Сегодня все больше мужчин и женщин сталкиваются с трудностями в нахождении своей половой идентичности в условиях современного размывания традиционных ролей. Многие с тревогой задаются вопросом: существует ли вообще что-то, что определяет их уникальную сексуальность? Женщины надевают деловые костюмы, становятся банкирами и адвокатами. Мужчины берутся за домашние дела и учатся менять подгузники. Эти изменения в привычных социальных ролях могут быть позитивными, но есть ли в действительности какие-то подлинные различия между мужчинами и женщинами? Если их нет, то в чем тогда радость от союза полов? И не превращаемся ли мы во взаимозаменяемых андрогинных существ?

Некоторые насаждают людям чувство стыда за отличия, неотъемлемо присущие их полу. Радикальные сторонники андрогинности даже пытаются препятствовать исследованиям различий в строении мозга, биохимии, гормонах или инстинктивных установках, которые могут влиять на специфические сценарии поведения мужчин и женщин, которые затем лишь усиливаются культурой1.

Есть также теоретики, которые представляют стереотипные «женские» психологические качества как единственно правильные и полноценные черты человеческой природы2. Они говорят, что мальчики развиваются медленнее девочек, что мужчины биологически и эмоционально уступают женщинам. Некоторые радикальные феминистки утверждают, что женщинам было бы лучше жить вовсе без мужчин, или предлагают генетически и социально «перепрограммировать» мальчиков, чтобы устранить мужскую агрессивность (т.н. токсичную маскулинность, прим. пер.).

Однако это не означает, что феминистическая критика полностью неверна. Их критика патриархальных обществ во многом справедлива. Патриархат действительно склонен к институционализации особого типа маскулинности, расположенного к эксплуатации и угнетению как других людей, так и окружающего мира в целом. Однако такие «мачо»-общества ущемляют подлинную зрелую маскулинность точно так же, как подавляют женственность и ее проявления. В патриархальной системе чаще всего небольшое число незрелых мужчин у власти контролируют ресурсы и силы, исключая всех остальных — как мужчин, так и женщин. Эти «лидеры» оценивают других по мере их полезности для собственных целей и защищают свои позиции, опираясь на завышенную самооценку. Таким образом, патриархат является частным проявлением инфантильной мании величия, характерной для тех, кто стоит у руля власти.

Роберт Мур и Дуглас Жиллетт - Внутренний король - Раскрытие короля в мужской психе

«Касталия», 2025. — 322 с.

ISBN 978-5-9079693-64

Роберт Мур и Дуглас Жиллетт - Внутренний король - Содержание