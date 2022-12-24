Доктор Клемент Кларк Мур (1779–1863) родился в городе Нью-Йорке и всю жизнь прожил в одном и том же большом доме на Манхэттене. Дом этот носил название «Дом Челси». (Надо заметить, что в наше время вся тамошняя округа так и называется «Район Челси» в память о доме Клемента Мура.)

Один из богатейших и образованнейших жителей города, он глубоко знал и любил родной английский язык. Но больше всего он славился как знаток античной греческой литературы и литературы Древнего Востока. Эти дисциплины он преподавал, будучи профессором в Колумбийском университете.

Кроме того, Клемент Кларк Мур создал первый в Америке словарь древнееврейского языка.

А ещё он любил сочинять сказочки и стихи для своих девятерых детей.

В канун Рождества 1822 года, когда дети уже вывесили свои чулочки, чтобы Санта-Клаус мог положить в них свои подарки, Мур, в качестве отцовского рождественского подарка, прочитал им стихи, специально написанные для них к этому празднику.

Нестареющие строки «Рождественской ночи» были позднее записаны на листочках бумаги и розданы детям, а те их выучили и читали гостям на семейных вечеринках. Клемент К. Мур и не думал публиковать своё «домашнее» сочинение. Положив рукопись в стол, он о ней не вспоминал.

Однако один из друзей семьи Муров записал стихи и переслал в газету Troy Sentinel («Трой Сентинель»), где к следующему Рождеству стихи напечатали, правда, без имени автора, назвав их «Визит святого Николая».

Вскоре стихотворение было переведено на множество языков и даже напечатано шрифтом Брайля – для незрячих детей. Так К. К. Мур стал классиком американской литературы.

Бессмертные стихи Клемента Кларка Мура в канун Рождества с радостью читают вслух детям во всём мире. Из года в год они создают ощущение волшебства и ожидания праздника.

Пожалуй, это удивило бы и порадовало их высокоучёного автора.

Клемент Кларк Мур – Рождественская ночь

Литературно-художественное издание. Детям до трёх лет

Пер. с англ. Ирины Токмаковой, илл. Роберта Ингпена. – М., Махаон, 2015. – 48 с., ил.

ISBN 978-5-389-05875-0

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