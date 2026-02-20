Музыкальная письменность христианского мира - Гимнология - 7

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Liturgical Books, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art

Для отечественной музыкальной медиевистики 1866 год имеет большое значение: именно тогда, в только что открытой Московской консерватории, была создана кафедра истории и теории русского церковного пения. В течение нескольких десятилетий кафедра оставалась одним из центров российской науки, где были заложены основы изучения древнерусской церковно-певческой культуры и созданы первые исследования в этой области, опиравшиеся на глубокий анализ рукописных источников.

Представленные в настоящем сборнике статьи освещают широкий круг вопросов и проблем, который, как можно надеяться, отражает современное состояние музыкальной медиевистики.

По-прежнему остаются актуальными поиск и идентификация певческих источников, их всесторонний палеографический и текстологический анализ, выявление особенностей бытования определенных жанров и их стилевых разновидностей, а также изучение мелодико-графических редакций конкретных служб и песнопений. Однако наряду с ранее сложившимися методологическими подходами к средневековой певческой культуре возникают и новые, предполагающие поиск причин сформировавшегося явления, а не только лишь изложение сведений, почерпнутых из источников. Стремление выявить закономерности, по которым развивалась средневековая певческая культура, нередко приводит к переосмыслению в медиевистике тех взглядов, становление которых относится еще к периоду накопления материала и собиранию необходимых сведений. По этой причине весьма показательно, что статьи, в которых рассматриваются идентичные или сходные вопросы, носят дискуссионный характер. Это свидетельствует о развитии научной мысли в столь сложной для исследования области, как средневековая церковно-певческая традиция.

Гимнология – Выпуск 7 - Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация - Проблемы интерпретации: Материалы международной научной конференции 12-17 мая 2014 года - Сборник статей

(Гимнология; вып. 7)

Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2017 г. — 496 с.

ISBN 978-5-89598-337-9

Седьмой выпуск серии

Гимнология – Выпуск 7 - Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация - Проблемы интерпретации: Материалы международной научной конференции 12-17 мая 2014 года - Сборник статей - Содержание

От редактора-составителя

  • И. П. Шеховцова (Россия, Москва). Из истории отечественной музыкальной византинистики. Д. В. Разумовский (1818-1889)

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ПАЛЕОГРАФИИ

  • А. Chaldaeakes (Greece, Athens). A new reading of John Laskaris׳ «Explanation and Modulation of the Musical Art»: Towards a Critical Edition of Laskaris'Theoretical Treatise

  • Em. Giannopoulos (Greece, Thessaloniki). The musical work of Petros Vyzantios, protopsaltes of the Great Church of Christ

  • А. А. Елисеева (Россия, Москва). Рукописи Анастасия Приконнисского в Государственном Историческом музее

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

  • Е. И. Коляда (Австралия, Мельбурн). Живая связь времен: протожанры библейской музыки в письменной и устной христианской литургической традиции Востока

  • М. Сухиашвили (Грузия, Тбилиси). К вопросу о соотношении невмированных и йотированных песнопений Шемокмедской монастырской школы (По рукописям Артэма Эркомаишвили и св. Эквтиме Кереселидзе и печатным изданиям йотированных песнопений)

  • A. Аревіиатян (Армения, Ереван). Исследование Спиридона Меликяна «Греческое влияние на теорию армянской музыки» в свете современного музыкознания

  • B. Пено (Сербия, Белград). О попытках музыкального образования сербских певчих и мнемотехнической форме «сербской» нотации

  • Е. В. Игнатенко (Украина, Киев). Греческий Осмогласник киевлянина Каллистрата: в поисках первоисточников

КОНДАКАРНОЕ ПЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

  • Т. В. Швец (Россия, Санкт-Петербург). Певческая книга Кондакарь и кондакарная нотация в XIV веке

  • Н. С. Серёгина (Россия, Санкт-Петербург). Кондак на Успение Богородицы древнейшей редакции: некоторые аспекты текстологии и палеографии

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЦЕРКОВНО ПЕВЧЕСКОЙ МОНОДИИ

  • 3. М. Гусейнова (Россия, Санкт-Петербург). Авторы и авторитеты в теории древнерусской музыки 1

  • Н. В. Рамазанова (Россия, Санкт-Петербург). Общее и индивидуальное в службах новгородским святителям в певческих рукописях ХѴІ-ХѴІІ веков

  • Н. В. Парфентьева, Н. П. Парфентьев (Россия, Челябинск). Особенности воплощения принципа творчества «на подобен» в произведениях царя Ивана Грозного

  • Е. В. Плетнёва (Россия, Санкт-Петербург). Праздничные светильни в древнерусских йотированных рукописях XVI века (к истории изучения жанра)

  • Г.А. Пожидаева (Россия, Москва). «Стиль эпохи» и его значение для прочтения образцов древнерусского церковного пения

  • И. Е. Лозовая (Россия, Москва). Об азбучном смысле знамен и их «тайнозамкненных» значениях в древнерусской певческой традиции

  • В. Ю. Григорьева (Россия, Москва). Осмысление обиходного звукоряда в древнерусской музыкальной теории

  • В. Ю. Григорьева (Россия, Москва). К вопросу классификации древнерусских музыкально-теоретических руководств по теории степенных помет

  • Е. Е. Воробьёв (Россия, Москва). Исправление звукоряда в напевах знаменного распева второй половины XVII века

  • О. В. Тюрина (Россия, Москва). Особые мелодические варианты попевок столповой традиции в песнопениях большого роспева

  • А. А. Лукашевич (Россия, Москва). Феномен совмещения столповых и путевых попевок в одном песнопении

  • И. В. Старикова (Россия, Москва). Тайнозамкненные начертания в записи псалмового мелоса в древнерусской певческой традиции XVI века

СТАНОВЛЕНИЕ РАННЕГО РУССКОГО МНОГОГОЛОСИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ

  • Л. В. Кондрашкова (Россия, Москва). Трехголосная служба Новолетию архиерейским чином (по рукописи петровского времени ГИМ. Муз. 564)

  • И. В. Коврова (Россия, Москва). Партесная литургия в рукописных книгах XVIII века (по материалам Синодального певческого собрания ГИМ)

  • Н. Ю. Плотникова (Россия, Москва). Семейный скрипторий Николая и Петра Ивашевых и его роль в истории партесного многоголосия

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПАЛЕОГРАФИИ ЗАПАДНОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

  • Н. С. Сторчак (Россия, Москва). Акциденции и транспозиции в контексте нотационной практики григорианского хорала. К изучению ладовой теории Маркетто Падуанского

  • С. Касьян (Франция, Париж). К новому прочтению кодекса Chigi, С. VIII. 234

ИЗ НОВЫХ ИЗДАНИЙ

  • Г. Б. Печёнкин (Россия, Москва). Панихидник певчий. Новый тип йотированной книги

Список сокращений

Сведения об авторах

Added 20.02.2026
