Нафанаил Львов, Архиепископ – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – В пяти томах
Библия — слово греческое, значащее ״книги”.
Ставится это слово по-гречески с определенным артиклем «та», во множественном числе, т. е., оно значит: ״Книги с определенным содержанием”.
Это определенное содержание есть Божие откровение людям, данное для того, чтобы люди нашли путь к спасению, т. е., сделались бы способными жить общей жизнью с Богом, т. е., жизнью вечной и радостной, в любви ко Творцу и друг ко другу, ко всем Богом сотворенным существам.
Эту цель Библии, ее определенное содержание надо помнить при ее изучении, так как иначе будет непонятно, почему Библия отмечает одни явления и пропускает другие, отвечает на одни вопросы и молчит о других, кажущихся на первый взгяд столь же заслуживающими внимания.
Библия — документ абсолютной совершенной правды. В ней нет ни одного слова, которое не соответствовало бы совершенной Божественной Правде. Но отеческая литература, вся подлинно церковная письменность и проповедь, являются продолжением и развитием Библии, свидетельствами жизни Того же Духа Святого, Животворящего, Который глаголал отцем во пророцех и глаголет и будет глаголать до конца веков в Святой Христовой Церкви.
Православный христианин не может ״довольствоваться” Библией, как хочет делать протестант. Чем больше христианин будет жить Библией, тем более она сама будет заставлять его себя продолжать: продумывать, прочувствовать, стремиться воплощать и развивать все, что в ней заложено. Продумыванием, прочувствованием, воплощением и развитием священного Божиего Закона и является жизнь всех святых Христовой Церкви, до современного нам о. Иоанна Кронштадтского включительно.
И никогда не может православный христианин ни в чем, ни в малом, ни в большом ״войти в противоречие с Библией”, счесть хотя бы одно ее слово ״устарелым”, потерявшим силу, или тем более фальшивым, как нас хотят уверить протестантские, а иногда даже называющие себя православными, критики, враги Божиего слова. ״Небо и земля мимо идут, но словеса Божии не мимо идут” (Мф. XXIV, 35), и ״скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из Закона пропадет” (Лк. XVI, 17), как сказал Господь.
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том первый
Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1991. – 302 с.
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том первый – Содержание
Об авторе
- О святой Библии
- Сотворение первого человека
- Грехопадение
- Первые человеческие поколения
- Потоп
- После потопа
- Потомство Ноя
- Святые праведные Авраам, Моисей и Илия
- Манассия, царь иудейский
- О догмате Пресвятой Троицы
- О латинском догмате Непорочного Зачатия
- Кафоличность
- Об ответственности за Православие
- Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь
- Православие и инославие
- Священное Писание и богослужение
- Богослужение в жизни православного христианина
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Апологетические беседы О Боге
- Бог есть Дух
- О борьбе за религию
- О загробной жизни
- Душа знает Бога
- Почему спорят о вере?
- Господи, помилуй!
- Слово при вручении жезла епископу Виталию
- Доклад об освящении храма в Вене
- Доклад I о святых Африки
- Доклад II о святых Африки
- Духовное наследие Северной Африки
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том второй
Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1991. – 306 с.
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том второй – Содержание
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Семь святых таинств (апологетическая повесть)
- Крещение Миши Перфильева
- Святое миропомазание под полярным кругом
- Грех — покаяние
- Страстная неделя — святая Пасха
- Брак
- Подвиг — священство
- Таинство Елеосвящения в таежной глуши
- Церковь как восстановление подлинного человека
- Пресвятая Троица — Образ соборности
- Христианство и иудейство
- Молитва Господня
- О бесконечности Божией
- Слово
- Рождественская беседа
- Великий Пост
- Великий Пост в наше время
- Женщины в дни страданий и Воскресения Христова .
- Христос Воскресе
- Да воскреснет Бог
- Послепасхальные дни
- Вознесение
- Преображение
- Закхей
- Проповедь в день трех Святителей
- Проповедь в праздник Введения
- Проповедь в Неделю ־ю
- Бесноватые
- Наследие святого Владимира
- Смысл страданий
- Грех
- Что есть счастье?
- Дух, душа и тело
- О святом Антидоре
- Пути Божии и пути сатанинские
- О пришествии Антихриста
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том третий
Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1992. – 357 с.
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том третий – Содержание
- Очерки из истории Русской Церкви
- О судьбах Русской Церкви Заграницей
- Два стана
- В чем правда Русской Соборной Зарубежной Церкви
- Заявление
- Слово в годовщину убиения Государя Императора Николая II и его Царской Семьи
- Крупицы воспоминаний о встречах с великим Аввой Митрополитом Антонием
- Стыд и позор
- За измену Божией Правде
- У рубежа
- Если бы не было революции
- Очерки русской жизни в Маньчжурии
- В далекой глуши
- Где тот народ?(Рождественский рассказ)
- О браках с инославными
- Поместный принцип и единство Церкви
- Владимирская икона Божией Матери
- Преподобный Андрей Рублев
- Слово к прославлению блаженной Ксении
- Веяние преподобного Серафима в Русской церковной истории
- О Петре Великом
- Черепаха
- Почему падает вера в душах человеческих?
- Подсознательная вера научных работников
- Религиозный смысл открытия в астрономии черных провалов
- Противоречия между научным, религиозным и антирелигиозным мировоззрениями
- Научные воззрения святого Василия Великого
- Открытие стеллы с именем Понтия Пилата
- «Октавий» Минуция Феликса
- Палеонтолог, археолог и философ Тейяр де Шарден ....
- Древние месопотамские записи и повествования святой Библии
- О клевете на слово Божие
- Другое мнение
- О Соборе западных христиан
- Христианская ли идея Европейских Соединенных Штатов?
