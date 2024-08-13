СУ АНАСЫ

Тихие воды, прекрасная дева…

Гребень на солнце блестит золотой.

Будто бы волны, струятся по телу

Волны роскошных волос над рекой…

Стан ее дивный, движения плавны.

И безмятежность в манящих глазах.

Лишь ненадолго покажется пава

С гребнем в фарфоровых нежных руках…

Что в ее царстве подводном и скрытом?

Солнца лишь луч иногда промелькнет,

Может, поэтому светом залитый

Берег песчаный так манит ее?

СУ БАБАСЫ, СУ ИЯСЕ

Над темной синевой речной воды

Склонилась ива, гладь собой волнуя.

Из толщи безмятежной глубины

Подня´лась пена, к берегу дрейфуя.

Но почему река вдруг стала бурной?

Кто растревожил вечность бытия?

Хозяин вод, свой лоб нахмурив,

Стал волны друг за другом нагонять!

Хозяин вод — Су бабасы, покой хранящий, —

Не любит, чтоб тревожили зазря.

Никто его не видел мимо проходящий,

Лишь раз встречал Су иясе — слугу царя!

Нагаева, Ринара - Мифические существа татар - Коварные духи, великодушные божества и птица счастья Хоррият

Москва : МИФ, 2024. — 120 с. : ил.

ISBN 978-5-00214-401-3

Нагаева, Ринара - Мифические существа татар – Содержание

СУЩЕСТВА, ОБИТАЮЩИЕ В ВОДЕ

Су анасы

Су бабасы, Су иясе

Юха

СУЩЕСТВА, ОБИТАЮЩИЕ В ЛЕСУ И В ПОЛЕ

Шурале

Убыр

Албасты

Хоррият

Ялмавыз

Уряк

Урман иясе

Ак буре

Ак елан

Тулпар

Зилант

СУЩЕСТВА, ОБИТАЮЩИЕ В ДОМЕ

Ой иясе

Бичура

Абзар иясе

СУЩЕСТВА, ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ ДРУГИХ КУЛЬТУР

Аждаха

Джинны

Пери

Див

СУЩЕСТВА ИЗ НАРОДНЫХ СКАЗОК И БАИТОВ

Сак и Сок

Зухра

Алып-богатырь

Кисекбаш

БОЖЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА ИЗ ТЕНГРИАНСТВА

Тенгри

Тимерказык

Жир-су

Эрлик

Умай

Послесловие от авторов

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