Музыкальная письменность христианского мира - Гимнология - 7

Для отечественной музыкальной медиевистики 1866 год имеет большое значение: именно тогда, в только что открытой Московской консерватории, была создана кафедра истории и теории русского церковного пения. В течение нескольких десятилетий кафедра оставалась одним из центров российской науки, где были заложены основы изучения древнерусской церковно-певческой культуры и созданы первые исследования в этой области, опиравшиеся на глубокий анализ рукописных источников.

Представленные в настоящем сборнике статьи освещают широкий круг вопросов и проблем, который, как можно надеяться, отражает современное состояние музыкальной медиевистики.

По-прежнему остаются актуальными поиск и идентификация певческих источников, их всесторонний палеографический и текстологический анализ, выявление особенностей бытования определенных жанров и их стилевых разновидностей, а также изучение мелодико-графических редакций конкретных служб и песнопений. Однако наряду с ранее сложившимися методологическими подходами к средневековой певческой культуре возникают и новые, предполагающие поиск причин сформировавшегося явления, а не только лишь изложение сведений, почерпнутых из источников. Стремление выявить закономерности, по которым развивалась средневековая певческая культура, нередко приводит к переосмыслению в медиевистике тех взглядов, становление которых относится еще к периоду накопления материала и собиранию необходимых сведений. По этой причине весьма показательно, что статьи, в которых рассматриваются идентичные или сходные вопросы, носят дискуссионный характер. Это свидетельствует о развитии научной мысли в столь сложной для исследования области, как средневековая церковно-певческая традиция.

(Гимнология; вып. 7)

Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2017 г. — 496 с.

ISBN 978-5-89598-337-9

Седьмой выпуск серии

Гимнология – Выпуск 7 - Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация - Проблемы интерпретации: Материалы международной научной конференции 12-17 мая 2014 года - Сборник статей - Содержание

От редактора-составителя

И. П. Шеховцова (Россия, Москва). Из истории отечественной музыкальной византинистики. Д. В. Разумовский (1818-1889)

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ: ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И ПАЛЕОГРАФИИ

А. Chaldaeakes (Greece, Athens). A new reading of John Laskaris׳ «Explanation and Modulation of the Musical Art»: Towards a Critical Edition of Laskaris'Theoretical Treatise

Em. Giannopoulos (Greece, Thessaloniki). The musical work of Petros Vyzantios, protopsaltes of the Great Church of Christ

А. А. Елисеева (Россия, Москва). Рукописи Анастасия Приконнисского в Государственном Историческом музее

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ В ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ

Е. И. Коляда (Австралия, Мельбурн). Живая связь времен: протожанры библейской музыки в письменной и устной христианской литургической традиции Востока

М. Сухиашвили (Грузия, Тбилиси). К вопросу о соотношении невмированных и йотированных песнопений Шемокмедской монастырской школы (По рукописям Артэма Эркомаишвили и св. Эквтиме Кереселидзе и печатным изданиям йотированных песнопений)

A. Аревіиатян (Армения, Ереван). Исследование Спиридона Меликяна «Греческое влияние на теорию армянской музыки» в свете современного музыкознания

B. Пено (Сербия, Белград). О попытках музыкального образования сербских певчих и мнемотехнической форме «сербской» нотации

Е. В. Игнатенко (Украина, Киев). Греческий Осмогласник киевлянина Каллистрата: в поисках первоисточников

КОНДАКАРНОЕ ПЕНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Т. В. Швец (Россия, Санкт-Петербург). Певческая книга Кондакарь и кондакарная нотация в XIV веке

Н. С. Серёгина (Россия, Санкт-Петербург). Кондак на Успение Богородицы древнейшей редакции: некоторые аспекты текстологии и палеографии

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЦЕРКОВНО ПЕВЧЕСКОЙ МОНОДИИ

3. М. Гусейнова (Россия, Санкт-Петербург). Авторы и авторитеты в теории древнерусской музыки 1

Н. В. Рамазанова (Россия, Санкт-Петербург). Общее и индивидуальное в службах новгородским святителям в певческих рукописях ХѴІ-ХѴІІ веков

Н. В. Парфентьева, Н. П. Парфентьев (Россия, Челябинск). Особенности воплощения принципа творчества «на подобен» в произведениях царя Ивана Грозного

Е. В. Плетнёва (Россия, Санкт-Петербург). Праздничные светильни в древнерусских йотированных рукописях XVI века (к истории изучения жанра)

Г.А. Пожидаева (Россия, Москва). «Стиль эпохи» и его значение для прочтения образцов древнерусского церковного пения

И. Е. Лозовая (Россия, Москва). Об азбучном смысле знамен и их «тайнозамкненных» значениях в древнерусской певческой традиции

В. Ю. Григорьева (Россия, Москва). Осмысление обиходного звукоряда в древнерусской музыкальной теории

В. Ю. Григорьева (Россия, Москва). К вопросу классификации древнерусских музыкально-теоретических руководств по теории степенных помет

Е. Е. Воробьёв (Россия, Москва). Исправление звукоряда в напевах знаменного распева второй половины XVII века

О. В. Тюрина (Россия, Москва). Особые мелодические варианты попевок столповой традиции в песнопениях большого роспева

А. А. Лукашевич (Россия, Москва). Феномен совмещения столповых и путевых попевок в одном песнопении

И. В. Старикова (Россия, Москва). Тайнозамкненные начертания в записи псалмового мелоса в древнерусской певческой традиции XVI века

СТАНОВЛЕНИЕ РАННЕГО РУССКОГО МНОГОГОЛОСИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЕЙ

Л. В. Кондрашкова (Россия, Москва). Трехголосная служба Новолетию архиерейским чином (по рукописи петровского времени ГИМ. Муз. 564)

И. В. Коврова (Россия, Москва). Партесная литургия в рукописных книгах XVIII века (по материалам Синодального певческого собрания ГИМ)

Н. Ю. Плотникова (Россия, Москва). Семейный скрипторий Николая и Петра Ивашевых и его роль в истории партесного многоголосия

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПАЛЕОГРАФИИ ЗАПАДНОЙ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

Н. С. Сторчак (Россия, Москва). Акциденции и транспозиции в контексте нотационной практики григорианского хорала. К изучению ладовой теории Маркетто Падуанского

С. Касьян (Франция, Париж). К новому прочтению кодекса Chigi, С. VIII. 234

ИЗ НОВЫХ ИЗДАНИЙ

Г. Б. Печёнкин (Россия, Москва). Панихидник певчий. Новый тип йотированной книги

Список сокращений

Сведения об авторах