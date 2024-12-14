Нафанаил Львов, Архиепископ – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – В пяти томах

Библия — слово греческое, значащее ״книги”.

Ставится это слово по-гречески с определенным артиклем «та», во множественном числе, т. е., оно значит: ״Книги с определенным содержанием”.

Это определенное содержание есть Божие откровение людям, данное для того, чтобы люди нашли путь к спасению, т. е., сделались бы способными жить общей жизнью с Богом, т. е., жизнью вечной и радостной, в любви ко Творцу и друг ко другу, ко всем Богом сотворенным существам.

Эту цель Библии, ее определенное содержание надо помнить при ее изучении, так как иначе будет непонятно, почему Библия отмечает одни явления и пропускает другие, отвечает на одни вопросы и молчит о других, кажущихся на первый взгяд столь же заслуживающими внимания.

Библия — документ абсолютной совершенной правды. В ней нет ни одного слова, которое не соответствовало бы совершенной Божественной Правде. Но отеческая литература, вся подлинно церковная письменность и проповедь, являются продолжением и развитием Библии, свидетельствами жизни Того же Духа Святого, Животворящего, Который глаголал отцем во пророцех и глаголет и будет глаголать до конца веков в Святой Христовой Церкви.

Православный христианин не может ״довольствоваться” Библией, как хочет делать протестант. Чем больше христианин будет жить Библией, тем более она сама будет заставлять его себя продолжать: продумывать, прочувствовать, стремиться воплощать и развивать все, что в ней заложено. Продумыванием, прочувствованием, воплощением и развитием священного Божиего Закона и является жизнь всех святых Христовой Церкви, до современного нам о. Иоанна Кронштадтского включительно.

И никогда не может православный христианин ни в чем, ни в малом, ни в большом ״войти в противоречие с Библией”, счесть хотя бы одно ее слово ״устарелым”, потерявшим силу, или тем более фальшивым, как нас хотят уверить протестантские, а иногда даже называющие себя православными, критики, враги Божиего слова. ״Небо и земля мимо идут, но словеса Божии не мимо идут” (Мф. XXIV, 35), и ״скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из Закона пропадет” (Лк. XVI, 17), как сказал Господь.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том первый

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1991. – 302 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том первый – Содержание

Об авторе

О святой Библии

Сотворение первого человека

Грехопадение

Первые человеческие поколения

Потоп

После потопа

Потомство Ноя

Святые праведные Авраам, Моисей и Илия

Манассия, царь иудейский

О догмате Пресвятой Троицы

О латинском догмате Непорочного Зачатия

Кафоличность

Об ответственности за Православие

Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь

Православие и инославие

Священное Писание и богослужение

Богослужение в жизни православного христианина

Апологетические беседы О Боге Бог есть Дух О борьбе за религию О загробной жизни Душа знает Бога Почему спорят о вере? Господи, помилуй!

Слово при вручении жезла епископу Виталию

Доклад об освящении храма в Вене

Доклад I о святых Африки

Доклад II о святых Африки

Духовное наследие Северной Африки

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том второй

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1991. – 306 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том второй – Содержание

Семь святых таинств (апологетическая повесть) Крещение Миши Перфильева Святое миропомазание под полярным кругом Грех — покаяние Страстная неделя — святая Пасха Брак Подвиг — священство Таинство Елеосвящения в таежной глуши

Церковь как восстановление подлинного человека

Пресвятая Троица — Образ соборности

Христианство и иудейство

Молитва Господня

О бесконечности Божией

Слово

Рождественская беседа

Великий Пост

Великий Пост в наше время

Женщины в дни страданий и Воскресения Христова .

Христос Воскресе

Да воскреснет Бог

Послепасхальные дни

Вознесение

Преображение

Закхей

Проповедь в день трех Святителей

Проповедь в праздник Введения

Проповедь в Неделю ־ю

Бесноватые

Наследие святого Владимира

Смысл страданий

Грех

Что есть счастье?

Дух, душа и тело

О святом Антидоре

Пути Божии и пути сатанинские

О пришествии Антихриста

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том третий

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1992. – 357 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том третий – Содержание

Очерки из истории Русской Церкви

О судьбах Русской Церкви Заграницей

Два стана

В чем правда Русской Соборной Зарубежной Церкви

Заявление

Слово в годовщину убиения Государя Императора Николая II и его Царской Семьи

Крупицы воспоминаний о встречах с великим Аввой Митрополитом Антонием

Стыд и позор

За измену Божией Правде

У рубежа

Если бы не было революции

Очерки русской жизни в Маньчжурии

В далекой глуши

Где тот народ?(Рождественский рассказ)

О браках с инославными

Поместный принцип и единство Церкви

Владимирская икона Божией Матери

Преподобный Андрей Рублев

Слово к прославлению блаженной Ксении

Веяние преподобного Серафима в Русской церковной истории

О Петре Великом

Черепаха

Почему падает вера в душах человеческих?

Подсознательная вера научных работников

Религиозный смысл открытия в астрономии черных провалов

Противоречия между научным, религиозным и антирелигиозным мировоззрениями

Научные воззрения святого Василия Великого

Открытие стеллы с именем Понтия Пилата

«Октавий» Минуция Феликса

Палеонтолог, археолог и философ Тейяр де Шарден ....

