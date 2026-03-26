Эта книга - продолжение книrи «Забытый Сперджен». В ней раскрывается еще одна rрань личности Сперджена. Главная тема первой книги - противостояние Сперджена арминианству, богословию, которое недооценивает библейское учение о всевластии Бога в спасении. Теперь же Иан Мюррей рассматривает противостояние Сперджена крайнему кальвинизму, учению, которое препятствует проповеди Евангелия всем людям.
Иан Мюррей – Сперджен против крайнего кальвинизма
Пер. с англ. Вязовского Я.Г. – Минск: УП «Минская фабрика цветной печати», 2009. – 160 с.
ISBN 978-985-454-441-0
Иан Мюррей – Сперджен против крайнего кальвинизма - Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ 1. Знакомство со Спердженом
1. Жизнь свидетельства о Слове Божьем
2. Воспоминания миссис Кертис о молодом Сперджене
ЧАСТЬ 2. Противостояние крайнему кальвинизму
3. Участники и причины конфликта
4. Обвинения против Сперджена
5. Библейские основания позиции Сперджена
6. Последствия
7. Уроки, извлеченные из конфликта
ПРИЛОЖЕНИЕ. Истоки крайнего кальвинизма и примеры здравого кальвинистского учения
8. Два примера крайнего кальвинизма: Джон Гилл и Уильям Хантингтон
9. Джон Браун о праве на веру
10. Т. Крофорд о свободной воле и желании Бога спасти всех
11. Отрывок из проповеди Сперджена по 1 Тим. 2:3-4
12. Вред, причиненный крайним кальвинизмом и антиномизмом: свидетельство Сперджена
Схема истории Баптистской церкви в Англии
Список сокращений
Примечания
