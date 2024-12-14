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Нафанаил Львов, Архиепископ – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – В пяти томах

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том первый
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Библия — слово греческое, значащее ״книги”.
Ставится это слово по-гречески с определенным артиклем «та», во множественном числе, т. е., оно значит: ״Книги с определенным содержанием”.
Это определенное содержание есть Божие откровение людям, данное для того, чтобы люди нашли путь к спасению, т. е., сделались бы способными жить общей жизнью с Богом, т. е., жизнью вечной и радостной, в любви ко Творцу и друг ко другу, ко всем Богом сотворенным существам.
Эту цель Библии, ее определенное содержание надо помнить при ее изучении, так как иначе будет непонятно, почему Библия отмечает одни явления и пропускает другие, отвечает на одни вопросы и молчит о других, кажущихся на первый взгяд столь же заслуживающими внимания.
Библия — документ абсолютной совершенной правды. В ней нет ни одного слова, которое не соответствовало бы совершенной Божественной Правде. Но отеческая литература, вся подлинно церковная письменность и проповедь, являются продолжением и развитием Библии, свидетельствами жизни Того же Духа Святого, Животворящего, Который глаголал отцем во пророцех и глаголет и будет глаголать до конца веков в Святой Христовой Церкви.
Православный христианин не может ״довольствоваться” Библией, как хочет делать протестант. Чем больше христианин будет жить Библией, тем более она сама будет заставлять его себя продолжать: продумывать, прочувствовать, стремиться воплощать и развивать все, что в ней заложено. Продумыванием, прочувствованием, воплощением и развитием священного Божиего Закона и является жизнь всех святых Христовой Церкви, до современного нам о. Иоанна Кронштадтского включительно.
И никогда не может православный христианин ни в чем, ни в малом, ни в большом ״войти в противоречие с Библией”, счесть хотя бы одно ее слово ״устарелым”, потерявшим силу, или тем более фальшивым, как нас хотят уверить протестантские, а иногда даже называющие себя православными, критики, враги Божиего слова. ״Небо и земля мимо идут, но словеса Божии не мимо идут” (Мф. XXIV, 35), и ״скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из Закона пропадет” (Лк. XVI, 17), как сказал Господь.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том первый

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1991. – 302 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том первый – Содержание

Об авторе
  • О святой Библии
  • Сотворение первого человека
  • Грехопадение
  • Первые человеческие поколения
  • Потоп
  • После потопа
  • Потомство Ноя
  • Святые праведные Авраам, Моисей и Илия
  • Манассия, царь иудейский
  • О догмате Пресвятой Троицы
  • О латинском догмате Непорочного Зачатия
  • Кафоличность
  • Об ответственности за Православие
  • Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь
  • Православие и инославие
  • Священное Писание и богослужение
  • Богослужение в жизни православного христианина
  • Апологетические беседы О Боге
    • Бог есть Дух
    • О борьбе за религию
    • О загробной жизни
    • Душа знает Бога
    • Почему спорят о вере?
    • Господи, помилуй!
  • Слово при вручении жезла епископу Виталию
  • Доклад об освящении храма в Вене
  • Доклад I о святых Африки
  • Доклад II о святых Африки
  • Духовное наследие Северной Африки

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том второй

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1991. – 306 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том второй – Содержание

  • Семь святых таинств (апологетическая повесть)
    • Крещение Миши Перфильева
    • Святое миропомазание под полярным кругом
    • Грех — покаяние
    • Страстная неделя — святая Пасха
    • Брак
    • Подвиг — священство
    • Таинство Елеосвящения в таежной глуши
  • Церковь как восстановление подлинного человека
  • Пресвятая Троица — Образ соборности
  • Христианство и иудейство
  • Молитва Господня
  • О бесконечности Божией
  • Слово
  • Рождественская беседа
  • Великий Пост
  • Великий Пост в наше время
  • Женщины в дни страданий и Воскресения Христова .
  • Христос Воскресе
  • Да воскреснет Бог
  • Послепасхальные дни
  • Вознесение
  • Преображение
  • Закхей
  • Проповедь в день трех Святителей
  • Проповедь в праздник Введения
  • Проповедь в Неделю ־ю
  • Бесноватые
  • Наследие святого Владимира
  • Смысл страданий
  • Грех
  • Что есть счастье?
  • Дух, душа и тело
  • О святом Антидоре
  • Пути Божии и пути сатанинские
  • О пришествии Антихриста

