Ваша жена стала холодной и отворачивается даже от вашего нежного прикосновения. В глазах вашей дочери вы видите испуг и страх. Ваши друзья находят банальные оправдания тому, почему не могут быть с вами. При этом, вы даже прикрепили специальную записку на папку в самом видном углу на вашем рабочем месте, для напоминания, чтобы не случилось так, как было в прошлый раз. Но, несмотря на то огорчение, которое у вас осталось с предыдущего раза, в вашей руке есть еще одна спичка, и привычное чувство располагает вас к тому, что не плохо было бы еще раз, махнув, зажечь эту спичку. Конечно же, оглядываясь назад на все, что было сделано не так, вы не оправдываете такую свою реакцию, однако, это все не приходит на ум в тот момент, когда у вас загорается огонь гнева.

Фил Мозер - Предотвратить пожар

Одесса : Феникс; Киев, 2018. - 124 с.

(Серия: Библейские методы)

ISBN 978-966-928-289-7

Фил Мозер - Предотвратить пожар - Оглавление

СЛУЧАЙНО ЗАЖЖЕННАЯ СПИЧКА

Часть 1: МЫСЛИТЕ ТАК, КАК МЫСЛИТ БОГ

Знать Слово еще недостаточно

Вера имеет огромное значение

Часть 2: ПОСТУПАЙТЕ ТАК, КАК ПОСТУПАЛ ХРИСТОС

Развивайте праведный гнев

Избегайте неправедного гнева

Часть 3: ЖИВИТЕ ПО ДУХУ

Плод Духа Святого предотвращает гнев

Божье всеоружие защищает от гнева

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА

Приложение 1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛЕЙСКИХ МЕТОДОВ

Молитва

Мотивация для изменения

Принцип 10-минутной молитвы

Пример молитвы Аввакума

Имена и атрибуты Бога

Изучение Писания

Отрывки для изменения греховного поведения

Двадцати восьмидневный план чтения

Применение Писания Оборона и наступление

Подконтрольность жизни Духу Святому

Три круга ответственности

Приложение 2. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ И ПЛАН ОТЧЕТНОСТИ

Сноски