Древние месопотамские записи и повествования святой Библии

О клевете на слово Божие

Другое мнение

О Соборе западных христиан

Христианская ли идея Европейских Соединенных Штатов?

По поводу книги проф. А. Карташева «Ветхозаветная библейская критика»

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том четвертый

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1995. – 324 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том четвертый – Содержание

ЖИТИЯ

Страдания св. великомученика Феодора Тирона

Житие и страдания св. мученика Памфила пресвитера и иже с ним

Житие святителя Ансгария — просветителя Севера

Житие святителя Льва Великого, папы Римского

Святая Ингигерда-Ирина-Анна

Житие святителя Гермогена, патриарха Московского и всея Руси

О Петре Великом

Очерк ранних лет нашего Первосвятителя, Митрополита Филарета

ПРОПОВЕДИ

Слово на праздник Трех Святителей

Слово в Великом Посту

Слово в Фомино воскресенье

Слово в Неделю свв. Жен-Мироносиц

Слово на Вознесение Господне

Слово в Троицын день

Слово в Неделю 13-ю

Слово в Неделю 17-ю

Слово в праздник Рождества Богородицы

Слово в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Слово в годовщину мученической кончины Императора Николая II и его Царской Семьи

Слово в день 30-летия насильственной репатриации русских из Лиенца

Обращение ко всем богомольцам

Слово на отпевании Г. А. Грициуса

ИЗ СЕРИИ «ПРОБЛЕМЫ ВЕРЫ»

О Боге

Слово о слове

Иисус Христос, Сын Давидов, Сын Авраамов

Неизбежность веры

Почему спорят о вере?

Расовое разделение человечества

Догмат Троицы (по рассказу Митрополита Антония)

О смысле пищевых предписаний Ветхого Завета

Апологетический очерк

Небеса поведают славу Божию

Благодатный Огонь

РАДИОПЕРЕДАЧИ

Слово в день, посвященный политзаключенным

Разъяснение недоумевающим (об анафеме)

ДОКЛАДЫ

Доклад на Съезде Молодежи «Православного Дела

Обращение к съезду Общества «Православное Дело»

СТАТЬИ. ОЧЕРКИ

Очерк истории идеи Римской империи в Средние и Новые века

Тит Лактанций Феликс

Краткий очерк истории этнографии Вьетнама

Место Карпат в русской географии и истории

Рождество в древнем Полоцке

Над Волгой

Будущее Франции (опыт предсказания)

У горы Гаризим (среди современных самарян)

Реймское Евангелие

В Вене

На ярмарку скота (приключение русского пастуха в Маньчжурии в 30-х годах)

На Святой Земле — у колыбели Третьего Рима

На заре борьбы за веру

К вопросу о сопротивлении христианина злу силой

О святом Антиминсе

Об одежде христиан

О русских женщинах (в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси)

Подслушанный разговор

РЕЦЕНЗИИ

По поводу статьи о. С. Хейц (г-та «Рейнишер Меркур»)

Человеческое общество и общество шимпанзе (Джейн Гудолл)

О книге «Наедине с собой» Г. Б. Башкировой

Христианские мотивы в поэзии «Доктор Живаго»

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том пятый

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1995. – 316 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том пятый – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Актуальные документы

Православная Русская Зарубежная Церковь

Архиерейскому Собору Православной Русской Зарубежной Церкви (проект послания к русскому народу)

Доклад Архиерейскому Совещанию по поводу обвинения РПЦЗ во вмешательстве в дела Элладской Церкви

Заявление (8 октября 1975 года)

Наша церковная позиция

К вопросу о возобновлении прещений против юрисдикционных группировок

Ответ митрополиту Афинагору на его обвинения Русской Православной Церкви Заграницей

На встрече с инославными

Заявление о нарушении Правительством Советского Союза свободы религиозных убеждений и права родителям воспитывать детей в соответствии с собственным религиозным убеждением

К отчету Совета по делам религий — членам ЦК КПСС

Отчет о церковной акции, проведенной в связи с Олимпиадой 1976 года в г. Инсбруке в Австрии

О прославлении Царя-Мученика

О социальном учении Православной Церкви

Ночь не светла

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Письма

Архиепископу Женевскому Антонию

Протоиерею о. Виктору Потапову

Протоиерею о. Виктору Потапову

Протопресвитеру о. Георгию Граббе

Протопресвитеру о. Георгию Граббе .

Протоиерею о. Игорю Дулгову

Протоиерею о. Игорю Дулгову

Александру Петровичу

Козьме Васильевичу Скворцову

Настоятельнице Лесненской обители Игуменье Феодоре

Валерии Константиновне Хеке

Валерии Константиновне Хеке

Валерии Константиновне Хеке

Валерии Константиновне Хеке

Валерии Константиновне Хеке

Валерии Константиновне Хеке

Валерии Константиновне Хеке

Марии Анатольевне

Олимпиаде Анатольевне

Письмо русской студентке, изучающей антропологию в Америке

Дорогим друзьям

Феодору (письмо первое)

Феодору (письмо второе)

Владимиру Николаевичу

Советскому служащему (письмо первое)

Советскому служащему (письмо второе)

Студенту в России

О путешествии в Космосе (по поводу одного письма из Советского Союза)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Воспоминания

О времени русской революции и Белой борьбы

О борьбе с насильственной репатриацией в Гамбурге в 1945 г.

ДВЕ ПРОПОВЕДИ В Великом Посту