевые функции и поддержание атмосферы: «Шарик» вашей группы.

  • Как эффективно начать и правильно завершить работу группы.

Раздел 5. Поддержка, молитва и душепопечение

  • Как учить людей молиться и поддерживать их в трудных ситуациях.

  • Навыки душепопечителя и стратегия разрешения конфликтов.

  • Конфиденциальность и границы ответственности лидера.

Views 285
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2026
Author brat Vadim
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