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том третий

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1992. – 357 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том третий – Содержание

  • Очерки из истории Русской Церкви
  • О судьбах Русской Церкви Заграницей
  • Два стана
  • В чем правда Русской Соборной Зарубежной Церкви
  • Заявление
  • Слово в годовщину убиения Государя Императора Николая II и его Царской Семьи
  • Крупицы воспоминаний о встречах с великим Аввой Митрополитом Антонием
  • Стыд и позор
  • За измену Божией Правде
  • У рубежа
  • Если бы не было революции
  • Очерки русской жизни в Маньчжурии
  • В далекой глуши
  • Где тот народ?(Рождественский рассказ)
  • О браках с инославными
  • Поместный принцип и единство Церкви
  • Владимирская икона Божией Матери
  • Преподобный Андрей Рублев
  • Слово к прославлению блаженной Ксении
  • Веяние преподобного Серафима в Русской церковной истории
  • О Петре Великом
  • Черепаха
  • Почему падает вера в душах человеческих?
  • Подсознательная вера научных работников
  • Религиозный смысл открытия в астрономии черных провалов
  • Противоречия между научным, религиозным и антирелигиозным мировоззрениями
  • Научные воззрения святого Василия Великого
  • Открытие стеллы с именем Понтия Пилата
  • «Октавий» Минуция Феликса
  • Палеонтолог, археолог и философ Тейяр де Шарден ....
  • Древние месопотамские записи и повествования святой Библии
  • О клевете на слово Божие
  • Другое мнение
  • О Соборе западных христиан
  • Христианская ли идея Европейских Соединенных Штатов?
  • По поводу книги проф. А. Карташева «Ветхозаветная библейская критика»

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том четвертый

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1995. – 324 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том четвертый – Содержание

ЖИТИЯ
  • Страдания св. великомученика Феодора Тирона
  • Житие и страдания св. мученика Памфила пресвитера и иже с ним
  • Житие святителя Ансгария — просветителя Севера
  • Житие святителя Льва Великого, папы Римского
  • Святая Ингигерда-Ирина-Анна
  • Житие святителя Гермогена, патриарха Московского и всея Руси
  • О Петре Великом
  • Очерк ранних лет нашего Первосвятителя, Митрополита Филарета
ПРОПОВЕДИ
  • Слово на праздник Трех Святителей
  • Слово в Великом Посту
  • Слово в Фомино воскресенье
  • Слово в Неделю свв. Жен-Мироносиц
  • Слово на Вознесение Господне
  • Слово в Троицын день
  • Слово в Неделю 13-ю
  • Слово в Неделю 17-ю
  • Слово в праздник Рождества Богородицы
  • Слово в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
  • Слово в годовщину мученической кончины Императора Николая II и его Царской Семьи
  • Слово в день 30-летия насильственной репатриации русских из Лиенца
  • Обращение ко всем богомольцам
  • Слово на отпевании Г. А. Грициуса
ИЗ СЕРИИ «ПРОБЛЕМЫ ВЕРЫ»
  • О Боге
  • Слово о слове
  • Иисус Христос, Сын Давидов, Сын Авраамов
  • Неизбежность веры
  • Почему спорят о вере?
  • Расовое разделение человечества
  • Догмат Троицы (по рассказу Митрополита Антония)
  • О смысле пищевых предписаний Ветхого Завета
  • Апологетический очерк
  • Небеса поведают славу Божию
  • Благодатный Огонь
РАДИОПЕРЕДАЧИ
  • Слово в день, посвященный политзаключенным
  • Разъяснение недоумевающим (об анафеме)
ДОКЛАДЫ
  • Доклад на Съезде Молодежи «Православного Дела
  • Обращение к съезду Общества «Православное Дело»
СТАТЬИ. ОЧЕРКИ
  • Очерк истории идеи Римской империи в Средние и Новые века
  • Тит Лактанций Феликс
  • Краткий очерк истории этнографии Вьетнама
  • Место Карпат в русской географии и истории
  • Рождество в древнем Полоцке
  • Над Волгой
  • Будущее Франции (опыт предсказания)
  • У горы Гаризим (среди современных самарян)
  • Реймское Евангелие
  • В Вене
  • На ярмарку скота (приключение русского пастуха в Маньчжурии в 30-х годах)
  • На Святой Земле — у колыбели Третьего Рима
  • На заре борьбы за веру
  • К вопросу о сопротивлении христианина злу силой
  • О святом Антиминсе
  • Об одежде христиан
  • О русских женщинах (в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси)
  • Подслушанный разговор
РЕЦЕНЗИИ
  • По поводу статьи о. С. Хейц (г-та «Рейнишер Меркур»)
  • Человеческое общество и общество шимпанзе (Джейн Гудолл)
  • О книге «Наедине с собой» Г. Б. Башкировой
  • Христианские мотивы в поэзии «Доктор Живаго»

