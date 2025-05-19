Добрый день, уважаемый коллега и соработник на ниве Божьей!

Хочу представить вам мой первый труд — сборник посланий о даянии в церкви. Целью написания книги является помощь в этом вопросе, чтобы служитель всегда мог иметь под рукой необходимый материал, а жертвующий христианин был библейски наставлен и утвержден в даянии. Немного расскажу о книге, чтобы вы имели представление о ее содержании и моих взглядах касательно этого аспекта жизни христианина.

Финансовая составляющая церковной и личной жизни очень важна. Не зря по этому поводу царь Соломон сказал, что за всё отвечает серебро (см. Еккл. 10:19). Из множества вопросов, затронутых Библией, тема финансов охвачена больше многих других. В жизни рядового христианина деньги являются одной из насущных тем, ведь статистика говорит, что большинство проблем в жизни человека возникает в финансовой сфере. Поэтому правильные послания на эту тему на наших богослужениях невероятно важны и актуальны как для финансового процветания церкви в целом, так и для каждого ее члена в частности. Цель посланий состоит в том, чтобы обновить мышление людей в церкви, позволив Богу объять нас полнотой Его совершенства и сделать, как написано в Слове, богатыми на всякое доброе дело. Христианам необходимо твердое основание в вопросе пожертвований. Они должны понимать, почему приносят деньги в церковь, для чего они это делают, и каков будет результат их даяний. Другими словами, при сборе средств в церкви прихожане должны руководствоваться верой в Слово Божье, а не импульсами своих эмоций. Вера сердца — вот, по моему убеждению, главный необходимый фактор для тех, кто приходит на собрания в наши церкви. Если наши прихожане будут осознавать эту необходимость, то теологические разногласия относительно скользкой темы финансов перестанут нас разделять, ведь во многих общинах вообще не принято говорить о деньгах. Однако Сам Иисус уделял материальному вопросу большое внимание, потому и нам необходимо знать, как освещать его среди членов церкви. В своих посланиях, уже произнесенных в нашей поместной церкви города Ростова-на-Дону, я всегда рассчитывал не на сиюминутный результат, но на долгосрочный вектор божественного успеха каждого жертвующего человека. Мое желание, чтобы все члены церкви были успешны, благословенны, щедры и общительны.

Слово о жертве должны произносить духовно зрелые люди, потому что они говорят не о деньгах, а о жизни человека. Ведь человек сегодня разменивает лучшее время своей жизни на деньги, которые потом несет в церковь, несет Богу. Это очень тонкая грань, о которую люди могут преткнуться и вообще отойти от Бога. Нам нужно чувствовать атмосферу, знать «времена и сроки» и со всей ответственностью относиться к материальному сбору в церкви. Наши мотивы должны быть чисты и направлены на благословение каждого члена Тела Христова в любви Божьей.

Еще хочу поделиться методом составления каждого своего послания. Безусловно, каждый из нас уже снаряжен богатым опытом в этом занятии, однако смею надеяться, что в целях совершенствования вам пригодится и несколько моих советов. Прежде всего, необходимо получить Слово от Бога относительно времени и ситуации, переживаемых в данный момент церковью. Это самое главное. Слово о пожертвовании всегда должно быть насущным, потому как по сравнению с основной проповедью оно представляет собой мини-послание. Второй важный момент — послание должно зажечь людей верой посредством различных примеров (лучше из своей жизни) и мест Священного Писания. Люди должны увидеть, что Слово Божье действует. И третий момент — это призыв к выполнению Слова, полученного от Бога для текущего богослужения. Здесь должно звучать воодушевление на пожертвование, поскольку вы высвобождаете Божье обетование, которое обязательно исполнится, ведь Бог всегда следит за исполнением Своего Слова.

Александр Нагибин - Благотворительная душа будет насыщена – Сборник посланий о даянии

Издатель ИП Михеев В. В., 2024. — 145 с.

ISBN: 978-5-6050181-4-8

Александр Нагибин - Благотворительная душа будет насыщена – Содержание

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