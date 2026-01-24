Нахман - Излияние Души

В этом сборнике собраны ключевые наставления раби Нахмана из Браслава о практике хитбодедута — ежедневной личной беседы с Богом на родном языке. Автор утверждает, что это самый прямой путь к духовному пробуждению, доступный каждому человеку, независимо от его знаний или уровня праведности.

Книга учит тому, как превратить свои сомнения, страхи и даже повседневные заботы в слова молитвы. Раби Нахман настаивает на предельной искренности: «изливать душу» — значит говорить с Богом как с самым близким другом. Это руководство по созданию личного сакрального пространства в любом месте и в любое время.

Раби Нахман из Браслава - Излияние Души

Издано обществом «Путь праведника» по распространению учения

раби Нахмана из Браслава на русском языке

Перевод с иврита: Моше Коган

Литературная редакция: Лея Ашурова

273с.

Раби Нахман из Браслава - Излияние Души – Содержание