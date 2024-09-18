Сновидения занимают важное место в истории человечества, они необходимы для нашего выживания и развития, реализации творческих начинаний в любой сфере деятельности, а также решения любых проблем. В этой книге рассматривается значение снов, совпадений и воображения как тайных двигателей всех достижений мировой цивилизации.

Возможно, человечество воспроизводит этапы своего развития с помощью сновидений подобно ребенку, который сначала учится ходить и говорить в своем воображении, а потом обретает соответствующие физические навыки. Мы приближаемся к пониманию вероятного значения сновидений, когда говорим об идеях, которые «витают в воздухе». Одним из аргументов в пользу этой гипотезы является творчество художников и писателей в области научной фантастики, которые зачастую предвидят появление новых технологий за десятилетия или целые века.

Если бы я писал эту книгу на французском языке, то мог бы назвать ее очерком на тему истории воображения, которая впервые была тщательно исследована великим французским специалистом по истории средних веков Жаком ле Гоффом. Но слово воображаемый не имеет точного перевода на английский язык. Оно указывает скорее на «воображаемый мир», область за пределами физической реальности, которая составляет владения истинного воображения, царство творчества, способное стать для нас источником замечательных открытий и новых идей, а также причиной возникновения определенных событий и ситуаций в реальной жизни. Туземные народы называют этот мир Время сновидений, или Земля сновидений. Мы попадаем туда, когда погружаемся в свои мечты и фантазии вне зависимости от того, спим мы в данный момент или бодрствуем.

В современном западном обществе принято считать, что сновидения появляются только во время сна. Но во многих культурах сновидение (сноведение в данном случае) рассматривается как одно из состояний бодрствования. На языке древних египтян слово сон звучало как рсвт, что означало «пробуждение». Дело в том, что на протяжении большей части своей повседневной жизни мы пребываем в состоянии сомнамбул, следуя заложенным в нас программам и привычному порядку вещей. Но во время своих снов мы пробуждаемся. Это может произойти непосредственно в период сна или в промежуточном состоянии погруженности в мечты, во время видения, медитации, шаманского путешествия или невероятной игры совпадений и символических «неожиданностей» в рамках повседневной жизни. Все эти переживания могут рассматриваться как различные виды сновидений, которые обогащают наш опыт.

Роберт Мосс - Тайная история сновидений - Значение снов в различных культурах и жизни известных личностей

ИГ "Весь", 2010. — (Психонавтика)

Роберт Мосс - Тайная история сновидений – Содержание

Введение

I

II

III

Часть I

Глава 1

Путь во Время сновидений первобытных людей

Сновидения древних египтян

Сновидения о тайных желаниях души

Сновидцы в роли ловцов душ

Британская госпожа сновидений

Глава 2

Правильные и неправильные способы для занятия сексом во сне со своей матерью

Толкователь сновидений Александра Великого

Прорицание с помощью оракула И-Цзин

Диагностика сновидений, о которой забыл доктор Фрейд

Глава 3

Боги видят во сне людей, а люди – богов

Люди видят во сне богов

Полеты одинокого лебедя

Сладости для Тары

Сновидения до и после грехопадения

Сновидения с Гавриилом

Воображение и христианство

Сновидения, превратившие христианство в религию Запада

Епископ сновидений

Испытания сновидцев в эпоху раннего христианства

Сновидения в исламе

Мост воображения

Глава 4

Диагносты сновидений

В храме исцеления сновидением

Приближение

Изменчивые ожидания

Ночь исцеления

Следующее утро

Возмущение вод

Глава 5

Сны в историях, истории в снах

Сновидение в Гринлэнде

В России происходят такие вещи, которые не случаются больше нигде на Земле

Низко висящий плод

Отказ от ограничений

Месть воображения

Кухня сновидений и магическая библиотека

Глава 6

Сновидения отцов-основателей

Сновидение о нефти

Сновидения о жене – и о рыбе

Сновидения музыкантов

Как сновидения спасли Джонни Кэша

Сновидение, которое могло спасти Lynyrd Skynyrd

Сон о «загадочной девушке»

Рахманинов дает урок игры на фортепиано

Если бы Джон Леннон мог что-то изменить благодаря своим снам о смерти

Спортсмены и внутреннее кино

Ученые в поиске решения задач

Часть II

Глава 7

Повелительница деревьев

Запах соленой сельди

Знак королей

Олень из Пате

Корона и смерть на костре

Прах к праху

Глава 8

Когда сны приобретают государственную важность

Окно Лукреции

Исчезновение леди

Глава 9

Сновидения в традиции предков

Способности и страдания

Проводник

Сновидение о войне и освобождении от рабства

Глава 10

Жизнь согласно случайному стечению обстоятельств

Передача мысли на расстоянии

Обман и реальность в сновидениях

Путешествия среди микроорганизмов

Глава 11

Демоны Вены

Лисица и сад

Секретная лаборатория доктора Паули

Эффект Паули

Удар в сердце

Ты – моя тень

Акты творения во времени

Китаянка Паули

Константы и соответствия смерти

Глава 12

Поворотные точки судьбы

Воображение и история

Мечты о будущем

Черный пес Черчилля

Передача образов

Полнолуние Рудольфа Гесса

«Могут ли сны причинить вред?»

Живопись в ином мире

Эпилог

Месть Монтесумы

Возвращение пророка: необходимое будущее

Будущее целительства на основе воображения

Будущее археологии сновидений

Хранитель жизни

Благодарности

Примечания

Библиография

Об авторе