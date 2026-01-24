Нахман - Излияние Души
В этом сборнике собраны ключевые наставления раби Нахмана из Браслава о практике хитбодедута — ежедневной личной беседы с Богом на родном языке. Автор утверждает, что это самый прямой путь к духовному пробуждению, доступный каждому человеку, независимо от его знаний или уровня праведности.
Книга учит тому, как превратить свои сомнения, страхи и даже повседневные заботы в слова молитвы. Раби Нахман настаивает на предельной искренности: «изливать душу» — значит говорить с Богом как с самым близким другом. Это руководство по созданию личного сакрального пространства в любом месте и в любое время.
Раби Нахман из Браслава - Излияние Души
Издано обществом «Путь праведника» по распространению учения
раби Нахмана из Браслава на русском языке
Перевод с иврита: Моше Коган
Литературная редакция: Лея Ашурова
273с.
Раби Нахман из Браслава - Излияние Души – Содержание
О раби Нахмане и его учении
Одеяло страха
Как пользоваться этой книгой
Введение
Как наш учитель
раби Нахман из Браслава
совершал уединение
Предисловие
Значение молитвы в словах наших мудрецов Отрывки из книги «Ликутей Моаран»
Как удостоиться раскаяния?
Наивысший уровень
Что мешает человеку заплакать в молитве
Одно-единственное слово
Спастись от разбойников
Слово - раскрытие души
Наивысший уровень уединения
Как стать Б-гобоязненным человеком?
Не давать Ему покоя
Самоощущение во время молитвы
Простые виды служения
Основное обвинение
Главное в молитве
Преодоление тяжести
Важность места
Найти себя в молитве
«Дети вы Г-споду, Б-гу вашему, и т.д.»
Связь радости с молитвой
Сокрушенность = грусть?
Спокойно поразмышлять
Уединение царя Давида
Победить Всевышнего!
Предотвращение приговоров
Хорошие новости
Посох уверенности
Молитва с травами
Опасность этого мира
«Из чрева преисподней»
Два исправления еврея
«Запутанные и перепуганные»
Как подобает стремиться ко Всевышнему?
В состоянии разбитого сердца...
Герой и паутиновая перегородка
О чем нужно молиться?
Каменное сердце
Сто седьмой псалом
Место для уединения
Голосом тонкой тишины
В кредит
Молитва еврея-преступника
Райское наслаждение
Свобода выбора
Сделать новое начинание
«Хороший еврей»
Подготовка к уединению
Молот слова
Иудейские войны
Выйти из духовного мрака
«Добр Г-сподь во всем...»
На тему о страхах
Удовольствие Всевышнего
От открытого - к скрытому
Святая смелость
Стать «живой душой»
Стыд сердца
Света тфилин
«Бодрствующий ночью...»
Искать хороший дух
Прямота сердца
Мать с детьми
Неверное уединение
Удостоиться духа святости
Нельзя настаивать
Беседа со Шхиной?!
«Ой, мне\»
«Из беды воззвал я...»
Не упасть духом
«Горячо внутри у меня сердце...»
Как спастись от посторонних мыслей Беседы об уединении из книги «Ликутей алахот»
Быть упрямцем
Бежать ко Всевышнему
Молиться о молитве
«Вернитесь ко Мне» - «Верни нас к Тебе»
«Вспомнил я ночью Твое Имя, Г-сподь!»
Тщательно разыскивать истину
Пробудить точку добра
«Близок Г-сподь к взывающим к Нему»
Сказать «спасибо» Творцу
Превратить грех в заслугу!
Неизвестный орлу путь
Святой протест
Создать молитву из Торы
Полное раскаяние
Последнее избавление
Остаться в святости
Обман
Постичь сокрытое
Смягчить обвинения
Не отклониться
Первенец молитвы
Вопрос 0 свободе выбора
Удостоиться огненных слов
Вечная победа
Помнить устами
Жертва бедняка
Не молчи!
Контакт с помощью мелодии
Все к добру, но молись!
Ключ к избавлению
Смягчение суда
Отрывки из книги «Ликутей алахот», основанные на уроках 73 и 25 из второй части книги «Ликутей Моаран»
Словарь понятий
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