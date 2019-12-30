Ешива Швут Ами создана выходцами из России. За эти годы в ее стенах побывали в качестве учеников многие сотни русских евреев. К преподаванию в Швут Ами привлечены израильские раввины, здесь читают лекции и гости из других сараи. Занятия в ешиве идут с утра до позднего вечера. Не забыты и те, кто может заниматься только во второй половине дня - после ульпана или работы. Кроме всего прочего, Швут Ами регулярно проводит выездные сессии в самых разных уголках Израиля. Такие сессии - это несколько дней напряженной интеллектуальной работы: уроки, лекции, дискуссии.

Нафтали Хоффнер - Путеводитель по миру благословений

Швут Ами Иерусалим 1992. - 79 с.

Нафтали Хоффнер - Путеводитель по миру благословений - Содержание

О кашруте

Общие правила брахот

Хлеб печение и каши

Молочные продукты

Блюда из мяса, рыбы и яиц

Супы

Овощи и травы

Фрукты и орехи

Напитки

Десерты и сладости

Нафтали Хоффнер - Путеводитель по миру благословений - Разрешение и благодарность

Люди зачастую полагают, что свежий воздух, чистая питьевая вода и изобилие пищи являются само собой разумеющимися дарами природы и что у них нет хозяина. Что вся великолепная мировая гармония есть явление случайное, и что мы может пользоваться этим миром не будучи никому и ничем обязанными.

Увы, они серьезно ошибаются!· «Г-сподня земля и все, что ее наполняет!» (Теилим 24: 1). Творец и Хозяин мироздания являлся еще нашим патриархам, а после Исхода из Египта на Синае Он открылся еврейскому народу во всем Своем великолепии. С тех пор мы несем эту весть всему человечеству. «Знайте, у мира есть Хозяин. Это Он приготовил для нас все эти чудесные дары, и Он готов и даже хочет передать их в наше пользование. Просит же Он от нас только одного: благодарности».