Муравский, Александр - Во-первых, иудею... - Благовестие еврейскому народу в XXI веке

Муравский Александр - Во-первых, иудею...
Мы с братом Альбертом сидели на обочине пешеходной улицы Агриппас на широком каменном бордюре, прогретом тёплым октябрьским солнцем, разговаривали и ели шаурму, купленную здесь же, у площади раввина Иакова Баруха.
Если вы бывали в Иерусалиме, но не пробовали здешней шаурмы, особенно купленной на улице Агриппас, то я, конечно, не буду вздыхать и говорить, что вы потеряли очень, очень много. С другой стороны, если скажу, что вы ничего не потеряли, это тоже будет неправда. Потому что там, в этой небольшой закусочной, за ваши кровные пятнадцать шекелей вас не обманут и не обвесят, а положат вам в питу много ароматного жареного мяса, и притом с какими вы захотите салатами и восточными приправами, а затем (разумеется, тоже по вашему желанию) польют всю эту прелесть терпковатой хиной. И сверху ещё украсят ломтиками тающего во рту жареного картофеля. Кушайте на здоровье! Только салфеток не забудьте попросить побольше.
Как израильские старожилы, салфетками мы с братом Альбертом запаслись как следует. Брат Альберт был миссионером. Он жил в Израиле меньше, чем я, лет семь или восемь. Общались мы с ним не часто: время от времени перезванивались, а раз в год или полтора, встретившись в Иерусалиме (где я работал) или в Хайфе (где он нёс служение), заказывали что-нибудь достойное из восточной кухни и сидели, разговаривали о жизни, о последних новостях и о нашем таком непростом служении Господу здесь, на Святой земле.
В этот раз Альберт сам попросил меня о встрече. Сегодня я с самого начала заподозрил что-то неладное. Шаурма была великолепной, погода тоже, а беседа не клеилась. Брат Альберт большей частью отмалчивался или отвечал на мои вопросы односложно. Затем, тщательно вытершись салфеткой и отведя глаза куда-то в сторону, он сказал:
— Брат Алекс, я уезжаю из Израиля.
Я даже и не понял, что Альберт говорит о чём-то необычайно серьёзном.
— Уезжаешь? Надолго? С семьёй или без?
Брат Альберт, не поворачивая головы и не глядя на меня, произнёс:
— Я покидаю Израиль насовсем. С семьёй, конечно же. И со всеми вещами. Мы уезжаем домой.
Муравский, Александр - Во-первых, иудею... - Благовестие еврейскому народу в XXI веке
Миссия Вестник Мира (Missionswerk FriedensBote), Meinerzhagen, 2015. — 164 с.
ISBN 978-3-937032-94-8
Муравский, Александр - Во-первых, иудею... - Содержание
- Предисловие
- «Я благословлю благословляющих тебя» (Про Божі обітниці)
- «И так весь Израиль спасётся...» (Про спасіння Ізраїлю)
- «Будут ли они слушать или не будут...» (Про проповідь)
- Остаток
- За семью замками
- Евангелие нашей жизни
- «Возбудить в них ревность» (Про місіонерську стратегію)
- «Когда увидите Иерусалим, окружённый войсками...» (Про пророцтва)
- «Любовью вечною Я возлюбил тебя...»
- «Доброе имя лучше дорогой масти...»
- «Они свидетельствуют о Мне» (Про Христа в Писанні)
- «Сделай же, что мы скажем...»
- Самый главный день в году (Йом Кіпур?)
- «Распахивайте у себя новину»
- «Блаженны все, уповающие на Него»
- Толдот Иешу (Про єврейські тексти про Ісуса)
- О Ком говорит пророк? (Ісайя 53?)
- Новый Завет
- Последние ключи
- «Приди и помоги нам» (Заклик до місії)
- Послесловие
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