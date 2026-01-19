Мур - Проповедник
Мур M. и Уис Д. – Проповедник
Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2016. — 128 с. — (Серия «Кто такой Иисус?»)
ISBN 978-5905340-25-3־
Мур M. и Уис Д. – Проповедник – Содержание
Вот это - проповедник!
1. Великая хартия Божьего Царства ־ Часть 1
2. Великая хартия Божьего Царства - Часть 2
3. Притчи о Царстве
4. Наибольший в Царстве
5. Добрый самарянин: новое определение человечности
6. Добрый Пастырь: неукротимое сострадание Иисуса
7. Когда ангелы пляшут, а отцы бегут навстречу
8. Высокая цена ученичества
9. Иисус о молитве
10. Иисус о деньгах
11. Важный спор
12. Подрывая религиозное лицемерие
13. Конец близко
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