Дорогой мой читатель! Рад приветствовать тебя благословенным именем и любовью нашего удивительного Господа Спасителя Иисуса Христа! Мне неведомо, какого цвета твои глаза: синие, карие, черные... Мне неведом твой возраст: убелен ли ты сединой и ступаешь по жизни осторожно, осмотрительно, или ты молод и резв, летишь, как стрела... Возможно, ты переполнен идеями, планами и намерениями. «Дайте мне точку опоры — и я переверну этот мир!» — кричит твоя душа. Кто ты? Мужчина? Женщина? Дитя? В любом случае, я рад, что ты читаешь эти строки. Призываю на тебя Божии благословения, чтобы ты, дорогой мой друг, получил что-то полезное для своей бессмертной души.

Меня зовут Виктор. Я пастор церкви «Народ Божий» в городе Киеве, епископ и координатор тюремного служения по Украине. По окончанию семинарии преподаю богословие. Можно было бы еще и еще говорить о регалиях и степенях, но самое главное — это счастье, которое я приобрел в Иисусе Христе. Очень хочется рассказать о том, что Бог сделал в моей жизни, и поделиться поэтическим даром, которым Он наградил меня, — стихами от сердца.

Как уже было сказано выше, я занимаюсь тюремным служением. В Украине 184 тюрьмы. Как правило, в каждой тюрьме есть место, где заключенные могут собираться для молитв, общения, совместного чтения Слова Божьего, для встреч и богослужений, когда приезжают служители. Это — большая благодать Божия.

Однажды мы, тюремные миссионеры, приехали в Винницкую тюрьму строгого режима (УИН-86). Мы еще не успели снять верхнюю одежду, поприветствовать собравшихся заключенных, раскрыть Библии, а к нам бежит юноша и говорит: «Я вас так давно ждал! Я вас так ждал!» «Ну вот, — говорю я, — уже дождался. Чего ж ты хотел, что так ждал долго?» «Ну, как же, я хочу покаяться!»

Как пастор церкви, я знаю порядок служения, которое, как правило, начинается с молитвы, чтения Слова, песнопения, а уже в конце — призыв к молитве покаяния. Если Бог кого-то коснулся — приглашаем делать этот шаг к примирению с Богом. А тут — в начале: «Я хочу покаяться!» Во мне сразу проснулся фарисей: «Ну не сейчас, попозже! Когда позовем...» И вдруг обожгла мысль (думаю, это была мысль от Господа): «А кто побуждает к покаянию?» К покаянию, конечно же, побуждает Бог! Дух Святой, касаясь человека, освещает всю его внутренность, показывает, что он омерзительный грешник, не в правильных отношениях с Богом. Что же делать с этим откровением души? Каяться! Покаяние «за компанию» или по принуждению вряд ли изменит сердце или жизнь человека. Некогда Блаженный Августин сказал: «Лошадь можно привести к воде, но она должна хотеть пить, и тогда она будет пить».

Я не сторонник того, когда человека заставляют каяться. Насильно не приведешь человека к Богу. Это делает только Господь. И я в такой растерянности смог лишь выдавить из себя: «Кайся!..»

Виктор Мураль-Сикорский - Точка? Нет, запятая! – История жизни фальшивомонетчика, спасенного Иисусом Христом

Киев: Книгоноша, 2014. – 80 с.

ISBN 978-966-2615-90-6

Виктор Мураль-Сикорский - Точка? Нет, запятая! – Содержание