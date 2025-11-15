За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні щорічно реєструють близько 1000 нових випадків пухлин і лейкозу у дітей у віці до 14 років. Рівень смертності від цих недуг в Україні перевищує аналогічні світові показники. Тому злоякісні новоутворення у дітей - актуальна проблема для українського суспільства.

Кожна історія недуги - це дитяче життя зі складними випробуваннями, розпач батьків, тривале лікування, безсилля перед важкими викликами, і водночас - свідчення віри й надії.

Дитячий рак - не смертний вирок. Сучасна медицина здатна протистояти цій жорстокій хворобі. Велику роль для тих, у чиє життя увійшов діагноз «рак», відіграє й духовна підтримка, яка несе зі собою віру й надію, розуміння й підтримку. Дуже важливо також солідаризуватися з родинами, які зіткнулися з цим важкими випробуванням, засвідчити, що вони не самі на шляху подолання недуги.

Власне, таку мету має пропонована збірка свідчень про онкохворих дітей. До неї увійшли розповіді батьків, самих дітей, а також - священників-медичних капеланів.

Коли автор цієї збірки, тоді ще семінарист, який відвідував онкохворих діток, приніс нам до редакції записи цих розповідей, ми мали різні думки щодо такого видання, але, зрештою, вирішили подавати ці розповіді з мінімальним втручанням та редагуванням.

Цінність цих свідчень у тому, що вони показують пілях боротьби і подолання важкої недуги, дарують промінець віри тим, хто тільки починає свою боротьбу. Також видання стане у пригоді волонтерам, медикам, медичним капеланам.

Надія не засоромить - Свідчення тих, у чиє життя увійшов діагноз «рак»

упорядник П. Бойко. - Львів: Свічадо, 2023. - 80 с.

ISBN 978-966-938-650-2

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