Особого внимания заслуживают три личности: Каин, Моисей и Иона. Каждый из разговоров с этими людьми является предостерегающим примером любому человеку, кто когда-либо был заведен в тупик чувством жалости к самому себе. Вместе с тем, каждый пример предлагает и благодатный Божий ответ на вопрос: «Как вернуться к богоугодной духовной жизни?». Внимательное наблюдение за поведением этих библейских героев проливает больше света на ряд особенностей, характерных чувству саможалости:
• Оно возникало, несмотря на огромный жизненный опыт.
• Оно открывалось в горделивом стремлении снискать одобрение.
• Оно усиливалось при уходе от ответственности.
• Оно возрастало в недовольном сердце.
• Оно усугублялось, когда человек сравнивал себя с другими.
• Оно влекло за собой разнообразные проявления гнева.
• Оно приводило к глубокому отчаянию.
Фил Мозер - Тупиковая тенденция
Одесса : Феникс;Ирпень, 2016. - 122 с. (Серия: Библейские методы)
ISBN 978-066-928-030-5
Фил Мозер - Тупиковая тенденция - Оглавление
СТУПИВ НА ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ В ТУПИК
Часть 1: МЫСЛИТЕ ТАК, КАК МЫСЛИТ БОГ
Разговор Бога с Каином
Саможалость воспринимает замечание как отвержение
Разговор Бога с Моисеем
Саможалость искажает правильное восприятие реальности
Разговор Бога с Ионой
Саможалость лелеет отвращение к благодати
Часть 2: ПОСТУПАЙТЕ ТАК, КАК ПОСТУПАЛ ХРИСТОС
Пребывайте в Божьей любви
Ищите Божьей воли
Живите для Божьей славы
Часть 3: СЛЕДУЙТЕ СООБРАЗНО ТОМУ, КАК ВЕДЕТ ДУХ СВЯТОЙ
Дух Святой и Божье Слово
Дух Святой и молитва
Дух Святой и сила
ВЫБИРАЯСЬ С ПУТИ, ВЕДУЩЕГО В ТУПИК
Приложение 1: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛЕЙСКИХ МЕТОДОВ
Приложение 2: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ И ПЛАН
ОТЧЕТНОСТИ
Сноски
Comments (1 comment)