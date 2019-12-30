Хоффнер - Путеводитель по миру благословений
Ешива Швут Ами создана выходцами из России. За эти годы в ее стенах побывали в качестве учеников многие сотни русских евреев. К преподаванию в Швут Ами привлечены израильские раввины, здесь читают лекции и гости из других сараи. Занятия в ешиве идут с утра до позднего вечера. Не забыты и те, кто может заниматься только во второй половине дня - после ульпана или работы. Кроме всего прочего, Швут Ами регулярно проводит выездные сессии в самых разных уголках Израиля. Такие сессии - это несколько дней напряженной интеллектуальной работы: уроки, лекции, дискуссии.
Нафтали Хоффнер - Путеводитель по миру благословений
Швут Ами Иерусалим 1992. - 79 с.
Нафтали Хоффнер - Путеводитель по миру благословений - Содержание
- О кашруте
- Общие правила брахот
- Хлеб печение и каши
- Молочные продукты
- Блюда из мяса, рыбы и яиц
- Супы
- Овощи и травы
- Фрукты и орехи
- Напитки
- Десерты и сладости
Нафтали Хоффнер - Путеводитель по миру благословений - Разрешение и благодарность
Люди зачастую полагают, что свежий воздух, чистая питьевая вода и изобилие пищи являются само собой разумеющимися дарами природы и что у них нет хозяина. Что вся великолепная мировая гармония есть явление случайное, и что мы может пользоваться этим миром не будучи никому и ничем обязанными.
Увы, они серьезно ошибаются!· «Г-сподня земля и все, что ее наполняет!» (Теилим 24: 1). Творец и Хозяин мироздания являлся еще нашим патриархам, а после Исхода из Египта на Синае Он открылся еврейскому народу во всем Своем великолепии. С тех пор мы несем эту весть всему человечеству. «Знайте, у мира есть Хозяин. Это Он приготовил для нас все эти чудесные дары, и Он готов и даже хочет передать их в наше пользование. Просит же Он от нас только одного: благодарности».
Кто-то из великих сказал, что воспитанного, по-настоящему культурного человека отличает чувство благодарности. Наглый действует силой и бесцеремонно берет то, что ему не принадлежит. Воспитанный же не протянет руку к чужому. Он попросит разрешения.
Воспитанность созидается изрядным трудом, и поэтому дорого стоит. Чтобы научить нас элементарным нормам, Всевышний сделал так, что мы нуждаемся в еде и питье несколько раз в день. Несколько раз на протяжении одного только дня Он предлагает нам упражнение в благодарности. Попросим ли мы разрешения воспользоваться принадлежащими Ему сокровищами, поблагодарим ли...
Благословение перед едой является просьбой о разрешении, благословение после еды — благодарностью. После разрушения Иерусалимского Храма стол еврея заменяет жертвенник, а его еда — искупительные жертвы. Благословение возвышает простой телесный акт до уровня духовного служения. А верный слуга заслуживает щедрой награды.
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