Мюррей - Евангельский раскол

К девятнадцатому веку Церковь Англии особенно отличалась своим «евангелическим сегментом», и её члены, наряду с теми, кто в других протестантских деноминациях держался такого же приоритета Евангелия, стали считаться приверженцами «евангеликализма». Евангельский альянс, основанный в 1846 году, объединил братьев по обе стороны Атлантики в союз, не претендующий на звание церковной организации. Единство относилось к общению и убеждениям, а не к общей деноминационной структуре.

Но если евангелики девятнадцатого века и довольствовались духовным единством в широких границах, придерживаясь разных взглядов на организацию церкви, это не означало, что беспокоиться им было не, о чем. Под конец века практически во все основные деноминации проник богословский либерализм, и пропасть между библейскими символами веры, которых церкви официально придерживались, и набиравшим популярность учением постоянно расширялась. В этой ситуации евангелики хотя и тревожились о будущем, в целом всё же не видели оснований для того, чтобы покидать свои деноминации, - при условии, что их официальные вероисповедные документы останутся неизменными.

Помимо того, в девятнадцатом веке возникло другое влиятельное движение, которое доставило евангеликам немало неприятностей. Речь идёт о движении за «воссоединение христианского мира», и поначалу евангельские христиане живо им заинтересовались. В конце концов, Новый Завет ничего не говорит о разных деноминациях, и все они равны. Впервые со времён Реформации кто-то всерьёз предположил, что церкви должны отказаться от традиционных отличий и структурного своеобразия, чтобы наконец исполнить, как говорится, молитву Христа о том, «чтобы все были едино». Представители евангелического течения несомненно присутствовали на Всемирной миссионерской конференции в 1910 году в Эдинбурге, которую принято считать началом экуменического движения. Однако настало время показать, что воссоединение вдохновлялось главным образом пониженной потребностью в верности Писанию, которую привнёс либерализм. Задолго до 1910 года ортодоксальные христианские лидеры предвидели, что движение воссоединения наберёт ход по причине равнодушия к учению. К середине двадцатого столетия верность этого убеждения была веско подтверждена. Первый съезд Всемирного совета церквей в 1948 году предложил членство «церквям, которые принимают нашего Господа Иисуса Христа как Бога и Спасителя», однако никоим образом не озаботился пояснить, как следует трактовать эту фразу. Вместо этого прозвучало заверение, что «в основании лежит не вероисповедная формулировка, которая бы судила церкви или отдельных людей». Единственное убеждение, которое казалось священным и незыблемым, заключалось в том, что нельзя подвергать сомнению христианские взгляды членов ВСЦ.

Иан Мюррей - Евангельский раскол. Хроника судьбоносных перемен в период 1950-2000

Сакраменто Grace Publishing International 2015 г. – 415 с.

ISBN-13: 978-1-933508-66-5 (РУС.)

ISBN-10: 1-933508-66-3 (РУС.)

ISBN-10: 978-0851517834 (АНГЛ.)

Иан Мюррей - Евангельский раскол. Хроника судьбоносных перемен в период 1950-2000 - Содержание