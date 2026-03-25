Особого внимания заслуживают три личности: Каин, Моисей и Иона. Каждый из разговоров с этими людьми является предостерегающим примером любому человеку, кто когда-либо был заведен в тупик чувством жалости к самому себе. Вместе с тем, каждый пример предлагает и благодатный Божий ответ на вопрос: «Как вернуться к богоугодной духовной жизни?». Внимательное наблюдение за поведением этих библейских героев проливает больше света на ряд особенностей, характерных чувству саможалости:

• Оно возникало, несмотря на огромный жизненный опыт.

• Оно открывалось в горделивом стремлении снискать одобрение.

• Оно усиливалось при уходе от ответственности.

• Оно возрастало в недовольном сердце.

• Оно усугублялось, когда человек сравнивал себя с другими.

• Оно влекло за собой разнообразные проявления гнева.

• Оно приводило к глубокому отчаянию.

Фил Мозер - Тупиковая тенденция

Одесса : Феникс;Ирпень, 2016. - 122 с. (Серия: Библейские методы)

ISBN 978-066-928-030-5

Фил Мозер - Тупиковая тенденция - Оглавление

СТУПИВ НА ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ В ТУПИК

Часть 1: МЫСЛИТЕ ТАК, КАК МЫСЛИТ БОГ

Разговор Бога с Каином

Саможалость воспринимает замечание как отвержение

Разговор Бога с Моисеем

Саможалость искажает правильное восприятие реальности

Разговор Бога с Ионой

Саможалость лелеет отвращение к благодати

Часть 2: ПОСТУПАЙТЕ ТАК, КАК ПОСТУПАЛ ХРИСТОС

Пребывайте в Божьей любви

Ищите Божьей воли

Живите для Божьей славы

Часть 3: СЛЕДУЙТЕ СООБРАЗНО ТОМУ, КАК ВЕДЕТ ДУХ СВЯТОЙ

Дух Святой и Божье Слово

Дух Святой и молитва

Дух Святой и сила

ВЫБИРАЯСЬ С ПУТИ, ВЕДУЩЕГО В ТУПИК

Приложение 1: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛЕЙСКИХ МЕТОДОВ

Приложение 2: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ И ПЛАН

ОТЧЕТНОСТИ

Сноски