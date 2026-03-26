Мюррей - Сперджен против крайнего кальвинизма

Мюррей - Сперджен против крайнего кальвинизма
Эта книга - продолжение книrи «Забытый Сперджен». В ней раскрывается еще одна rрань личности Сперджена. Главная тема первой книги - противостояние Сперджена арминианству, богословию, которое недооценивает библейское учение о всевластии Бога в спасении. Теперь же Иан Мюррей рассматривает противостояние Сперджена крайнему кальвинизму, учению, которое препятствует проповеди Евангелия всем людям.

Иан Мюррей – Сперджен против крайнего кальвинизма

Пер. с англ. Вязовского Я.Г. – Минск: УП «Минская фабрика цветной печати», 2009. – 160 с.

ISBN 978-985-454-441-0

Иан Мюррей – Сперджен против крайнего кальвинизма - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. Знакомство со Спердженом

  • 1. Жизнь свидетельства о Слове Божьем

  • 2. Воспоминания миссис Кертис о молодом Сперджене

ЧАСТЬ 2. Противостояние крайнему кальвинизму

  • 3. Участники и причины конфликта

  • 4. Обвинения против Сперджена

  • 5. Библейские основания позиции Сперджена

  • 6. Последствия

  • 7. Уроки, извлеченные из конфликта

ПРИЛОЖЕНИЕ. Истоки крайнего кальвинизма и примеры здравого кальвинистского учения

  • 8. Два примера крайнего кальвинизма: Джон Гилл и Уильям Хантингтон

  • 9. Джон Браун о праве на веру

  • 10. Т. Крофорд о свободной воле и желании Бога спасти всех

  • 11. Отрывок из проповеди Сперджена по 1 Тим. 2:3-4

  • 12. Вред, причиненный крайним кальвинизмом и антиномизмом: свидетельство Сперджена

Схема истории Баптистской церкви в Англии

Список сокращений

Примечания

