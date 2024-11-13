Книга, которую читатель держит в руках, по замыслу её автора не должна быть читателю интересна. Яркий образчик апологетической мысли самаритянской общины, она, на первый взгляд, была предназначена прежде всего для «своих» - сомневающихся «гризимцев», не способных самостоятельно разрешить те или иные парадоксы (правовые и догматические) Моисеева Закона или отстоять последний перед лицом иноверцев. «Книга о различиях [между самаритянами и иудеями]» («Китаб ал-хилйф»), безусловно, могла убедить в справедливости своих тезисов только самаритян, поскольку любая апелляция к многовековой самаритянской традиции вызывала (и поныне вызывает) у раввинистических иудеев резонные сомнения в авторитете Самаритянского Пятикнижия и составленных к нему толкований؛ не менее пренебрежительно к самаритянской доктрине относились караимы, мусульмане и христиане, вовсе обошедшие вниманием её существование. Тем не менее эта книга, затерянная в хранилищах библиотек Великобритании и Иерусалима, спустя девять столетий возвращается на символическое поле боя, куда не явились её противники, но уже для того, чтобы свидетельствовать не против упрёков «незамеченной» религиозно-философской школы, а в пользу самобытности её учения, умело использовавшего основные достижения всех своих оппонентов и соседей по Святой Земле. Учитывая эту самобытность, издающуюся в апологии и, что важнее, в реоткрытии, мы решились на смелый эксперимент - и вот, впервые после выхода в свет в 2001 г. полного арабского перевода Самарийской Торы, выполненного книжниками ΧΙ-ΧΙΙΙ столетий, востоковедам становится доступен текст оригинального арабоязычного сочинения теолога-самаритянина, который определил судьбы самаритянского же учения о Боге, природе и человеке.

Однако, прежде чем перейти к описанию нашего памятника и изложению приведённой в нём религиозно-философской системы, мы считаем своим долгом напомнить читателю об общей истории самаритянской общины, без которой наше исследование едва ли обретёт сколько-нибудь завершённый вид. Краткий, во многом реферативный исторический экскурс позволит нам уяснить условия возникновения эклектического богословия «гризимцев», равно как и объяснить причины «молчания» самаритянской мысли, по-настоящему нарушенного только в начале XII в.

Современная археология датирует первый самаритянский храм, построенный на священной горе Гризим, V в. до н. э.; примерно к тому же периоду историки относят политический и религиозный раскол, навсегда разлучивший иудеев и самаритян. «Конфессиональные» версии описания схизмы тем не менее отличаются друг от друга и, как следствие, предлагают разные датировки приводимых событий. Самаритянская историографическая традиция, представленная хроникой 'Абу ал-Фатха (XIV Β.) упоминает о персонажах 4-й главы Первой книги Царств как о первых лидерах религиозного конфликта: так, соглас- но 'Абу ал-Фатху, Илий пытался узурпировать власть первосвященника Уззи, что привело к началу гражданской войны. Конфликт, по мнению хрониста, закончился обособлением трёх религиозных группировок: иудеев, израильтян-идолопоклонников и «блюстителей веры» самаритян; при этом «благодатность» богослужения, отмечает 'Абу ал-Фатх, была отнята у соратников Илия, о чём стало известно и «сподвижникам горы Гризим». Иудейская же версия генеалогии самаритян связывает появление последних на территории современной Самарии с походами ассирийского царя Саргона II (722-705 гг. до н. 3.), заселившего Израиль уроженцами месопотамского Кута (כותים, кутим; см.4Цар. 17,24). По свидетельству Иосифа Флавия, «хуфейцы», частично ассимилированные израильтянами, «построили себе храм наподобие Иерусалимского святилища»., вероятно, в промежутке между VIII и VI вв. до н. э. Впрочем, впоследствии раввинистическая литература характеризовала самаритян ещё и как потомков Иссахара, сына Иакова. Так или иначе, но общепринятого в историографии хронологического изложения событий иудейско-самаритянской схизмы не существует и по сей день.

Мунаджжа ибн Садака ас-Самирри - Книга о различиях [между иудеями и самаритянами] - Часть 1

Подготовка арабо-еврейского текста, вводная статья, комментарии и индексы Ф. О. Нофала. - Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2024. - (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 10. Библейские тексты и исследования. Иудейские и ближневосточные источники; т 4 (2)). - 160 с.

ISBN 978-5-907449-26-8

Мунаджжа ибн Садака ас-Самирри - Книга о различиях [между иудеями и самаритянами] - Часть 1 – Содержание

Религиозно-философская концепция Мунаджжи б. Садаки и начала «самаритянского калама». Вводное исследование

Сиглы рукописей

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ «книги о РАЗЛИЧИЯХ» МУНАДЖЖИ Б. САДАКИ АС-САМИРРИ

1. [Предисловие: о природе божественной речи]

2. Глава об обрезании, его необходимости и образе совершения

3. Вопрос об омовении в субботу

4. [Глава о деяниях, установленных Законом и разумом]

5. [Глава о деяниях Моисея и Сепфоры]

6. [Глава о самости Господа и Его атриб۴ах]

7. [Продолжение изыскания об обрезании]

8. [Продолжение главы о деяниях Моисея и Сепфоры]

9. [Ревелятивные аргументы в пользу необходимости обрезания]

10. Глава об атрибртах действия Всевышнего

11. Глава о Его справедливости

12. [Вопрос о природе атрибутов и невозможности существования двух вечных божеств]

15. Глава обо всем, что познаётся и принимается в качестве сущего

14. Рассуждение о воскресении и возвращении тел

15. Глава, продолжающая наше рассуждение: краткое слово о единобожии в преддверии главы о воскресении

16. О необходимости Дня воскресения, наказания и воздаяния

17. Глава о молитве

18. Глава рассуждений об אלערות

19. Глава о братьях и сёстрах

20. [Глава о многоженстве]

21. Глава о брачных договорах

Архивные материалы

Источники

Литература

Арабский именной и религионимический указатель

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Индекс исследователей

Словарь-индекс арабских терминов

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