Мур - Проповедник

Мур M. и Уис Д. – Проповедник

Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2016. — 128 с. — (Серия «Кто такой Иисус?»)

ISBN 978-5905340-25-3־

Мур M. и Уис Д. – Проповедник – Содержание

Вот это - проповедник!

1. Великая хартия Божьего Царства ־ Часть 1

2. Великая хартия Божьего Царства - Часть 2

3. Притчи о Царстве

4. Наибольший в Царстве

5. Добрый самарянин: новое определение человечности

6. Добрый Пастырь: неукротимое сострадание Иисуса

7. Когда ангелы пляшут, а отцы бегут навстречу

8. Высокая цена ученичества

9. Иисус о молитве

10. Иисус о деньгах

11. Важный спор

12. Подрывая религиозное лицемерие

13. Конец близко

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