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том пятый

Baldwin Place, NY: Russian Orthodox Youth Committee - Изданы Комитетом Русской Православной Молодежи Заграницей, 1995. – 316 с.

Архиепископ Нафанаил (Львов) – Беседы о Священном Писании и о вере и Церкви – Том пятый – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Актуальные документы
  • Православная Русская Зарубежная Церковь
  • Архиерейскому Собору Православной Русской Зарубежной Церкви (проект послания к русскому народу)
  • Доклад Архиерейскому Совещанию по поводу обвинения РПЦЗ во вмешательстве в дела Элладской Церкви
  • Заявление (8 октября 1975 года)
  • Наша церковная позиция
  • К вопросу о возобновлении прещений против юрисдикционных группировок
  • Ответ митрополиту Афинагору на его обвинения Русской Православной Церкви Заграницей
  • На встрече с инославными
  • Заявление о нарушении Правительством Советского Союза свободы религиозных убеждений и права родителям воспитывать детей в соответствии с собственным религиозным убеждением
  • К отчету Совета по делам религий — членам ЦК КПСС
  • Отчет о церковной акции, проведенной в связи с Олимпиадой 1976 года в г. Инсбруке в Австрии
  • О прославлении Царя-Мученика
  • О социальном учении Православной Церкви
  • Ночь не светла
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Письма
  • Архиепископу Женевскому Антонию
  • Протоиерею о. Виктору Потапову
  • Протоиерею о. Виктору Потапову
  • Протопресвитеру о. Георгию Граббе
  • Протопресвитеру о. Георгию Граббе .
  • Протоиерею о. Игорю Дулгову
  • Протоиерею о. Игорю Дулгову
  • Александру Петровичу
  • Козьме Васильевичу Скворцову
  • Настоятельнице Лесненской обители Игуменье Феодоре
  • Валерии Константиновне Хеке
  • Валерии Константиновне Хеке
  • Валерии Константиновне Хеке
  • Валерии Константиновне Хеке
  • Валерии Константиновне Хеке
  • Валерии Константиновне Хеке
  • Валерии Константиновне Хеке
  • Марии Анатольевне
  • Олимпиаде Анатольевне
  • Письмо русской студентке, изучающей антропологию в Америке
  • Дорогим друзьям
  • Феодору (письмо первое)
  • Феодору (письмо второе)
  • Владимиру Николаевичу
  • Советскому служащему (письмо первое)
  • Советскому служащему (письмо второе)
  • Студенту в России
  • О путешествии в Космосе (по поводу одного письма из Советского Союза)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Воспоминания
  • О времени русской революции и Белой борьбы
  • О борьбе с насильственной репатриацией в Гамбурге в 1945 г.
ДВЕ ПРОПОВЕДИ В Великом Посту
  • В день памяти св. праведного Иосифа Обручника
  • Обращение к русским людям
  • По страницам «Журнала Московской Патриархии»
Примечание: В пятом томе из-за брака полиграфии отсутствуют страницы с 79 по 150.
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Rating 5.0 / 5
Added 14.12.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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