- По поводу книги проф. А. Карташева «Ветхозаветная библейская критика»
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том четвертый
Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1995. – 324 с.
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том четвертый – Содержание
ЖИТИЯ
- Страдания св. великомученика Феодора Тирона
- Житие и страдания св. мученика Памфила пресвитера и иже с ним
- Житие святителя Ансгария — просветителя Севера
- Житие святителя Льва Великого, папы Римского
- Святая Ингигерда-Ирина-Анна
- Житие святителя Гермогена, патриарха Московского и всея Руси
- О Петре Великом
- Очерк ранних лет нашего Первосвятителя, Митрополита Филарета
ПРОПОВЕДИ
- Слово на праздник Трех Святителей
- Слово в Великом Посту
- Слово в Фомино воскресенье
- Слово в Неделю свв. Жен-Мироносиц
- Слово на Вознесение Господне
- Слово в Троицын день
- Слово в Неделю 13-ю
- Слово в Неделю 17-ю
- Слово в праздник Рождества Богородицы
- Слово в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
- Слово в годовщину мученической кончины Императора Николая II и его Царской Семьи
- Слово в день 30-летия насильственной репатриации русских из Лиенца
- Обращение ко всем богомольцам
- Слово на отпевании Г. А. Грициуса
ИЗ СЕРИИ «ПРОБЛЕМЫ ВЕРЫ»
- О Боге
- Слово о слове
- Иисус Христос, Сын Давидов, Сын Авраамов
- Неизбежность веры
- Почему спорят о вере?
- Расовое разделение человечества
- Догмат Троицы (по рассказу Митрополита Антония)
- О смысле пищевых предписаний Ветхого Завета
- Апологетический очерк
- Небеса поведают славу Божию
- Благодатный Огонь
РАДИОПЕРЕДАЧИ
- Слово в день, посвященный политзаключенным
- Разъяснение недоумевающим (об анафеме)
ДОКЛАДЫ
- Доклад на Съезде Молодежи «Православного Дела
- Обращение к съезду Общества «Православное Дело»
СТАТЬИ. ОЧЕРКИ
- Очерк истории идеи Римской империи в Средние и Новые века
- Тит Лактанций Феликс
- Краткий очерк истории этнографии Вьетнама
- Место Карпат в русской географии и истории
- Рождество в древнем Полоцке
- Над Волгой
- Будущее Франции (опыт предсказания)
- У горы Гаризим (среди современных самарян)
- Реймское Евангелие
- В Вене
- На ярмарку скота (приключение русского пастуха в Маньчжурии в 30-х годах)
- На Святой Земле — у колыбели Третьего Рима
- На заре борьбы за веру
- К вопросу о сопротивлении христианина злу силой
- О святом Антиминсе
- Об одежде христиан
- О русских женщинах (в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси)
- Подслушанный разговор
РЕЦЕНЗИИ
- По поводу статьи о. С. Хейц (г-та «Рейнишер Меркур»)
- Человеческое общество и общество шимпанзе (Джейн Гудолл)
- О книге «Наедине с собой» Г. Б. Башкировой
- Христианские мотивы в поэзии «Доктор Живаго»
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том пятый
Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1995. – 316 с.
Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том пятый – Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Актуальные документы
- Православная Русская Зарубежная Церковь
- Архиерейскому Собору Православной Русской Зарубежной Церкви (проект послания к русскому народу)
- Доклад Архиерейскому Совещанию по поводу обвинения РПЦЗ во вмешательстве в дела Элладской Церкви
- Заявление (8 октября 1975 года)
- Наша церковная позиция
- К вопросу о возобновлении прещений против юрисдикционных группировок
- Ответ митрополиту Афинагору на его обвинения Русской Православной Церкви Заграницей
- На встрече с инославными
- Заявление о нарушении Правительством Советского Союза свободы религиозных убеждений и права родителям воспитывать детей в соответствии с собственным религиозным убеждением
- К отчету Совета по делам религий — членам ЦК КПСС
- Отчет о церковной акции, проведенной в связи с Олимпиадой 1976 года в г. Инсбруке в Австрии
- О прославлении Царя-Мученика
- О социальном учении Православной Церкви
- Ночь не светла
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Письма
- Архиепископу Женевскому Антонию
- Протоиерею о. Виктору Потапову
- Протоиерею о. Виктору Потапову
- Протопресвитеру о. Георгию Граббе
- Протопресвитеру о. Георгию Граббе .
- Протоиерею о. Игорю Дулгову
- Протоиерею о. Игорю Дулгову
- Александру Петровичу
- Козьме Васильевичу Скворцову
- Настоятельнице Лесненской обители Игуменье Феодоре
- Валерии Константиновне Хеке
- Валерии Константиновне Хеке
- Валерии Константиновне Хеке
- Валерии Константиновне Хеке
- Валерии Константиновне Хеке
- Валерии Константиновне Хеке
- Валерии Константиновне Хеке
- Марии Анатольевне
- Олимпиаде Анатольевне
- Письмо русской студентке, изучающей антропологию в Америке
- Дорогим друзьям
- Феодору (письмо первое)
- Феодору (письмо второе)
- Владимиру Николаевичу
- Советскому служащему (письмо первое)
- Советскому служащему (письмо второе)
- Студенту в России
- О путешествии в Космосе (по поводу одного письма из Советского Союза)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Воспоминания
- О времени русской революции и Белой борьбы
- О борьбе с насильственной репатриацией в Гамбурге в 1945 г.
ДВЕ ПРОПОВЕДИ В Великом Посту
- В день памяти св. праведного Иосифа Обручника
- Обращение к русским людям
- По страницам «Журнала Московской Патриархии»
Примечание: В пятом томе из-за брака полиграфии отсутствуют страницы с 79 по 150.
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